YPF avanza en la ejecución de un split de acciones, tal como anticipó su presidente y CEO, Horacio Marín, en una maniobra financiera y bursátil diseñada para incrementar la liquidez de sus títulos en el mercado local. Esta acción representa una operación de reingeniería financiera sobre el capital social de la petrolera de mayoría estatal, con el objetivo de optimizar la liquidez de sus títulos en la plaza local.

Esta medida técnica, sujeta a su comunicación formal en el mercado a través de la Comisión nacional de Valores, consiste en un desdoblamiento de las acciones en una proporción de 10 a 1. De esta manera, el valor nominal de cada papel se reduce a la décima parte, incrementando proporcionalmente la cantidad de activos en circulación sin alterar el patrimonio neto de la sociedad ni la participación porcentual de los actuales accionistas.

La decisión de avanzar con este procedimiento tiene una fundamentación orientada a la democratización del acceso al mercado de capitales. Al segmentar el valor de la acción, la barrera de entrada para el inversor minorista disminuye drásticamente, permitiendo que el precio por unidad se sitúe en niveles más competitivos respecto a otros activos del Panel Líder de BYMA.

Históricamente, explicaban en los últimos días fuentes de la compañía, el precio nominal de la acción de YPF había alcanzado cifras que dificultaban la operatoria del segmento retail, limitando el volumen de transacciones diarias a inversores institucionales o grandes carteras.

Precisamente, el Directorio de la compañía impulsó el desdoblamiento de los papeles con el objetivo de facilitar el desembarco del pequeño ahorrista. Al reducir el valor unitario de la acción, la empresa busca que el activo sea competitivo frente a otros instrumentos de bajo costo.

Esta medida técnica representa el paso previo necesario para que la operatoria a través de la billetera digital sea accesible para el universo de más de tres millones de usuarios que ya utilizan la plataforma.

Comprar acciones de YPF a través de la APP

Un componente disruptivo en la ejecución de este plan es la integración tecnológica a través de la App YPF bajo el modelo de finanzas embebidas. La plataforma permitirá la compra directa de acciones mediante la creación de cuentas comitentes simplificadas, eliminando la operatoria tradicional de las sociedades de bolsa.

Esta estrategia busca capitalizar la base de millones de usuarios que ya utilizan la aplicación para el pago de combustibles, transformando un canal de consumo en una herramienta de inversión masiva, y que ya permite utilizarla como una cuenta remunerada que brinda intereses a los fondos allí depositados como hacen otras billeteras.

La implementación final de este esquema depende ahora de la integración tecnológica entre la compañía, el sector bancario y los reguladores del mercado de capitales. Con la validación de la Comisión Nacional de Valores para el uso de cuentas simplificadas, la firma busca consolidar un modelo de finanzas embebidas que permita a cualquier ciudadano de la Argentina participar del capital de la mayor operadora de Vaca Muerta desde su teléfono celular.

El primer antecedente de esta medida se remontan a las declaraciones que Marín realizó durante el evento Argentina Week en Nueva York en marzo. En aquel encuentro con inversores y medios internacionales, el ejecutivo anticipó que la empresa evaluaba seriamente el split como parte de una visión estratégica para "popularizar" la marca YPF.

Marín sostuvo que la idea surgió tras conversaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde se planteó la necesidad de atraer al pequeño ahorrista para fortalecer el sentido de pertenencia nacional sobre la empresa.

Una barrera contra las estafas digitales

En sus intervenciones públicas más recientes, Marín enfatizó que la operación también funciona como una barrera de seguridad contra las estafas digitales. Al habilitar un canal oficial y regulado de fácil acceso dentro de la propia aplicación de la petrolera, se pretende ofrecer una alternativa segura frente a los esquemas de inversión fraudulentos que utilizan la imagen de la empresa en redes sociales.

El objetivo es que cualquier ciudadano pueda adquirir una porción de la compañía con montos mínimos, comparables al costo de un consumo cotidiano, promoviendo la educación financiera. No obstante, aquel inversor que ya posee acciones de YPF no verá disminuido su capital, sino que se mantendrá intacto.

Desde una perspectiva técnica, el split se aplica exclusivamente a la acción que cotiza en la bolsa porteña, manteniendo inalterada la estructura de los ADRs (American Depositary Receipts) en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Esta diferenciación permite que el valor internacional de la firma no se vea afectado por la volatilidad nominal del mercado local, preservando la paridad cambiaria y el atractivo para los fondos de inversión globales.

Esta política de mercado de capitales se inscribe dentro del Plan 4x4 de la actual gestión, que prioriza la rentabilidad y el foco en el shale de Vaca Muerta. Al mejorar la liquidez y el valor de mercado de la empresa, se busca robustecer su posición financiera para encarar proyectos de infraestructura crítica. La solidez de la acción en el mercado es vista como un termómetro de la confianza inversora necesaria para estas obras.