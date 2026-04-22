El sector paga el triple que la media, pero el empleo metalífero se estancó. La demanda de trabajadores la traccionan el litio y los servicios de energía

La minería en la Argentina consolidó un esquema de remuneraciones que la posiciona en la cima de la pirámide salarial del sector privado. Según los últimos datos sectoriales relevados por la consultora internacional PWC, los salarios de la actividad minera triplican el promedio de la economía nacional y superan en un 80% a los de otras ramas industriales.

Esta brecha ratifica el carácter estratégico de la industria que viene batiendo récords de exportaciones mes a mes, aunque el análisis hacia el interior del rubro deja a la vista una dinámica de dos velocidades que reconfigura el mapa del empleo.

Detrás del promedio general conviven trayectorias muy diferenciadas entre los distintos segmentos. La extracción de minerales metalíferos, históricamente liderada por el oro y la plata, atraviesa un estancamiento en la creación de puestos de trabajo.

Entre 2016 y 2025, esta rama incrementó su dotación apenas un 3,5%, con un total de 10.700 puestos directos. Este comportamiento refleja la madurez de los principales yacimientos y la falta de puesta en marcha de nuevos proyectos de escala durante la última década.

El boom de los minerales no metalíferos

En contrapartida, el segmento de minerales no metalíferos atraviesa su mejor ciclo en diez años. En este grupo, que incluye al litio y a los servicios para la energía, el empleo formal saltó un 45% en el mismo periodo, hasta alcanzar las 17.180 posiciones.

Este fenómeno responde directamente a la expansión de los proyectos en el norte del país y a la demanda de insumos críticos para la transición energética global, con lo cual se asegura que esta rama aún no encontro ni por cerca su techo.

La divergencia también se traslada a la capacidad de compra de los trabajadores. Mientras el salario real promedio de la economía registró una caída del 10,4% entre 2016 y 2025, los operarios de la minería metalífera lograron un alza real del 4,4%.

Sin embargo, el salto más agresivo lo dieron los trabajadores de la rama no metalífera, con una mejora del 37% en términos reales, lo que evidencia la competencia por el talento en un mercado que demanda perfiles cada vez más específicos.

La tracción de la demanda de Vaca Muerta

Un factor determinante en esta transformación laboral es la simbiosis entre la minería y el sector de los hidrocarburos. La producción de arenas para fracking, esencial para el desarrollo de Vaca Muerta, creció un 331% en los últimos años.

Esta actividad técnica y de logística intensiva tracciona la contratación de personal y desplaza el eje de gravedad del empleo minero desde los yacimientos tradicionales hacia los servicios de soporte para la energía.

El escenario actual muestra que el mercado laboral minero está en plena transición. El cierre de yacimientos emblemáticos, como Bajo de la Alumbrera en Catamarca, marcó el fin de una era para el cobre y los bullones de oro y plata.

Ese vacío comenzó a ser ocupado por el auge de la salmuera y los proyectos de litio en Catamarca, Salta y Jujuy, que presentan una estructura de costos y necesidades de personal diferentes a la minería de roca dura.

Una alta concentración geográfica minera

La geografía del empleo también refleja esta concentración. Cinco provincias explican el 98% de las exportaciones y la gran mayoría de la mano de obra ocupada. Santa Cruz y San Juan mantienen el liderazgo por el peso de los proyectos en operación, pero las provincias del Noroeste ganan terreno rápidamente de la mano de la construcción de plantas de procesamiento de carbonato de litio y la exploración avanzada.

Hacia adelante, el desafío del sector radica en transformar el potencial de las reservas en nuevos puestos de trabajo de alta calificación. Con compromisos de inversión bajo el régimen del RIGI que superan los u$s48.000 millones, el foco estará puesto en el cobre, que concentra el mayor volumen de capital proyectado.

La puesta en marcha de megaproyectos metalíferos será la única llave para revertir el estancamiento del empleo en esa rama y consolidar el liderazgo salarial del sector en la Argentina.