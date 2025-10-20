El Gobierno formalizó la ampliación del GPM. Sumará 14 MMm3/d para 2027, ahorrando más de US$700 millones en importaciones, que asegura rápido repago.

El Gobierno Nacional formalizó la adjudicación a Transportadora Gas del Sur (TGS),empresa controlada por Pampa Energía y la familia Sielecki, de la ampliación del Gasoducto Perito Moreno (Ex Presidente Néstor Kirchner -GPNK), una obra que demandará una inversión de US$ 700 millones y será crucial para asegurar el abastecimiento de gas natural a partir del invierno de 2027.

Los trabajos que demandarán unos 18 meses a partir de la firma de contratos, proyecta un ahorro de divisas superior a los US$ 700 millones anuales por sustitución de importaciones, con lo cual se asegura que el repago de una inversión que financiarán privados, tal la lógica del gobierno de no invertir en infraestructura.

La decisión, plasmada en la Resolución 397 de la Secretaría de Energía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, convalida la propuesta de TGS, la única oferente en la licitación pública que surgió de la primera Iniciativa Privada presentada al Gobierno. TGS tendrá la concesión de esta ampliación y se hará cargo de la operación y el mantenimiento de la infraestructura existente de Energía Argentina (Enarsa).

El proyecto, cuyo nombre formal es "Incremento de la Capacidad de Transporte Gas Natural, en la Ruta Tratayén – Litoral Argentino" representa un tramo clave del gasoducto principal, permitirá inyectar 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) adicionales de gas natural desde Vaca Muerta, la formación no convencional ubicada en la Cuenca Neuquina.

Según detalla la resolución oficial, con la puesta en marcha de esta infraestructura, el volumen disponible del gasoducto pasará de 21 a 35 MMm3/d, garantizando una mayor disponibilidad de gas nacional para hogares e industrias. La meta es robustecer la seguridad energética del país, reducir los costos y dar un fuerte impulso a la producción en Vaca Muerta.

Desde el Gobierno se destacó que la extensión es "un paso fundamental para consolidar el desarrollo de Vaca Muerta, maximizar la renta de los recursos energéticos del país y asegurar el abastecimiento confiable y competitivo de gas".

TGS y la obra del Perito Moreno

La iniciativa de TGS está diseñada para maximizar la capacidad de la infraestructura de transporte existente, lo que se traduce en menores costos constructivos y un menor impacto en el usuario final. La propuesta económica, convalidada por la Secretaría de Energía, estableció un precio de US$ 0,69 por millón de BTU (MMBtu) para el servicio, neto de IVA, que permitirá a la transportista recuperar las inversiones y gastos, y obtener el retorno razonable.

El impacto económico más relevante se vincula a la balanza comercial y fiscal de la Argentina. Al disponibilizar 14 MMm3/d para el invierno de 2027, el país podrá sustituir importaciones de GNL y gasoil que actualmente compensan el déficit de gas en las semanas pico de demanda, cuyos precios oscilan entre US$ 11 y US$ 18 por MMBTU, de 3 a 5 veces superiores al gas neuquino.

Los beneficios estimados en la balanza comercial superan los US$ 700 millones anuales. En términos de ahorro fiscal, se proyectan unos US$ 500 millones anuales. A esto se sumará el rédito por los saldos de gas que podrán exportarse a la región en el período estival.

El proyecto de TGS, que complementa pero no excluye la posibilidad de otras obras como el Tramo II del GPM, se divide en dos sistemas:

Tramo Tratayén – Salliqueló : La ejecución de obras bajo la Ley de Hidrocarburos y el régimen de Iniciativa Privada. Contempla la instalación de tres nuevas Plantas Compresoras con un total de 90.000 HP, con una inversión estimada en US$ 500 millones.

: La ejecución de obras bajo la Ley de Hidrocarburos y el régimen de Iniciativa Privada. Contempla la instalación de tres nuevas Plantas Compresoras con un total de 90.000 HP, con una inversión estimada en US$ 500 millones. Sistema Regulado de TGS: Una ampliación que la compañía financiará y ejecutará bajo su licencia. Incluye 20 kilómetros de loops de cañería y 15.000 HP de compresión en el Gasoducto Neuba II, además de obras para elevar su presión máxima de operación. Esta etapa representa unos US$ 200 millones en inversión.

Adicionalmente, el desarrollo de estos 14 MMm3/d de producción incremental de gas impulsará la inversión en el Upstream, implicando la perforación y completamiento de aproximadamente 20 pozos en la etapa inicial, con una inversión de alrededor de US$ 400 millones, sin contar el midstream.

La adjudicación, que era necesaria antes de noviembre para llegar con el gas al invierno de 2027, asegura que el repago de la inversión se logrará en un plazo muy corto gracias a los fuertes ahorros en importaciones que generará la obra.