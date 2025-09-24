Un hito para el desarrollo minero, a la espera del RIGI el mega proyecto de cobre Los Azules avanza en su financiamiento con el Grupo Banco Mundial

Los Azules es uno de los proyectos mineros de cobre a gran escala con que cuenta la Argentina, ubicado en la provincia de San Juan, y para su desarrollo acaba de firmar un acuerdo de colaboración International Finance Corporation (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, para el financiamiento futuro en deuda y capital, un hito importante dentro de la estrategia de la canadiense McEwen Copper titular del proyecto.

Se trata de uno de los depósitos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo. El proyecto ya obtuvo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y su Estudio de Factibilidad está programado para completarse en octubre de 2025.

McEwen Copper también solicitó la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como parte de una invesión estimada en los u$s3.000 millones, y una vez finalizada la ingeniería definitiva y asegurado el financiamiento, Los Azules está en condiciones de comenzar su construcción, lo que podría darse para 2029.

El desarrollo de proyecto destaca la aplicación de prácticas mineras sostenibles que impulsan el crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo social en San Juan y más allá. En ese sentido, el acuerdo pone énfasis en integrar los Estándares de Desempeño de la IFC en Sostenibilidad Ambiental y Social en el desarrollo de Los Azules.

El acuerdo de los Azules y la IFC

"Esta iniciativa tiene como objetivo reducir riesgos del proyecto, alinearlo con los criterios exigidos por los inversores internacionales y apoyar al sector minero argentino promoviendo una mayor transparencia, la reducción de emisiones de carbono y beneficios para la comunidad", expresó la compañía al comunicar el entendimiento con el brazo financiero para el sector privado del BM.

Manuela Adl, Gerente Senior de País de IFC para Argentina, afirmó que "a través de este proyecto, IFC también busca fomentar una mayor inversión en el sector minero argentino y apoyar su desarrollo sostenible. El Grupo Banco Mundial está apoyando a Argentina para liberar el potencial de su industria minera y metalúrgica de manera sostenible, maximizar los impactos positivos para el país, crear empleos y respaldar el desarrollo económico local, incluyendo ingresos en divisas."

"Estamos entusiasmados de colaborar con los expertos de la IFC para integrar sus Estándares de Desempeño en nuestro diseño y operaciones. Esta integración proactiva de ESG, junto con un marco financiero sólido, refuerza el camino de éxito de Los Azules y eleva su atractivo para los inversores globales", agregó Michael Meding, Vicepresidente y Gerente General de McEwen Copper.

La IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, es la institución de desarrollo global más grande dedicada al sector privado en los mercados emergentes. En el año fiscal 2025, la IFC comprometió un récord de u$s71,7 mil millones a empresas pr