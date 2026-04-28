Impacto en el mapa energético global: los Emiratos Árabes Unidos dejan la OPEP en plena crisis

EAU abandona la OPEP para aumentar su producción. El fin de las cuotas en la nación del Golfo promete reconfigurar los precios y la geopolítica energética

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció que abandonará la OPEP en mayo, poniendo fin a casi sesenta años de permanencia en el bloque, con la justificación en la necesidad de satisfacer la demanda global de energía a largo plazo mediante una mayor capacidad productiva. Al prescindir de las obligaciones vinculantes del grupo, la nación del Golfo busca obtener la flexibilidad necesaria para rentabilizar sus recientes inversiones en infraestructura.

Esta decisión representa un sismo interno para la organización fundada en 1960 por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, y aquel proyecto original, diseñado para coordinar la producción y asegurar ingresos estables, enfrenta ahora la pérdida de su tercer mayor productor, ya que con una extracción de 3,4 millones de barriles diarios, la salida de los EAU deja al grupo con solo once integrantes y debilita la alianza ampliada OPEP+.

Desde una perspectiva política, este movimiento es interpretado como un triunfo estratégico para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien viene manteniendo una postura crítica frente al organismo, al que acusó reiteradamente de perjudicar la economía global. En este contexto, analistas del sector energético sugieren que la partida de un miembro tan disciplinado podría marcar el inicio de un proceso de fragmentación irreversible para la alianza.

La coyuntura actual añade una capa de complejidad al mercado, dado que el Banco Mundial advirtió sobre la mayor pérdida de suministro petrolero registrada hasta la fecha debido al conflicto en Oriente Medio, y se estima que los precios de la energía podrían subir un 25% este año. Además, la normalización del tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz podría demorar hasta seis meses, afectando gravemente a las poblaciones con menores ingresos.

Un futuro de mediano plazo

Si bien la renuncia de la nación árabe no alterará el suministro inmediato por el bloqueo en Ormuz, proyecta un incremento productivo sustancial a futuro. Economistas locales señalan que el país lleva años invirtiendo para potenciar su extracción, sintiéndose limitado por las cuotas impuestas a los socios, por lo que este deseo de expansión choca con la política de recortes que históricamente ha liderado Arabia Saudita para sostener los valores del crudo.

Expertos del sector adviertieron que, aunque la salida podría derivar en precios más bajos a largo plazo, también introducirá una volatilidad inédita ya que el riesgo reside en un posible efecto dominó: si otros países deciden seguir los pasos de Abu Dabi o si potencias como Rusia intensifican su producción, el control del mercado que ostentaba la OPEP quedaría definitivamente diluido.

Para otros especialistas la ruptura era previsible debido a las tensiones internas y al cumplimiento desigual de las cuotas por parte de otros socios. Asimismo, el papel de Irán dentro del bloque habría acelerado la determinación emiratí, y ante este escenario, Arabia Saudita, líder de facto con 10,1 millones de barriles diarios, deberá cargar en soledad con la responsabilidad de gestionar el mercado y mantener la cohesión restante.

Los EAU eran miembros incluso antes de consolidarse como Estado en 1971, su importancia radica en poseer la segunda mayor capacidad excedentaria del grupo, fundamental para moderar precios ante crisis repentinas, y el sacrificio de ingresos que implicaba ajustarse a los límites de la organización resultó finalmente insostenible para su estrategia de crecimiento nacional.

El juego de la geopolítica al extremo

El factor geopolítico también juega un rol central, ya que la guerra con Irán erosionó los vínculos regionales en el golfo Pérsico, en medio de lo cual las autoridades emiratíes ya planean la construcción de nuevos oleoductos desde Abu Dabi hacia el puerto de Fujairah. Esta infraestructura busca esquivar el estrecho de Ormuz y asegurar que el aumento de la producción llegue a los mercados internacionales sin depender de las rutas marítimas en conflicto.

Aunque hoy el mundo observa con preocupación el barril a US$110, la ruptura del monopolio abre la puerta a una caída hacia los US$50 si se resuelve el caos logístico. La OPEP ya no ostenta el 85% del mercado como en la década de 1970, habiendo retrocedido a un 50%