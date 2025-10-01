Marca histórica de YPF en Vaca Muerta: perforó un pozo de más de 8 kilómetros

La petrolera y las empresas de servicios especiales, logran un hito de eficiencia en el bloque Loma Campana, superando ocho kilómetros de longitud total

YPF marcó un nuevo logro al completar exitosamente el pozo no convencional más extenso de la cuenca en una sola carrera, superando los 8.206 metros de longitud total en el estratégico bloque Loma Campana. La marca se inscribe en la estrategia de la compañía para optimizar la producción en la formación.

La envergadura de la obra radica en su ejecución técnica: el pozo LLL-1681 presenta una rama lateral horizontal de 4.947 metros, una de las más extensas perforadas hasta la fecha, y ese nivel récord se consolidó gracias a una proeza técnica inédita para la formación: el rotado y lavado completo del pozo se realizó en una sola maniobra.

Este logro es el resultado de una estrategia de colaboración entre YPF y dos empresas de servicios con una fuerte presencia y desarrollo en Neuquén: AESA y Proshale. Esta sinergia fue crucial para llevar a cabo la compleja operación.

El proceso se ejecutó con un equipo de Unidad de Terminación Hidráulica (HCU) provisto por AESA, una tecnología clave para intervenir de manera eficiente pozos con ramas laterales de gran extensión. Por su parte, Proshale aportó el conjunto de herramientas de fondo necesarias, desarrolladas íntegramente en su base neuquina, un factor que subraya la capacidad de la industria auxiliar argentina para atender las demandas más exigentes del shale.

Vaca Muerta y la Eficiencia Operativa

Durante seis jornadas continuas, que totalizaron 185 horas, el equipo de trabajo llevó a cabo las maniobras de profundización y limpieza. En este período, se logró rotar el centenar de tapones que se interpusieron hasta alcanzar la profundidad objetivo. Representantes de las empresas destacaron que la operación estableció un nuevo estándar de seguridad y continuidad en un entorno operativo de alta complejidad.

Este avance técnico se alinea directamente con los objetivos de eficiencia y excelencia operativa que la compañía de mayoría estatal persigue en sus planes de desarrollo. La capacidad de ejecutar la completación de pozos de esta magnitud en una sola carrera minimiza los tiempos improductivos y reduce los costos operativos, elementos esenciales para mejorar la rentabilidad en la producción de hidrocarburos no convencionales.

El récord del pozo LLL-1681 se suma al reciente logro alcanzado en las operaciones de fractura. Hace menos de un mes, YPF reportó un nuevo hito al conseguir un ritmo de 20 etapas de fractura por día, con 21 horas de bombeo continuo, aplicando la modalidad de fracturas simultáneas.

Ambas marcas—la extensión del pozo y la velocidad de fractura—demuestran que la empresa sigue expandiendo la curva de aprendizaje en la Cuenca Neuquina. Vaias de estas operaciones se gestionan de manera remota desde el Centro de Inteligencia en Tiempo Real (RTIC) de la compañía, lo que permite un control constante de los parámetros y ajustes operativos inmediatos, consolidando a la Argentina como un polo de innovación para la industria global del Oil & Gas.