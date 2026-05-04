La petrolera renovó sus beneficios con rebajas de hasta el 30% mediante su aplicación móvil y alianzas bancarias para amortiguar el costo de la carga.

El inicio de mayo trajo consigo una actualización en precios por ajuste impositivo de los combustibles en la Argentina y se anticipa un descongelamiento de las petroleras a mitad de mes, lo que obliga a los conductores a buscar alternativas para mitigar el impacto en el bolsillo.

En este escenario, la red de estaciones YPF consolidó un esquema de promociones que tiene como protagonista exclusivo a su plataforma digital. La App YPF dejó de ser solo un medio de pago para transformarse en la llave de acceso a descuentos directos que se aplican de forma inmediata en cada transacción.

Para este mes, la compañía mantiene una bonificación del 10% todos los días para quienes elijan la línea Infinia, ya sea en su versión de nafta o diésel. Este beneficio se activa al abonar con "Dinero en cuenta" dentro de la aplicación, una modalidad que busca fomentar la digitalización de los pagos.

Un punto destacado en la estrategia de mayo es el impulso a las estaciones con tecnología de autodespacho. Aquellos usuarios que opten por cargar sus propios vehículos en los puntos habilitados pueden sumar un ahorro del 6% más un adicional de 3% por horario nocturno.

Para completar el ecosistema de ahorro, los socios del Automóvil Club Argentino mantienen su histórico descuento del 5% en la red de estaciones adheridas. Este beneficio es acumulable con otras promociones vigentes, lo que permite a los afiliados maximizar el rendimiento de su presupuesto.

Bancos y billeteras a la cabeza

En cuanto a las alianzas bancarias, el Banco Nación se posiciona como un aliado estratégico de peso. A través de la billetera BNA+, los clientes pueden acceder a reintegros del 20% en un solo pago con crédito Visa o Mastercard. Esta promoción, que suele requerir el uso del código QR, establece un tope de devolución de $10.000 mensuales.

Por su parte, el sector privado también despliega su artillería. El Banco Macro, específicamente para su segmento Selecta, ofrece los días miércoles un ahorro del 30% pagando con Visa a través de MODO. Es una de las promociones con mayor techo de devolución, alcanzando los $25.000 mensuales. Esta dinámica exige que el usuario tenga vinculadas sus tarjetas en la billetera virtual para que el reintegro se acredite de forma directa en su caja de ahorro.

El Banco Galicia no se queda atrás y renovó su propuesta para los días lunes. Los clientes de la entidad pueden obtener un 10% de reintegro, cifra que se eleva al 15% para quienes pertenecen al segmento Eminent. Al igual que otras entidades, el uso de MODO es el requisito técnico para validar el beneficio, con un tope que llega hasta los $15.000 mensuales, lo que permite planificar las cargas al inicio de cada semana.

Más allá del combustible, YPF extendió sus beneficios al mantenimiento vehicular mediante la red de Boxes. Durante todo mayo, rige un descuento del 30% en cambios de aceite utilizando la línea Elaion Auro o FS. El tope de reintegro en este rubro es de $25.000, lo que representa una oportunidad para realizar el servicio preventivo antes de la llegada del invierno, combinando calidad técnica con un precio diferencial para usuarios registrados.

Más que una APP de fidelización

La App YPF consolidó su transformación este año al integrar la funcionalidad de cuenta remunerada, una herramienta que permite a los usuarios obtener rendimientos diarios por el saldo que mantienen en la aplicación, posicionando a la plataforma en competencia directa con las principales billeteras virtuales de la Argentina.

Un agregado clave para este ciclo es la expansión de la App YPF hacia el rubro de los servicios hogareños y tributos. La plataforma integró un botón de pago que permite a los usuarios abonar más de 6.000 servicios, incluyendo facturas de luz, gas, agua, telefonía y tasas municipales, directamente con el saldo de la cuenta o tarjetas vinculadas.

Esta actualización busca centralizar las finanzas diarias del cliente en una sola herramienta, aprovechando la capilaridad de la red para que el usuario resuelva sus obligaciones administrativas con la misma agilidad con la que abona el combustible en el surtidor.

La digitalización también alcanzó al área de servicios con la reserva de turnos online para YPF Boxes. Los clientes pueden elegir el día, la hora y la sede de su preferencia, recibiendo notificaciones y un historial digital detallado de cada intervención mecánica realizada.

Finalmente, la aplicación robusteció su programa de fidelización mediante la integración total con ServiClub, permitiendo el canje de puntos por productos de la tienda Full o vouchers de descuento en tiempo real. Con la incorporación constante de nuevas capas de servicio, como el pago de seguros o la compra de lubricantes, la herramienta se convirtió en un ecosistema integral que acompaña al usuario en cada etapa de su movilidad urbana.