En julio, la nafta premium creció 12,53% interanual, mientras que la nafta súper y el gasoil retrocedieron tras cuatro meses consecutivos de suba

Los despachos de nafta y gasoil en julio reflejan realidades divergentes. Mientras la nafta premium creció 12,53% interanual en julio y el gasoil de mayor calidad subió 9%, la nafta súper y el gasoil convencional experimentaron caídas del 1,12% y 12,19% respectivamente, rompiendo una racha de cuatro meses consecutivos de aumento, según datos oficiales de la Secretaría de Energía.

Disparidad regional en la demanda

El análisis por provincias muestra que 14 jurisdicciones registraron retrocesos en la comparación con julio de 2024. Tucumán lideró las caídas con un descenso del 19,36%, seguido por La Rioja (-10,45%) y la Ciudad de Buenos Aires (-10,08%). En contraste, Tierra del Fuego encabezó el repunte con un crecimiento del 9,71%, mientras que Formosa y San Juan aumentaron 6,23% y 4,38%, respectivamente.

En el balance nacional, el consumo total de combustibles bajó 1,16% en términos interanuales, aunque comparado con junio de 2025, hubo una suba del 2,17%, alcanzando 1.447.866 metros cúbicos despachados.

Autos 0 km: récord en ventas semestrales

El aumento en la demanda de naftas premium se vincula con la brecha económica entre distintos sectores de la población. En paralelo, la venta de autos 0 km tuvo un semestre excepcional. De acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en los primeros seis meses del año se patentaron 326.039 unidades, un incremento del 77,8% respecto al mismo período de 2024.

Julio continuó con números en alza: 62.123 autos registrados, 17,8% más que en junio y 44% más que en julio de 2024, marcando el mejor mes de ventas desde 2018. El acumulado anual alcanza 388.680 unidades, lo que genera expectativas de cerrar 2025 con alrededor de 650.000 vehículos vendidos.

Expertos relacionan la suba de combustibles de mayor precio con un patrón de consumo marcado por la capacidad adquisitiva de los sectores más acomodados. Esto contrasta con el retroceso en el despacho de nafta y gasoil convencionales, reflejo de la tensión económica en hogares con menor poder de compra.

