Un ex CEO de YPF tomó el control de una petrolera que estaba al borde de la quiebra

Tango Energy ya controla los destinos de Aconcagua Energía. El ex YPF Pablo Giuliano asumió como nuevo CEO con inyección de capital de Vista y Trafigura

La petrolera Aconcagua Energía informó este jueves que la empresa Tango Energy finalmente ingresó como accionista controlante a la sociedad, lo que le permitirá abrir una nueva etapa y evitar el proceso de quiebra tras el deafult de varios de sus compromisos financieros en los últimos meses.

Para llegara a este salvataje Aconcagua previamente debió cumplir con un proceso de canje de deuda, el cual concluyó la semana pasada con la adhesión del 96.4% de los tenedores de las Obligaciones Negociables emitidas por la sociedad y que oportunamente informó que no podía hacer frente a sus vencimientos.

Como parte del acuerdo de inversión, Tango Energy adquirió una participación accionaria equivalente al 93% del capital social de la compañía en crisis y de su subsidiaria Aconcagua Energía Servicios, convirtiéndose en su accionista controlante.

Tango Energy es una sociedad co-controlada por Vista Energy y AR EnergyResources, afiliada de Trafigura Argentina, lo que le dará a la compañía un respaldo financiero para salir de la situación de crisis.

El acuerdo entre Aconcagua y Tango Energy

La operación implicará una capitalización de u$s36 millones, recursos que fortalecerán el patrimonio de la Sociedad y respaldarán una visión de crecimiento sostenido en el tiempo, con foco en la eficiencia operativa, el desarrollo de Vaca Muerta, la sustentabilidad y la consolidación de su red de operaciones en la Argentina.

Como parte del entendimiento, el ex CEO de YPF Pablo Iuliano asumió hoy el rol de Chief Executive Officer (CEO) de la Sociedad. El directivo cuenta con una destacada trayectoria en la industria energética, habiendo ocupado posiciones de liderazgo en empresas de primer nivel y desempeñado un papel central en el desarrollo de Vaca Muerta, lo que aporta solidez y experiencia para conducir esta nueva etapa estratégica.

La concreción de este cierre ha sido posible tras la culminación de la reestructuración financiera que alcanzó niveles superiores ål 94,4% del pasivo de la Sociedad. La oferta de canje presentada a comienzo de agosto incluía cuatro Obligaciones Negoiables Simples (clase XIX, XXI, XXII y XXIII) todas denominadas en dólares a plazos de 60 y 84 meses, bajo un programa autorizado por hasta u$s500 millones.

Simultáneamente, con respecto al Joint Operating Agreement y el Farm-Out Agreement vigentes entre la Sociedad y Vista Energy Argentina, se celebraron las enmiendas por medio de las cuales el porcentaje que Vista retiene de la producción de crudo es reducido del 40% al 20%, y el plazo máximo para el cumplimiento de los compromisos de entrega de volumen de hidrocarburos se extiende hasta 2029.

La crisis en pleno auge petrolero

La empresa Aconcagua fue fundada por dos ex ejecutivos de YPF, Diego Trabucco y Javier Basso, quienes también llevaron a la petrolera a tener presencia en Vaca Muerta. En dicha zona, posee dos activos estratégicos desde que incluyó a la formación hidrocarburífera dentro de su plan de expansión que debía llevar a cabo durante este 2025.

Para fonder esa expansión, Aconcagua salió a buscar fondos frescos en los mercados de capitales, a partir de la emisión de Obligaciones Negociables (ON) con la que pretendía obtener u$s250 millones. Sin embargo, debió cancelar ese lanzamiento debido a que la tasa que le solicitaban los inversores fue considerada "impagable", ya que superaba el 12% anual.

Las causas de su default se pueden encontrar en varios desafíos que la empresa debió afrontar, como la volatilidad del precio del petróleo, costos operativos crecientes en pesos (especialmente salariales) y la necesidad de inversiones para mantener la producción.