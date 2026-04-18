Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz a horas de reabrirlo y culpó a Estados Unidos

Teherán revocó la apertura parcial anunciada el viernes, debido a que el gobierno de Donald Trump incumplió con el acuerdo. Su impacto

Irán anunció este sábado que volvió a imponer restricciones en el estrecho de Ormuz, pocas horas después de haber habilitado parcialmente el tránsito marítimo. La medida fue comunicada por autoridades militares iraníes en el marco de las tensiones con Estados Unidos y en medio de negociaciones vinculadas al conflicto en Oriente Medio.

El estrecho de Ormuz es un paso estratégico para el comercio internacional de petróleo. Por esta vía circula aproximadamente el 20% del crudo que se transporta a nivel global, lo que lo convierte en un punto clave para el abastecimiento energético.

Según informó el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfagari, el paso volvió a quedar bajo "control estricto" de las Fuerzas Armadas iraníes. El funcionario indicó que la decisión se adoptó tras la continuidad del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes.

De acuerdo con el comunicado difundido por autoridades iraníes, el viernes se había autorizado el tránsito "limitado y gestionado" de buques petroleros y comerciales como parte de un esquema vinculado a las negociaciones en curso. Sin embargo, esa autorización fue revocada tras la confirmación de que Estados Unidos mantendría las restricciones.

El anuncio se produjo menos de 24 horas después de que se informara la reapertura parcial del estrecho en el contexto del alto el fuego vigente desde el 8 de abril. Esa medida había sido comunicada por ambas partes casi en simultáneo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el bloqueo sobre Irán continuará vigente hasta que se alcance un acuerdo más amplio. Desde Irán señalaron que esa decisión motivó la restitución de las condiciones previas en el estrecho.

Qué dijo el Parlamento iraní sobre el futuro del paso marítimo

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, indicó que el paso marítimo no permanecerá abierto si se mantienen las restricciones. También señaló que el tránsito se realizará únicamente a través de rutas específicas y con autorización de las autoridades iraníes.

En paralelo, continúan las gestiones diplomáticas para extender el alto el fuego en la región. La tregua actual fue establecida el 8 de abril y tiene carácter temporal, mientras se desarrollan negociaciones entre las partes involucradas.

En Israel, durante las últimas horas no se registraron nuevas alertas aéreas tras semanas de ataques con misiles y drones. Las autoridades israelíes informaron que mantienen sus objetivos en la región.

Cómo impacta el cierre del estrecho en el mercado petrolero mundial

El conflicto en torno al estrecho de Ormuz tiene impacto directo en el mercado energético internacional. Tras el anuncio de reapertura parcial del viernes, el precio del petróleo registró una baja significativa. La nueva decisión iraní podría modificar nuevamente la dinámica de los mercados cuando retomen las operaciones.

Datos de firmas especializadas en transporte marítimo indicaron que, durante el período en que el estrecho estuvo habilitado, la circulación de buques se mantuvo limitada a corredores específicos y bajo control operativo.

La situación en el estrecho de Ormuz continúa sujeta a la evolución de las negociaciones y a las decisiones que adopten las partes involucradas en el conflicto.