Se pone en marcha una polémica obra que se anunció hace casi veinte años

La central se abastecerá de la mina de carbón lindera. La obra fue lanzada por el ex presidente Néstor Kirchner tras la tragedia que mató a 14 mineros

El sistema eléctrico nacional tendrá un nuevo aporte de potencia desde el extremo sur del país. El Gobierno de Santa Cruz anunció la "inminente puesta en marcha" de la polémica Central Térmica de Río Turbio (CTRT), la cual se abastecerá del carbón de la mina lindante que podrá finalmente tener ingresos genuinos por la venta de energía.

Aunque el proyecto se formalizó en 1999 por parte de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) para darle valor agregado a la producción de carbón de la mina, la obra fue anunciada en 2006 y comenzada un año después bajo la gestión del entonces presidente Néstor Kirchner, con una inversión que se fue multiplicando con los años.

Esa megaobra se decidió a poco de la tragedia que ocurrió en la Mina de Río Turbio, en cuyo interior en junio de 2004 registró un incendio con posterior derrumbe que dejó atrapados a 14 trabajadores mineros que finalmente fallecieron tras días de infructuoso rescate, en un episodio de conmoción nacional.

Más allá de una puesta en marcha de prueba de equipos, la central térmica nunca tuvo operación comercial, por lo cual el anuncio del ministro de Energía y Minería, Jaime Alvarez, sobre la próxima puesta en marcha del primer módulo de generación de 120Mw, marca un hito para la provincia y para la empresa YCRT que está actualmente intervenida.

La construcción de la central debía demandar tres años y medio, de acuerdo al anuncio que hizo en su momento el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, con una capacidad de generación total de 240 Mw, pero casi 20 años después la termoeléctrica sigue sin terminación. El diseño contempló que la central pudiera utilizar como combustible el carbón mineral tal cual sale de la mina, y cuya producción excedente sería exportada.

YCRT y energía propia para Santa Cruz

El ministro Álvarez declaró que los módulos de la central termoeléctrica de Río Turbio están cerca de conectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Según explicó, la provincia de Santa Cruz actualmente paga "miles de millones de pesos" a CAMMESA por energía generada en otras partes de la Argentina.

"Si esa energía se produjera en la provincia, Santa Cruz podría comprarla directamente a YCRT, con lo que, además de reducir los costos de transporte de energía ya que la distancia se acortaría de 5.000 km desde Yacyretá a 200 km desde la central, permitiría a la empresa generar ingresos y reducir su déficit", analizó el funcionario.

Álvarez señaló que el interventor de YCRT, Pablo Gordillo, informó que técnicamente la conexión está cerca de concretarse, y que solo faltan inversiones menores en equipamiento de control, que ya fueron solicitadas a CAMMESA. Se espera que estas inversiones permitan la pronta operación del primer módulo de 120 MW.

Para facilitar este proceso, hace seis meses, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y YCRT firmaron un convenio que establece que la provincia comprará toda la energía que se produzca, con un descuento del 15% sobre los valores de CAMMESA.

Este acuerdo es mutuamente beneficioso, ya que YCRT aseguraría la venta de su producción total y comenzaría a generar ingresos. De este modo, la cuenca carbonífera sería viable y podría equilibrar sus cuentas, en combinación con posibles exportaciones.