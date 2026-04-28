Las empresas proveedoras optaron por asegurar el consumo residencial frente a las bajas temperaturas intensas y la escasez de reservas de gas

Las principales distribuidoras de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires cortaron el servicio de GNC para miles de conductores. Desde las 06:00 de este martes, Naturgy y Metrogas ordenaron restringir las ventas hasta el límite del "firme contratado" y hasta nuevo aviso.

La medida implica que el servicio interrumpible quedó suspendido. Estaciones de GNC e industrias no podrán acceder al suministro más allá de su cupo garantizado.

La decisión busca evitar una caída en la presión de los gasoductos. El primer pico de frío polar del año llegó justo cuando una masa de aire helado avanza sobre el centro del país, dejando temperaturas de un solo dígito en Buenos Aires y alertas meteorológicas por vientos en gran parte de la provincia.

Cómo funciona el sistema de cortes de GNC

El sistema de despacho nacional prioriza la denominada "demanda prioritaria". Esa categoría incluye a hogares, hospitales y escuelas.

Para las estaciones de servicio, la restricción es de cumplimiento obligatorio. Vender por encima del cupo garantizado conlleva una multa equivalente al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedido, una penalidad que anula cualquier margen comercial.

"No es una medida tan extrema; es el servicio interrumpible. Las estaciones saben que pagan un precio menor y que el suministro puede cortarse", explicaron fuentes del sector.

La restricción llega en un momento delicado para el parque automotor a GNC. Tras una década de retroceso sostenido, el sector había comenzado a mostrar signos de recuperación a comienzos de 2026.

Los números son contundentes. Las conversiones pasaron de 188.000 en 2015 a unos 59.000 en 2025, según ENARGAS. El desplome fue resultado de años de atraso tarifario y falta de inversión en la red.

Pero el incremento de los combustibles líquidos cambió el panorama. Los saltos de hasta 23% tras el estallido de conflictos en Medio Oriente empujaron a miles de conductores de vuelta al gas para abaratar costos de logística y transporte.

En marzo se realizaron 7.300 conversiones a GNC. Eso representa un aumento del 40% respecto a febrero y un 70% en relación al mismo mes del año anterior.

La paradoja del superávit energético argentino

Argentina cerró el primer trimestre del año con un superávit energético de u$s2.405 M. Es el mayor de su historia reciente.

Aun así, el país no puede prescindir de las importaciones de GNL durante el invierno. La paradoja tiene una explicación estructural que pocos entienden.

La demanda de gas se dispara de forma estacional con las bajas temperaturas, sobre todo en el consumo residencial, y la red de transporte no tiene capacidad suficiente para trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hasta los centros de consumo.

El GNL opera como un seguro para cubrir esos faltantes puntuales. Aunque la mayor parte del volumen importado termina destinado a la industria, no a los hogares.

Vaca Muerta produce gas en abundancia. El problema es llevarlo hasta donde hace falta cuando hace falta.

El norte enfrenta una crisis estructural de gas

La crisis no se limita al AMBA. En el norte, la situación es estructuralmente más grave.

Con las obras de reversión del Gasoducto Norte aún sin terminar, provincias como Salta, Jujuy y Tucumán enfrentan un escenario de escasez. El impacto ya se siente en sectores fabriles y agroindustriales.

Según publicó el medio salteño El Tribuno, un comunicado de la Unión Industrial de Salta (UIS) encendió las alarmas por el abastecimiento de gas para el invierno.

"Las empresas del sector atraviesan negociaciones de contratos sin definiciones claras. La falta de infraestructura de transporte desde Vaca Muerta hacia el norte del país y la prioridad que el sistema otorga a la demanda residencial en los meses fríos amenazan con generar restricciones para industrias de cerámica, ingenios, curtiembres y minería", advirtió la entidad.

El comunicado continúa: "El GNL aparece como alternativa, pero a un costo que lo vuelve prácticamente inviable. Su precio es seis veces superior al del gas proveniente de Neuquén. El gas sobra, pero no hay capacidad para transportarlo".

A este déficit de infraestructura se suma la incertidumbre logística internacional. Este año, la agenda energética está intervenida por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Por qué faltan buques de GNL para este invierno

Argentina afronta el invierno con una programación de arribos de buques de GNL sensiblemente inferior a la histórica.

De los aproximadamente 24 barcos que se requerirán este invierno para cubrir el pico estacional, solo tres están asegurados y llegarán a mediados de mayo.

Esta situación fue resultado de una licitación fallida. El Gobierno había planteado que la importación, regasificación, operación y riesgo comercial del GNL quedara en manos de un privado.

El proceso despertó el interés de dos compañías internacionales: Trafigura y Naturgy. Sin embargo, el esquema quedó nuevamente en manos de Enarsa. Tiempos y costos habrían demorado el proceso, que se espera implementar recién en 2027.

Así lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae: "La decisión obedece a la suba y volatilidad del precio internacional, agravada por el conflicto en Medio Oriente. No es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema justo cuando Argentina está bajando el uso de GNL".

"La estrategia no cambia: seguimos convencidos de privatizar esta operatoria y avanzar hacia un esquema competitivo, transparente y con señales de precio para que se conozca el costo real de la energía", agregaron las fuentes.

Hay quienes aseguran que la dificultad para garantizar la importación de buques de GNL no incide en la decisión actual de las distribuidoras.

Lo cierto es que el gas natural licuado se importa precisamente durante los meses invernales para no presionar el abastecimiento local. Y este invierno el país llega con menos cargamentos asegurados que en años anteriores.

Cuánto costará la factura energética invernal

El economista especializado en energía Juan José Carbajales proyectó que la factura de GNL para este invierno podría trepar hasta u$s1.400 M. Es el doble de lo que costó en 2025.

El salto responde a la escalada global de precios tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Desde el inicio de la guerra, el GNL pasó a cotizar en torno a los u$s20 por millón de BTU, frente a los valores previos al conflicto.

El desafío para el gobierno es múltiple. Debe garantizar el abastecimiento en pleno invierno, contener el impacto fiscal de las importaciones y acelerar las obras de infraestructura que permitan aprovechar el gas de Vaca Muerta.

Mientras tanto, miles de conductores en Buenos Aires y el interior enfrentan restricciones en las estaciones de GNC. Y las industrias del norte miran con preocupación un escenario que podría complicar su operación durante los meses más fríos del año.