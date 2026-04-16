El sector energético lideró el mercado local de capitales con U$S 1.848 millones emitidos. YPF y PAE se destacaron a tono con el desarrollo de Vaca Muerta

El mercado primario de Obligaciones Negociables inició el 2026 con una dinámica de consolidación y selectividad. Durante el primer trimestre, las colocaciones totales alcanzaron los U$S 3.930 millones, cifra que representó una leve caída del 2% en comparación con el mismo período del año anterior. Este volumen se distribuyó en un total de 55 series emitidas, con un descenso del 30% en la cantidad de instrumentos respecto al primer trimestre de 2025.

De acuerdo con el informe de RICSA Alyc, la actividad mostró una menor cantidad de emisiones pero una mayor concentración en instrumentos de gran tamaño. En este escenario, las empresas del sector energético fueron las grandes protagonistas al captar el 47,03% del volumen total del mercado. Este porcentaje equivale a una inversión de U$S 1.848 millones, consolidando a la energía como el principal demandante de financiamiento corporativo en el país.

A pesar de liderar en volumen monetario, el sector energético solo necesitó 11 emisiones para alcanzar esa cifra, lo que representa apenas el 20% del total de series del mercado. Entre los emisores que más se destacaron por su participación individual figuraron compañías de peso como YPF, Pan American Energy y Pampa Energía. Esta concentración refleja la capacidad de las grandes operadoras para captar capitales significativos en pocas operaciones de mercado.

El análisis realizado por RICSA Alyc también subrayó un alto grado de dolarización en las colocaciones del rubro energético, que alcanzó el 90,9% del financiamiento bajo la modalidad de moneda dura. Esta estructura financiera evidencia la preferencia de los inversores por activos vinculados a una generación de flujos en dólares. Asimismo, la diversidad de los subsectores participantes abarcó desde la exploración y producción (E&P) hasta el segmento de midstream, generación y distribución eléctrica.

Los líderes del financiamiento corporativo

En cuanto a las condiciones de costo, la tasa de interés promedio para el sector energético se ubicó en un 7,94% TNA en dólares. Según el informe, este valor mostró una compresión respecto al promedio del 10% registrado en el primer trimestre de 2025. Los emisores de referencia lograron colocar deuda con tasas que oscilaron entre el 5% y el 7%, reflejando condiciones favorables para las firmas con mejores perfiles crediticios.

YPF se posicionó como el mayor emisor individual del período, logrando captar un total de U$S 711 millones a través de sus distintas series. Por su parte, Pan American Energy (PAE) se destacó no solo por su volumen de U$S 375 millones, sino por los plazos obtenidos en el mercado. La compañía consiguió extender su financiamiento hasta los 133,9 meses, lo que equivale a un plazo superior a los 11 años.

Pampa Energía también tuvo un rol relevante al registrar la tasa mínima del sector, logrando financiarse al 5% TNA en dólares. En contraste, otros emisores como Crown Point enfrentaron tasas máximas que llegaron al 11%. Tal como indica el informe, esta brecha de hasta 600 puntos básicos entre el emisor más barato y el más caro revela una discriminación crediticia cada vez más activa por parte de los inversores.

Esta dispersión intra-sectorial no respondió exclusivamente al tamaño de las empresas, sino también a su historial de acceso al mercado y a la solidez de su perfil de flujos. El spread de 600 puntos básicos es un indicador de que el mercado argentino está madurando, permitiendo que cada firma construya su propia curva de crédito. Los inversores se mostraron más selectivos, evaluando minuciosamente el riesgo específico de cada proyecto y subsector.

El amplio espectro del sector energético

En el segmento de transporte y logística energética, Oleoductos del Valle (Oldelval) realizó una emisión de U$S 110 millones con un plazo de 48,7 meses y una tasa del 7% Pluspetrol, por su parte, captó U$S 167 millones a una tasa similar, con vencimiento a 36,5 meses. Estas operaciones demuestran la profundidad del mercado para financiar infraestructura crítica y expansión de capacidad productiva.

Otras compañías del ámbito eléctrico y de gas también buscaron financiamiento, aunque con condiciones diversas según su calificación. Edenor colocó deuda con una TNA del 10% a un plazo de 57,3 meses, mientras que la firma CGC operó bajo tasas similares para un período de 24 meses. MSU Energy y Luz de Tres Picos se posicionaron en el rango del 8%, con plazos de 20,9 y 36,5 meses respectivamente.

El promedio de volumen por cada emisión realizada dentro del sector de energía fue de U$S 168 millones, superando ampliamente el promedio general del mercado. Esta robustez financiera permitió que la participación sectorial se mantuviera dominante, a pesar de que la cantidad de empresas emisoras fue reducida en comparación con otros rubros de la economía. La tendencia hacia instrumentos de mayor envergadura definió el ritmo del primer trimestre.

Hacia adelante, la dinámica del Q1 2026 deja una señal clara sobre la solidez de las empresas energéticas. Con tasas en niveles competitivos y plazos que en casos excepcionales superaron la década, el sector continúa siendo el motor del financiamiento corporativo local. La maduración del mercado de Obligaciones Negociables sugiere que la selectividad seguirá siendo el factor determinante en los próximos meses.