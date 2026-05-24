Nueva era en Vaca Muerta: así será la lluvia de inversiones récord, liderada por YPF

Con producción en máximos y el empuje del RIGI, el sector energético logra un superávit comercial histórico y se consolida como el gran motor de dólares

El mapa energètico està llevando a la Argentina hacia un cambio de paradigma con números de inversiones, de producción y exportaciones sin precedentes en Vaca Muerta, que ya consolidan a la industria como el segundo gran motor de divisas del país.

La confirmación de esta tendencia se refleja en la balanza comercial del sector, que pasó de un histórico déficit de miles de millones a convertirse en un superávit estructural. El último informe oficial expuso en abril un saldo positivo energético de u$s1.402 millones en un solo mes, posicionándose como el registro mensual más alto desde que se tiene memoria estadística en el país.

Este salto inédito responde a una doble dinámica: las ventas de combustibles y energía al exterior se dispararon un 85,9% interanual, traccionadas por mayores volúmenes y firmeza en los precios globales, mientras que las importaciones del rubro se desplomaron un 45,4% debido a la menor necesidad de barcos de combustibles líquidos. Con este desempeño, los embarques energéticos pasaron a representar el 14,3% de la torta global de exportaciones argentinas.

Este nuevo escenario posiciona al sector energético inmediatamente detrás del complejo agroindustrial en términos de generación neta de divisas, y la menor dependencia de los ciclos climáticos que afectan al campo le otorga al sector petrolero una gran previsibilidad para los próximos años.

La carrera de la producción

La base de este salto es la mejora continua de los indicadores de eficiencia y productividad en la Cuenca Neuquina transversal a las principales operdoras, donde las empresas lograron reducir los tiempos de perforación y aumentar la longitud de las ramas laterales. Solo en la provincia de Neuquén, la producción de crudo escaló hasta un récord absoluto de 628.924 barriles por día, lo que implica un incremento interanual del 36,18%.

Bajo esta dinámica, las proyecciones de las compañías operadoras y de las autoridades provinciales coinciden en que la industria se encamina a perforar un techo histórico. El volumen total a nivel nacional ya se ubica en torno a los 891.704 barriles diarios con el shale explicando el 70,5% del total del país, y consolidando la marcha para cruzar la emblemática meta del millón de barriles diarios antes de que concluya el año.

El principal desafío de este crecimiento ya no se encuentra en el subsuelo, sino en la superficie, debido a que la producción actual comenzó a toparse con el límite de la capaciadd disponible tras la ultima ampliación del sistem de transporte Oldelval a casi un año de inauguradas las obras. La empresa ya empezó las tareas de potenciación de las plantas de bombeo para sostener el crecimiento hasta fin de año.

Precisamente hacia diciembre es cuando se prevé que podrá entrar en operación el