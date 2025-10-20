El desarrollo del GNC puede generar hasta u$s3.000 millones en divisas en cinco años y reducir el déficit energético, las emisiones y los costos logísticos

Cuatro décadas después de su explosión inicial, el Gas Natural Comprimido (GNC) busca su revancha en la matriz energética de la Argentina. La provincia de Córdoba se erige como epicentro al lanzar la Comunidad Nodo para el Desarrollo del GNC y el Biogás, una alianza público-privada que apunta a concretar la tan anunciada "segunda revolución del GNC".

El ambicioso objetivo es trasladar el potencial gasífero de Vaca Muerta a las estaciones de servicio, el transporte de cargas, el colectivo urbano y los vehículos particulares. Sin embargo, la premisa de la convocatoria fue también una advertencia: Si el país no consume el gas de Vaca Muerta en los próximos diez años, perderá todas las oportunidades.

El encuentro reunió a toda la cadena de valor, desde fabricantes de equipos hasta terminales automotrices y expendedores, quienes coincidieron en que la principal barrera para el desarrollo de estos combustibles no es la voluntad, sino la infraestructura.

Ignacio Armendáriz, de Agrale Argentina, subrayó que si bien el GNC representa una "ventaja tecnológica" con ahorros de hasta el 30% frente al diésel, las 300 estaciones de alto caudal existentes deben multiplicar por ocho su capacidad para abastecer flotas urbanas. No obstante, ya se anunciaron avances: Agrale finalizará para 2026 la entrega de 200 buses a GNC, y las propias distribuidoras ya financian proyectos de surtidores especiales.

En el ámbito industrial, la sinergia es clave. Federico Baratella, de la Cámara de Fabricantes de Equipos de GNC, destacó la integración de equipos desde origen con terminales automotrices, lo que permite a los vehículos nuevos mantener la garantía de fábrica. El salto tecnológico se completa con los nuevos cilindros de fibra de carbono y fibra de vidrio de fabricación nacional, que, según Juan Fracchia de INFLEX, "modernizarán el transporte público".

Vaca Muerta da una segunda vida al GNC

El reclamo central de todo el sector se enfocó en la necesidad de políticas públicas estables e incentivos fiscales a nivel nacional. El ex subscretario de refinación Ignacio Barousse puso cifras a la oportunidad: el desarrollo del GNC puede generar hasta u$s3.000 millones en sustitución de importaciones en cinco años y actuar como un motor para reducir el déficit energético, las emisiones y los costos logísticos del país.

Representantes de empresas como Scania, Iveco y Renault confirmaron su compromiso con el GNC y el biogás, destacando que su uso reduce el ruido y mantiene las emisiones históricamente bajas. Córdoba, por su parte, demostró su liderazgo: el subsecretario Rubén Borello recordó que la provincia triplicó los gasoductos, conectando 1.300 industrias y 300 estaciones.

En el encuentro se destacó que la creación del Nodo es el "primer paso hacia una verdadera transición energética federal", donde el GNC no es solo un combustible económico, sino una oportunidad estratégica para la Argentina. El sector lo sintetizó: la Argentina es líder mundial en transporte liviano a GNC, y con apoyo, puede volver a serlo en toda su matriz de movilidad.

El GNC es una tecnología clave en la matriz de movilidad de la Argentina, consolidando al país como uno de los líderes mundiales en su adopción. Su gran expansión inicial, impulsada por la necesidad de utilizar recursos gasíferos internos y ofrecer un combustible significativamente más económico que las naftas con un ahorro que hoy puede superar el 60%, lo llevó a representar cerca del 12,4% del parque automotor circulante.

Sin embargo, en la última década, su desarrollo se amesetó debido a la falta de políticas de incentivo y a las variaciones en el diferencial de precios. El potencial para una "segunda revolución" se basa hoy en la posibilidad de volcar la producción de Vaca Muerta al transporte pesado, el uso de biogás como complemento y la modernización de los equipos, buscando transformar esta fuente limpia y abundante en un motor para el desarrollo industrial.