Drones de alta autonomía y sensores de precisión mapean el territorio y acelerando los procesos de estudio geológica. Cómo se realizan estos vuelos y dónde

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) puso en marcha un nuevo servicio de geofísica aérea orientado a transformar los relevamientos a gran escala en la minería argentina mediante la incorporación de sistemas drones de última generación. El organismo busca optimizar la obtención de datos estratégicos sobre el territorio, lo que representa un salto cualitativo en la capacidad de exploración y conocimiento de los recursos naturales disponibles.

La base de esta innovacióminería argentinan reside en el uso de magnetometría aérea aplicada a través de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS). Estas herramientas permiten cubrir cientos de hectáreas en una sola jornada laboral, facilitando la detección de anomalías magnéticas vinculadas a depósitos minerales y estructuras geológicas de interés. La velocidad de respuesta de estos equipos reduce drásticamente los tiempos de mapeo en comparación con los métodos terrestres tradicionales.

Para alcanzar estos estándares, el organismo incorporó el dron híbrido Skyfront Perimeter 8+ LRS, una unidad de avanzada que utiliza un sistema de propulsión dual. Esta característica le otorga una autonomía de vuelo de hasta cinco horas y la capacidad de operar en radios de hasta 50 kilómetros. De esta manera, el SEGEMAR logra superar las limitaciones de distancia y tiempo que presentan los drones eléctricos convencionales de uso civil.

La precisión es otro de los pilares fundamentales de este nuevo equipamiento. Gracias a la tecnología RTK (Real-Time Kinematic), el sistema de posicionamiento satelital realiza correcciones en tiempo real para garantizar una exactitud centimétrica, se explicó desde Segemar. Esta rigurosidad técnica elimina las discrepancias habituales de los GPS estándar, lo que asegura que cada dato recolectado tenga una ubicación geográfica infalible para su posterior análisis en laboratorio.

Detalle nítido del subsuelo profundo

En cuanto a la recolección de datos específicos, el organismo detalló que el equipo utiliza sensores de alta resolución MagArrow, desarrollados por la firma Geometrics. Estos magnetómetros poseen un diseño ligero y aerodinámico que permite capturar información con gran estabilidad, incluso durante maniobras de vuelo complejas. La integración de estos sensores de grado industrial es lo que permite obtener una imagen nítida de las propiedades físicas del subsuelo profundo.

La implementación de esta tecnología también conlleva una mejora sustancial en la logística y la seguridad de las operaciones de campo. Al utilizar aeronaves no tripuladas, el personal técnico puede realizar estudios en zonas de difícil acceso, como áreas montañosas o terrenos con vegetación densa, sin exponerse a riesgos físicos.

Como parte del despliegue de estas capacidades, el equipo de geofísica del organismo completó recientemente una capacitación especializada en la operación de estos sistemas. Durante estas jornadas se realizaron vuelos de prueba y se ajustaron los protocolos de procesamiento de datos para asegurar que el servicio cumpla con las exigencias del sector minero y energético. La formación del capital humano es considerada clave para sostener esta modernización tecnológica a largo plazo.

Finalmente, los mapas de alta resolución resultantes serán fundamentales para atraer inversiones en exploración minera y para fortalecer la investigación científica. El Segemar aseguró que con este nuevo servicio, la Argentina se posiciona a la vanguardia regional en el uso de tecnología aplicada al estudio y la gestión de su riqueza mineral.

El valor estratégico de la exploración

El conocimiento profundo del subsuelo resulta indispensable para transformar el potencial geológico de la Argentina en una realidad económica concreta. La exploración minera funciona como el primer eslabón de una cadena productiva extensa, permitiendo identificar con exactitud la ubicación y el volumen de los recursos disponibles. Sin esta etapa de investigación previa, sería imposible planificar proyectos sostenibles que garanticen la disponibilidad informativa sobre el patrimonio natural del territorio nacional.

La incorporación de nuevas tecnologías, como la geofísica aérea, acelera los tiempos de descubrimiento y reduce la incertidumbre asociada a la actividad extractiva. Mediante el uso de sensores magnéticos y drones de largo alcance, los especialistas obtienen mapas de alta resolución que revelan estructuras ocultas a cientos de metros de profundidad.

Esta eficiencia tecnológica permite que el país compita en el mercado global, ofreciendo datos precisos que minimizan el riesgo de inversión y optimizan la gestión de los yacimientos. A la vez, la innovación en los métodos de prospección asegura un enfoque mucho más responsable y amigable con el entorno. La tecnología permite realizar relevamientos no invasivos desde el aire, evitando la necesidad de abrir caminos o realizar perforaciones exploratorias innecesarias en etapas tempranas.

Este avance técnico garantiza que el estudio de la riqueza mineral se realice con un impacto ambiental mínimo, cumpliendo con los estándares internacionales de cuidado del ecosistema y los recursos hídricos. Finalmente, el fortalecimiento de la exploración minera bajo parámetros modernos impulsa el crecimiento de las economías regionales en diversos puntos de la Argentina.