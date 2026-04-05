Los precios superan en un 52% al promedio histórico, pese a que el Gobierno suspende impuestos y aumenta el uso de biocombustibles para frenar el impacto

Con un barril de crudo que quebró la barrera de los u$s100 promedio tras escalar un 50% desde el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán el 27 de febrero, el precio de los combustibles en la Argentina registró en marzo de 2026 su máximo nivel histórico.

El aumento de los precios en los surtidores responde a una combinación de factores externos e internos. Por un lado, las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz pero por el otro, es explícita la decisión de la Secretaría de Energía de no intervenir en el proceso de fijación de precios -aunque sí en el componente impositivo y de biocombustibles- para atenuar esos shocks, lo que permitió que los conflictos externos impactaran de lleno en los surtidores locales y de manera indirecta en la inflación.

Como resultado, de acuerdo a un informe del Centro de de Economía Política Argentina (CEPA), "el precio de las naftas en Argentina nunca fue tan caro como en marzo de 2026: medidos en dólares para aislar el efecto de la inflación y la volatilidad cambiaria, los valores muestran un salto significativo respecto a los promedios históricos".

La nafta súper, cuyo precio más bajo en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en $1.999 por litro, entre enero de 2018 y febrero de 2026 promedió u$s0,94 por litro, con un máximo de u$s1,26 en abril de 2018 y un mínimo de u$s0,69 en septiembre de 2023.

Sin embargo, la dinámica de las ultimas cinco semanas permitió que esos valores alcanzaran en marzo de 2026 los u$s1,43, es decir, un 52% por encima de su promedio histórico.

Con un barril por encima de los u$s100 promedio durante la ultima semana, el crudo experimentó un incremento en torno al 50% desde el 27 de febrero, el día previo al primer ataque de Estados Unidos sobre Irán. Por entonces el Brent cotizaba a u$s72 en una estabilidad desde principios de año, pero a partir del conflicto la repercusión en los surtidores llevó el precio a un alza por sobre el 20% de acuerdo a distintos relevamientos privados.

Los precios de la nafta y el gasoil

Ante ese escenario externo, el comportamiento de la nafta premium y el gasoil fue similar. La premium promedió en el mismo período u$s1,12 por litro, con un máximo de u$s1,48 en abril de 2018 y un mínimo de u$s0,86 en julio de 2020, hasta escalar en marzo de 2026 a u$s1,58, un 41% por encima del promedio.

El gasoil, por su parte, pasó de un promedio de u$s0,92 por litro, con un máximo de u$s1,18 en febrero de 2026 y un mínimo de u$s0,70 en julio de 2020, a ubicarse en u$s1,48 en marzo último, lo que representa un incremento del 61% frente a su valor medio histórico, de acuerdo al CEPA.

Para intentar moderar el impacto social de estas subas, el Poder Ejecutivo activó mecanismos de alivio parcial. Mediante el Decreto 217/2026, se dispuso suspender para abril la actualización de los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), evitando que la carga tributaria sume mayor presión a un costo de materia prima ya elevado.

Como medida complementaria, la Resolución 79/2026 autorizó a las empresas petroleras a incrementar el corte de bioetanol en las naftas hasta un 15%. Dado que el biocombustible de origen nacional posee actualmente un costo de producción inferior al de la nafta fósil, esta mezcla voluntaria funciona como una herramienta técnica para intentar reducir los costos operativos finales.

Asi, al primero de abril los valores promedio para la nafta súper en la ciudad de Buenos Aires eran de $1.999 por litro en el caso de YPF que controla el 55% de las ventas minoristas, y de $2.049 de la red Shell, el segundo jugador del mercado con más de 20% de market share.

El resto de los precios de YPF ascendían a $2.207 la nafta premium, $2.065 el diesel 500 y $2.271 el gasoil premium, mientras que en el caso de Shell los precios eran de $2.365 la nafta premium, $2.019 el diesel y $2.437 el diesel premium.

Una medida clave de las petroleras

YPF anunció este jueves por la noche la decisión de frenar hasta mediados de mayo las subas en los precios de los surtidores para morigerar el impacto del aumento del precio internacional del crudo Brent por la crisis armada en Medio Oriente. En lo que se considera un cambio en la estrategia comercial de la compañía, técnicamente la petrolera lo definió como un mecanismo de "estabilización".

Este nuevo escenario tarifario es el correlato de un acuerdo transversal que agrupa a los principales actores de la industria hidrocarburífera. La iniciativa cuenta con el respaldo de productores especializados como Tecpetrol, Pluspetrol y Phoenix, junto a empresas refinadoras de la talla de Raízen y Trafigura.

Asimismo, se sumaron las compañías integradas que operan en todos los eslabones productivos, representadas por YPF y Pan American Energy como operadora de Axion y la red Puma Energy, que se consolida como el cuarto jugador del mercado en volúmenes de ventas.

Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, anunció la creación de "un buffer de precios de combustibles por hasta 45 días". Esta medida busca contener las fuertes oscilaciones que presenta el escenario energético internacional, ofreciendo una ventana de previsibilidad para los consumidores.

La medida se adopta a horas de que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía coordinaron una serie de medidas publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, orientadas a mitigar el traslado de esos costos internacionales al precio de venta al público en las estaciones de servicio.

El mecanismo técnico adoptado por la petrolera, denominado por la empresa como un "amortiguador", implica que YPF no trasladará de forma inmediata las variaciones del crudo Brent al costo final de la nafta y el gasoil. Sin embargo, explicaron voceros de la compañía, no se puede hablar de un congelamiento porque hay otras variantes que conforman el precio de los combustibles que sigien su propia dinámica más allá del componente fósil.

La actualización de cuadros tarifarios

En paralelo a la situación de los combustibles líquidos, el Gobierno nacional redefinió los cuadros tarifarios para otros servicios energéticos estratégicos. A partir de la Resolución 23/2026, se estableció que el Gas Natural Licuado (GNL) importado para los picos de consumo invernal dejará de contar con asistencia estatal, quedando excluido del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Bajo este nuevo esquema, las bonificaciones oficiales solo se mantendrán sobre el gas de origen local vinculado al Plan Gas.Ar. Esto implica que cualquier contrato de abastecimiento que exceda dicha planificación o que requiera regasificación de combustible importado, impactará de forma plena en los costos de la cadena energética sin el paraguas de los subsidios.

En el sector eléctrico, el ENRE oficializó ajustes para las transportistas de energía en alta tensión mediante las resoluciones 180 y 192. Estos incrementos aplican una fórmula de actualización que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el de Precios Internos al por Mayor (IPIM), con el objetivo declarado de preservar los ingresos reales de las empresas del sector frente a la inflación.

Finalmente, el servicio de gas por redes también percibe ajustes desde el 1° de abril, con una suba del 1,8% para usuarios de las principales distribuidoras. Este incremento integra el nuevo precio del gas en el punto de ingreso al sistema, la cuota correspondiente a la Revisión Quinquenal de Tarifas 2025-2030 y el mecanismo de ajuste mensual, completando un panorama de fuerte presión sobre el costo de vida en la Argentina.