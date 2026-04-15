Aumentos en las garrafas de gas por la guerra: cuánto cuestan y cómo mantener el subsidio

Con el rediseño de la asistencia, el gas envasado registra fuertes subas. Los pasos clave para inscribirse en el nuevo registro y no perder el beneficio

El Gobierno nacional ratificó un cronograma para la transformación del esquema de asistencia energética en la Argentina, marcando el final de una era para los usuarios de gas envasado. Con la puesta en marcha de los Subsidios Energéticos Focalizados, el antiguo Programa Hogar inició un proceso de retiro definitivo para dar paso a un sistema que centraliza los beneficios de luz y gas en un registro único.

Esta transición no es automática y requiere una acción directa por parte de los beneficiarios, quienes desde enero enfrentan un plazo de seis meses para regularizar su situación y no quedar excluidos de la cobertura estatal.

Durante esta primera etapa, la urgencia radica en el reempadronamiento obligatorio dentro del nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados. Aquellos ciudadanos que ya percibían la asistencia pero aún no completaron el trámite en el sitio oficial de subsidios del Estado tienen garantizada la continuidad del beneficio bajo las condiciones anteriores solo hasta junio de este año.

Superada esa fecha límite, la falta de inscripción en la nueva plataforma digital derivará en la pérdida automática del subsidio a partir del segundo semestre, sin excepciones previstas por mora en el trámite.

El criterio que rige el viejo Programa Hogar

El nuevo paradigma de asistencia se sustenta en criterios socioeconómicos mucho más estrictos para determinar quiénes califican para el descuento en la garrafa de diez kilos. En la actualidad, el tope de ingresos netos del grupo familiar debe ser inferior a tres Canastas Básicas Totales, lo que sitúa el límite de corte aproximadamente en los $4,3 millones según las últimas actualizaciones del Indec.

Este filtro busca que el esfuerzo fiscal de la Argentina se concentre exclusivamente en los hogares de mayor vulnerabilidad, eliminando la dispersión de recursos en sectores con mayor capacidad de pago.

Además del nivel de ingresos, el patrimonio juega un rol determinante en la elegibilidad para el programa de subsidios renovado. El sistema cruza datos de forma automática y excluye a aquellos hogares que posean un vehículo con menos de tres años de antigüedad, salvo que exista un integrante con Certificado Único de Discapacidad.

Del mismo modo, la tenencia de más de dos inmuebles o de bienes de lujo, como embarcaciones o aeronaves, actúa como un bloqueante inmediato para el acceso a la tarifa social, reforzando el carácter selectivo de la medida implementada por la Secretaría de Energía.

La guerra y el impacto en precios

La implementación de este esquema coincide con un escenario de fuerte dispersión de precios por el impacto de la crisis energética por la guerra entre Estados Unidos e Irán que afecta el corredor energético del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula el 30% del gas natural licuado que se comercializa en el mundo.

En este contexto global de volatilidad de precios el efecto inflacionario también llegó a la garrafa doméstica, y según las entidades que nuclean al sector los aumentos durante marzo superaban el 20% a tono con lo que viene ocurriendo con los combustibles líquidos, aunque internacionalmente la presión es mayor.

A esto se suma las caracteristicas del nuevo mercado local de gas envasado tras la desregulación y la quita de subsidios nacionales. En los puntos de venta oficiales y plantas distribuidoras de la Argentina, el costo de la unidad de diez kilos oscila actualmente entre los 19.000 y los 21.000 pesos.

Sin embargo, esta cifra se eleva significativamente cuando el usuario recurre a comercios de barrio o estaciones de servicio, donde los valores de referencia se ubican habitualmente en una franja que va desde los $23.000 hasta los $26.000 pesos por unidad.

El impacto económico es todavía más severo para quienes dependen del servicio de envío a domicilio, una modalidad que en provincias del norte como Salta y Formosa puede alcanzar los $35.000 la garrafa de 10 kilos. Ante este panorama de precios liberados, el nuevo sistema de subsidios propone cubrir el 50% del valor de referencia.

La intención es que el Estado acompañe la fluctuación del mercado sin fijar techos que puedan generar desabastecimiento, pero asegurando que el costo final para el beneficiario sea sostenible frente a la escalada inflacionaria del sector.

Cambios en la formas de pago

Una de las innovaciones más importantes de este cambio de modelo es la migración hacia el uso de billeteras virtuales y medios de pago electrónicos para concretar la transacción. El Gobierno fomenta que la compra de la garrafa se realice a través de cuentas vinculadas directamente al titular del beneficio para asegurar la trazabilidad total de los fondos.

Este mecanismo busca reemplazar el antiguo depósito de montos fijos por un sistema de bonificación o descuento directo, permitiendo una fiscalización en tiempo real de que el subsidio se utiliza efectivamente para el fin energético declarado.

La estacionalidad también fue integrada en el diseño del nuevo programa, previendo una mayor cobertura y flexibilidad durante los meses de invierno. Entre abril y septiembre, el esquema contempla un refuerzo en la asistencia considerando que la demanda de gas envasado para calefacción y cocina aumenta exponencialmente en gran parte de la Argentina.

Esta modulación del beneficio pretende evitar que las familias vulnerables sufran el impacto de los picos de consumo en los meses de bajas temperaturas, cuando el presupuesto doméstico se ve más tensionado por las necesidades energéticas.

Casos especiales para beneficiarios

A pesar de la rigidez de las nuevas normas nacionales, existen situaciones especiales que conservan la prioridad y condiciones diferenciales de acceso. Los hogares que cuentan con al menos un integrante con discapacidad, los titulares de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y las familias residentes en barrios populares con certificado del Renabap mantienen un estatus protegido.

Para estos grupos, la validación de datos es fundamental para garantizar que la transición digital no represente una barrera de acceso, permitiendo que la ayuda llegue de forma ininterrumpida.

Mientras el sistema nacional se reconfigura, algunos operativos provinciales intentan amortiguar el impacto con programas locales de emergencia. En Misiones, iniciativas como Ahora Gas permiten recargas a valores diferenciales de $17.500, mientras que en zonas de Mendoza y Malargüe se registraron operativos con unidades a precios que varían entre los $9.000 y $10.000 para sectores críticos.

Estos esfuerzos regionales actúan como un paliativo temporal frente a la tendencia alcista que domina el mercado nacional tras la eliminación de la antigua Tarifa Social del Gas. Sin embargo, el sector no es ajeno a la presión de precios que sufren otros energéticos como el Gas Natural Licuado (GNL) que el país debe importar en invierno, o los combustibles que se carga en todas las estaciones de servicio del país.