Tras años de sequía en hallazgos, Shell hace su mayor compra en la década. El gigante busca asegurar reservas de gas en Canadá para blindar su producción

La empresa angloholandesa Shell anunció este lunes un acuerdo para adquirir al productor canadiense de petróleo y gas ARC Resources Ltd. por un valor de u$s13.600 millones. Esta transacción representa la mayor operación de la firma en más de una década y responde a un esfuerzo por sostener sus niveles de producción en el largo plazo.

Desde la compañía que tiene activos en Vaca Muerta, como parte de un amplio portfolio global, explicaron que la incorporación de los activos incrementa la tasa de crecimiento anual compuesta de la producción al 4% hacia 2030, una cifra significativamente superior al 1% proyectado anteriormente.

Según los directivos de la firma, la transacción combina más de 1,5 millones de acres netos de ARC con la superficie que ya operaba Shell en la formación Montney, lo que permite "respaldar el objetivo de mantener una producción sustancial de líquidos de aproximadamente 1,4 millones de barriles diarios".

"ARC es un productor de alta calidad, bajo costo y con una baja intensidad de carbono que opera en la cuenca de Montney. Esta adquisición complementa nuestra presencia actual en Canadá y fortalece nuestra base de recursos para las próximas décadas", declaró Wael Sawan, director ejecutivo de Shell en un comunicado al mercado.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de ARC, Terry Anderson, manifestó que esta fusión representa una gran oportunidad para generar valor para sus accionistas a escala global. "Me entusiasma que los activos y el personal de primer nivel de ARC desempeñen un papel fundamental para ayudar a Shell a fortalecer aún más el panorama de recursos de la America del norte, a la vez que proporcionan la energía segura que el mundo necesita", aseguró el ejecutivo tras el anuncio.

Shell, una compra para asegurar recursos futuros

Bajo la conducción de Sawan, la compañía enfrentaba crecientes exigencias para robustecer sus reservas de hidrocarburos. Ante la ausencia de hallazgos propios de gran escala y tras descartar una puja por BP el año pasado, la incorporación de una estructura consolidada como la de ARC surgió como el camino más viable de expansión.

Los activos de ARC Resources, enfocados en el shale gas de bajo costo y líquidos, encajan de manera orgánica con la infraestructura que Shell ya posee en el norte, específicamente en Canadá. Esta sinergia potencia la participación de la empresa en la planta de exportación de gas natural licuado situada en la costa oeste.

Desde la perspectiva del liderazgo, Sawan destacó que Canadá se volvió un territorio fundamental para las ambiciones globales del grupo. El respaldo del gobierno local a los proyectos energéticos facilitó un entorno propicio para que Shell ejecute esta estrategia de generar mayor valor operativo con un enfoque de eficiencia.

La movida ratifica el giro de la petrolera con sede en Londres hacia su negocio principal. El objetivo es elevar la rentabilidad para los accionistas mediante el fortalecimiento del portafolio de combustibles fósiles, dejando atrás periodos de mayor incertidumbre sobre su diversificación energética.

La reacción de los mercados frente al acuerdo

El mercado reaccionó con fuerza ante el anuncio, especialmente en el territorio canadiense. Las acciones de ARC experimentaron un salto del 24%, alcanzando picos que no se veían en diez años, mientras que los papeles de Shell en la bolsa de Londres mostraron un leve retroceso inicial del 1,7%.

Uno de los pilares de este acuerdo es el proyecto LNG Canada. Al controlar los recursos de ARC, Shell asegura el flujo de gas natural hacia los mercados de Asia, una región con demanda creciente donde la infraestructura canadiense ofrece una ventaja logística competitiva y estratégica.

Sawan aclaró que, aunque la compra fortalece la posición del grupo, todavía no se tomó una decisión final de inversión sobre la segunda fase de expansión de la planta de exportación. Ese veredicto técnico y financiero se postergaría, al menos, hasta el cierre del presente año.

La ubicación geográfica de las operaciones de ARC en Columbia Británica y Alberta coincide con proyectos vigentes de Shell. Esta cercanía no solo simplifica la logística de abastecimiento, sino que otorga exposición a nuevas instalaciones en construcción, como la planta de Cedar LNG.

Para encontrar un antecedente de esta magnitud en el historial de Shell, hay que remontarse a la compra de BG Group en 2015. La estructura de pago actual combina un 25% en efectivo y un 75% en acciones, incluyendo una prima del 20% sobre el valor de mercado reciente de la firma canadiense.