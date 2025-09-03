Sin intervención humana en los pozos de Neuquén, la petrolera ya puede trabajar desde la torre de Puerto Madero con automatización e IA

La aplicación de tecnología en el día a día de las operaciones en Vaca Muerta, permitió a YPF lograr por primera vez perforar 30 cuadras de pozos horizontales de forma autónoma y desde Buenos Aires, a más de 1.100 kilómetros de distancia, y avanzar por primera vez en el mundo con las fracturas también de manera autónoma, sin intervención de operarios en la locación.

Esto se logró a través de herramientas digitales y el uso de Inteligencia Artificial que está transformando la industria del Oil & Gas y el desarrollo de Vaca Muerta, mediante la implementación de una plataforma y sistemas de automatización para dirigir y controlar el trépano que permite romper la roca con precisión de centímetros.

Con esta estrategia se asegura que las operaciones se aceleren, los tiempos de perforación se reduzcan y se logre un mayor rendimiento. La precisión de esta tecnología de perforación autónoma asegura una colocación más precisa del pozo, optimizando la interacción con el yacimiento, reduciendo riesgos y minimizando errores humanos, a la vez que se optimizan costos operativos.

El presidente y CEO de YPF expresó detalles de este hito en su cuenta de Linkedin: "Desde Argentina estamos llevando la innovación a un nuevo nivel. Junto a Halliburton alcanzamos un hito histórico en Vaca Muerta: realizamos por primera vez una operación de fractura 100% remota, controlada desde nuestro RTIC en la Torre YPF Puerto Madero".

En esta instancia se carga en el sistema valores claves como la presión de la arena y del agua, la cual se va modificando de forma automática acuerdo a las necesidades que los equipos mediante inteligencia artifical van detectando en la profundidad paa la optimización de la tarea.

Vaca Muerta en la nueva era de la eficiencia

En perforación, la compañía trabajó con el también gigante Nabors Industries, utilizando equipo y software que permiten la automatización completa, logrando más de 18 curvas perforadas y 10 ramas laterales de forma automática de unos 3.000 metros de longitud promedio.

"Estos avances muestran que la combinación de innovación y trabajo en equipo está transformando la manera de operar en Vaca Muerta y proyectando nuestras capacidades al mundo", expresó Marin al precisar que la operatoria consiste en setear los parámetros al equipo de perforación y de forma autónoma, sin intervención de operarios en el terreno, se lleva adelante el trabajo.

Toda la ejecución se realiza desde el piso 26 de la Torre Corporativa de Puerto Madero, donde en diciembre se inauguró el primer Real Time Intelligence Center de la compañía, dedicado a la perforación, fractura y completación de pozo, es decir hasta el punto en que queda listo para comenzar a producir, momento en el cual entra en función el RTIC de Neuquén.

El plan de operación requiere sistemas inteligentes de superficie y de fondo de pozo que capturen datos en tiempo real y envíen comandos continuos para ajustarse a las condiciones de perforación. En el centro de la automatización de la perforación direccional se encuentra el sistema rotatorio direccional inteligente que ayuda a posicionar los pozos con precisión.