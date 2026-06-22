Los despachos de petroleo superaron a los principales productos agroexportadores y aportaron más del 40% del saldo comercial en mayo

El petróleo crudo y los combustibles desplazaron de manera inédita a los grande productos del agro y se convirtieron en el principal factor de sostén del superávit comercial del país. Durante mayo, los despachos al exterior de este sector registraron un salto histórico del 167% interanual al totalizar u$s1.745 millones por el impulso de las ventas de Vaca Muerta.

Este fuerte incremento inyectó divisas clave en un momento donde la balanza comercial global de la economía nacional cerró con un saldo a favor de u$s3.504 millones, de los cuales el impacto del segmento energético aportó el 43,2% de todo el beneficio comercial obtenido por el país en el quinto mes del año con un superávit de u$s 1.513 millones.

El fenómeno respondió a una marcada asimetría sectorial, ya que mientras las ventas externas se dispararon a niveles récord, las importaciones del área sufrieron una drástica contracción y cerraron en u$s232 millones en mayo, de acuerdo al reporte del Indec.

Así, en los primeros cinco meses del año, los aceites crudos de petróleo pasaron a liderar el ranking general de exportaciones del país con una porción del 9,3% del total, un porcentaje que relegó a históricos motores de la economía como el maíz en grano (8,7%) y la harina de soja (8,1%).

La brecha se amplió todavía más durante el comportamiento exclusivo de mayo, cuando el crudo concentró el 12,3% de la facturación internacional total, superando cómodamente al grano (9,0%) y a los derivados de la soja (8,8%).

Exportaciones en alza, importaciones que bajan

Los factores detrás de esta escalada combinaron variables globales y locales. Por un lado, los valores de referencia internacional acompañaron la dinámica con un alza del 49,9% respecto a igual período del año previo, impulsados por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Por el otro, y de manera fundamental, el volumen físico de las cantidades exportadas creció un 78,5% interanual, traccionado por la expansión en la capacidad de transporte y evacuación desde las principales áreas de producción no convencional, una tendencia de infraestructura en ductos que prevé profundizarse hacia finales de año.

En términos acumulados, el avance exportador del sector sumó u$s6.182 millones entre enero y mayo, lo que representó una expansión del 44,7% frente a los mismos meses del año anterior. Con esta performance, la energía pasó a acaparar el 15,3% de la torta total de ventas de bienes al exterior.

Aunque todavía se ubica por detrás de los bloques tradicionales de manufacturas agropecuarias (30,9%), industriales (27,2%) y productos primarios (26,6%), es el rubro que exhibe el ritmo de crecimiento más acelerado de la economía.

La contracara que permitió amplificar este saldo favorable fue el drástico recorte en la compra de combustibles y lubricantes extranjeros. Durante mayo, estas importaciones se desplomaron un 32,9% interanual, quedando reducidas a u$s232 millones.

El achique del gasto estuvo ligado a una caída del 55,3% en los volúmenes físicos el mercado interno, lo que neutralizó por completo el encarecimiento del 50,2% registrado en los precios internacionales de esos insumos. En los primeros cinco meses, el acumulado de compras totalizó u$s779 millones, apenas el 2,7% de las importaciones totales.

Estados Unidos el principal destino energético

Desde una perspectiva geográfica, el mapa de destinos comerciales acumulado hasta el quinto mes del año muestra un marcado liderazgo de los compradores norteamericanos y regionales. Estados Unidos se posicionó como el principal demandante de la energía local en valores absolutos, con adquisiciones por u$s1.519 millones (un 23,2% más que el año previo), lo que significó el 38,1% del comercio total con ese mercado.

Por su parte, los envíos a Chile alcanzaron los u$s1.155 millones, consolidando al sector como el eje principal del intercambio bilateral. El panorama se completó con un fuerte salto del 411,3% en las ventas a China (u$s441 millones), mientras que el mercado de Brasil demandó u$s252 millones e India absorbió u$s50 millones.

Finalmente, el origen del flujo de estas divisas ratificó la preponderancia de las cuencas del sur del país. La región patagónica encabezó de manera absoluta la generación de ingresos energéticos con despachos por u$s1.230 millones en mayo, lo que implicó una expansión interanual del 252,9% y representó casi el 70% de las ventas totales de esa zona al mundo.

El área pampeana escoltó esta tendencia con un aporte de u$s478 millones (un 64% más que el año anterior), en tanto que las zonas de Cuyo y el Noroeste acompañaron el desempeño positivo con volúmenes complementarios de u$s19 millones y u$s5 millones, respectivamente.