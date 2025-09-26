Argentina apunta a ser potencia en cobre: aprobaron el primer RIGI por u$s2.700 millones

Lo anunció Luis Caputo a través de X. La mina generará divisas por u$s1.100 millones anuales y producirá cobre puro en la provincia de San Juan

El cobre finalmente ingresó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. El primer proyecto aprobado es Los Azules, ubicado en San Juan, que tiene prevista una inversión por 2.7000 millones de dólares para construir una mina en alta cordillera, tal como anticipó iProfesional hace algunas semanas. Así lo anunció el ministro de Economía Luis Toto Caputo, a través de su cuenta de X.

El proyecto cuprífero es el octavo que ingresa al régimen luego de que se aprobó y reglamentó hace más de un año. Pero es el pionero en minería metalífera, ya que los autorizados hasta ahora del sector minero eran dos que planean producir litio y el resto de energéticas.

Que produzca cobre configura no solo el monto de inversión, ya que se trata de una de las propuestas más grandes que la industria minera propuso para el régimen, sino que también generará una gran cantidad de puestos de trabajo y tiene una vida útil prevista de más de 20 años.

La mina tiene en su plan producir cobre puro, a través de un proceso que le permite generar en el lugar cátodos, que son unas placas que tienen un 99,9% de pureza. Por eso, será clave en la generación de divisas pero también para la industria local.

Según estimó en su publicación en redes el ministro de Economía, esperan "exportaciones por 1.100 millones de dólares anuales". A su vez, desde la empresa aseguraron que cuando alcancen el máximo de producción tendrán la capacidad para abastecer el mercado argentino de cobre. Una de sus alianzas clave tiene que ver con esto: la automotriz Stellantis tiene el 15% de las acciones, ya que invirtió en la etapa de exploración a cambio de asegurar su suministro.

Los Azules y el plan para el RIGI

El plan de inversiones que presentó en el régimen la empresa McEwen Copper, a cargo de Los Azules, incluye la construcción de la mina, que hoy se encuentra en un estado muy avanzado de exploración y está preparando su informe de factibilidad para salir a buscar inversores en el mercado internacional.

Los Azules

Debido a que se trata de un proyecto en alta cordillera, tienen pensado hacer un campamento para más de 1.500 personas, además del que ya tienen. También deben adquirir la maquinaria y empezar a construir la planta en la que tratarán el material extraído de las montañas.

Otro de los pasos que deben realizar es la infraestructura de caminos, ya que están el límite con Chile, a 8 horas de la ciudad de San Juan y a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sumarán líneas eléctricas, ya que el proyecto tiene pensado funcionar con energía eléctria, que además buscan que se produzca toda a través de fuentes renovables.

Debido a todos estos desafíos en materia de construcción, se espera un pico de mano de obra alto durante este tiempo, que podría ser de cerca de dos años, que superará los 3.500 empleos directos y otros 5.000 indirectos. Según el cronograma que tenían planteado, podrían tener los primeros cátodos de cobre en 2029.

Una señal para el sector metalífero

El ok del gobierno nacional al ingreso al régimen de Los Azules es una buena noticia para todo el sector metalífero. Es que hasta el momento hubo 22 presentaciones y de estas solo dos proyectos mineros accedieron a los beneficios: la planta de litio Rincón de Rio Tinto (2.700 millones de dólares) y Hombre Muerto Oeste de Galan Lithuim (217 m