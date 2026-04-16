La compañía recibió la distinción oficial que la reconoce como actor clave para proyectar la identidad productiva y el potencial argentino ante el mundo.

La entrega del certificado Marca País Argentina a YPF marca un hito en la historia de la compañía. En un acto que contó con la presencia de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete, se oficializó esta distinción que reconoce a la empresa como un actor fundamental en la proyección de la identidad productiva nacional ante el mundo.

Esta certificación no es solo un sello protocolar; la Marca País funciona como una herramienta estratégica diseñada para mejorar la percepción internacional de Argentina. Su objetivo primordial es potenciar las exportaciones de bienes y servicios, atraer inversiones extranjeras genuinas y fomentar el turismo, destacando el talento local en los mercados más competitivos del globo.

Durante la jornada de reconocimiento, las autoridades realizaron una visita técnica a las operaciones de Loma Campana. Allí recorrieron un equipo de perforación y un pad de pozos en producción, observando de primera mano cómo la tecnología de punta permite optimizar la actividad de campo desde los Centros de Control (RTIC) ubicados en Buenos Aires y Neuquén.

El encuentro contó con el liderazgo de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Diego Sucalesca, titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Ambos directivos coincidieron en que la compañía desempeña un rol insustituible en el andamiaje energético, funcionando como el corazón del desarrollo industrial del país.

A que empresas reconocidas se suma YPF

Este reconocimiento como Marca País Argentina posiciona a la compañía en un nivel superior de visibilidad internacional, permitiendo que la producción estratégica de la Argentina llegue a nuevos mercados con un sello de calidad oficial.

Bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, la Marca País articula esfuerzos con el sector privado para posicionar el talento local en los mercados más exigentes. En este escenario, la petrolera nacional refuerza su rol estratégico y se suma a referentes consolidados.

Entre las empresas ya reconocidas figuran:

Mercado Libre : Líder en comercio electrónico y tecnología.

: Líder en comercio electrónico y tecnología. Globant : Referente global en servicios de software y tecnología.

: Referente global en servicios de software y tecnología. Arcor : Importante empresa de alimentos y golosinas.

: Importante empresa de alimentos y golosinas. Café Cabrales : Productor local destacado por su café de especialidad.

: Productor local destacado por su café de especialidad. Banco Macro / Banco Galicia : Entidades financieras destacadas.

: Entidades financieras destacadas. Toyota Argentina: Empresa que, aunque multinacional, es un actor clave en la producción y exportación local.

Vaca Muerta en proyección global

"Este reconocimiento refuerza el compromiso de YPF con el desarrollo de la energía y su proyección al mundo. Somos protagonistas de una industria estratégica que posiciona al país en el escenario global", afirmó Marín, subrayando que el logro es un tributo a la resiliencia y el esfuerzo diario de los trabajadores argentinos.

Por su parte, Sucalesca destacó la carga simbólica del evento, señalando que la distinción salda una deuda histórica con la empresa. Al definirla como "la distinción más importante de la Marca País a la empresa más importante de la Argentina", el funcionario resaltó el vínculo identitario que une a la compañía con el sentir nacional.

La relevancia institucional del evento quedó demostrada con la participación de figuras clave como Zulma Reina (vicepresidente primera de la Legislatura), los senadores Nadia Márquez y Pablo Cervi, y la plana mayor de YPF, incluyendo a Guillermo Garat, Lisandro Deleonardis y Matias Farina. Esta unidad de criterios refuerza la visión de YPF como una política de Estado productiva.