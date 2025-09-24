Medida histórica: Río Negro se sube a Vaca Muerta con su primera concesión no convencional

La provincia otorgó a dos compañías la primera concesión de explotación no convencional por 35 años. Hasta hoy solo había permisos de explotación.

El Gobierno de Río Negro aprobó la reconversión del área Loma Guadalosa y otorgó la primera Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) de la provincia. Pan American Energy (PAE) y Tango Energy Argentina invertirán u$s36 millones en un plan piloto de tres años.

Se trata de un paso decisivo en el desarrollo de la formación Vaca Muerta del lado rionegrino de la cuenca con una concesión por 35 años, hasta 2060, ya que hasta el momento, la potencialidad de Vaca Muerta en Río Negro estaba en fase de exploración.

La nueva concesión fue otorgada a Pan American Energy (PAE), que operará el área con el 65% de participación, y a Tango Energy Argentina (TANGO), con el 35%. La Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial (EDHIPSA) percibirá además un 2,5% del volumen total de hidrocarburos que se produzcan en la CENCH.

Las compañías prevén invertir u$s36 millones en un plan piloto de 2 pozos horizontales de 3.000 metros de rama lateral, con objetivo a la formación Vaca Muerta, para evaluar y delinear el potencial del área durante un plazo de 3 años.

El primero de estos pozos se perforará en 2026, el segundo en 2027, y en 2028 se realizará la evaluación de resultados en función de los cuales se podría avanzar con un plan de desarrollo de hasta 44 pozos horizontales adicionales.

El potencial de Vaca Muerta en Rio Negro

El área Loma Guadalosa tiene una superficie de 101 kilómetros cuadrados y se ubica en el sector este de la Cuenca Neuquina, a unos 60 kilómetros al norte de la Ciudad de Cipolletti. En base a los recursos prospectivos no convencionales del área Loma Guadalosa, estimados en 48 millones de barriles equivalentes, PAE y Tango ejercieron el derecho previsto en la legislación vigente.

Las empresas solicitaron a la provincia de Río Negro la reconversión de la concesión convencional Loma Guadalosa en una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, la cual fue aprobada por decreto provincial N° 827/25 por un plazo de 35 años. Se trata de la primera CENCH otorgada por la provincia de Río Negro.

El desarrollo del área - en función de los resultados del plan piloto y de su factibilidad técnica y económica - impulsará la actividad hidrocarburífera provincial, aportará mayores ingresos a la provincia en concepto de regalías asociadas a la nueva producción no convencional, e incrementará el empleo local y generará nuevas inversiones.

Previo a la reconversión, la provincia de Río Negro había adjudicado a Petrolera Aconcagua Energía (hoy Tango) y a la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (EDHIPSA) una concesión convencional de hidrocarburos sobre el área Loma Guadalosa.