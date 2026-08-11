Con una inversión de USD 5 millones, Coral Energía puso en marcha el complejo de 6,3 MWp en Calingasta que abastecerá a unas 3.000 familias sanjuaninas

A través de su unidad de negocios Coral Energía, el Grupo Corven concretó la puesta en marcha del Parque Solar Coral San Pedro, ubicado en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan. La iniciativa demandó una inversión total de u$s5 millones y representa un paso estratégico en el despliegue de infraestructura renovable de la compañía con mirada federal.

El complejo cuenta con una potencia propia instalada de 6,3 MWp y proyecta una generación anual estimada en 15.000 MWh. Este volumen de producción eléctrica resultará suficiente para abastecer el consumo equivalente a 3.000 hogares de la zona.

En términos de sustentabilidad ambiental, el funcionamiento de la planta evitará la emisión a la atmósfera de más de 4.000 toneladas de dióxido de carbono al año, fortaleciendo los indicadores de descarbonización de la matriz energética regional.

En la capital provincial, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió en la Casa de Gobierno al presidente del Grupo Corven, Leandro Iraola, para la firma oficial del acta de puesta en operación.

En paralelo, en el predio de Calingasta se realizó el tradicional corte de cintas con la presencia del CEO de Coral Energía, Federico Sbarbi Osuna; el presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Lucas Estrada; y el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Calingasta, Carlos Valdebenite, junto a autoridades locales e invitados del sector.

San Juan solar con 21 parques instalados

El gobernador Marcelo Orrego ponderó la incorporación del nuevo parque a la red existente, que ya suma 21 emprendimientos de origen solar en suelo sanjuanino.

El mandatario destacó las condiciones de la provincia para liderar el proceso de reconversión energética y subrayó el impacto directo en el empleo local: durante la etapa de obra, el 99,9% de la mano de obra utilizada correspondió a trabajadores sanjuaninos, de los cuales el 80% residía en el propio departamento de Calingasta.

El Parque Solar Coral San Pedro se integra a un plan de inversiones más amplio que Coral Energía ejecuta en distintos puntos del país, con compromisos asumidos que superan los u$s220 millones en proyectos solares y de almacenamiento.

La empresa, especializada en el desarrollo, construcción y operación de activos de generación, busca afianzar su participación en el mercado eléctrico nacional mediante el crecimiento de su cartera renovable y el desembarco en nuevas tecnologías de generación.

San Juan ofrece características geográficas y niveles de radiación solar que la posicionan como una plaza clave para la captación de inversiones privadas en energía limpia. Con esta apertura, el Grupo Corven reafirma su estrategia de diversificación productiva, sumando la generación sustentable a sus líneas tradicionales de negocios e impulsando el desarrollo socioeconómico en los territorios donde mantiene operaciones.

La hoja de ruta de Coral Energía

La inauguración del complejo sanjuanino se enmarca dentro de una agresiva estrategia de expansión nacional con la que Coral Energía busca alcanzar una capacidad proyectada de 600 MW respaldados por contratos de abastecimiento a 15 años con Cammesa.

Como parte de esta hoja de ruta, la compañía prevé inyectar sus primeros 150 MW operativos hacia finales de este año mediante el despliegue de infraestructura renovable y de almacenamiento en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Chubut y la región de Cuyo.

Entre las principales iniciativas en marcha destaca la construcción de cuatro parques solares en Córdoba -Villa María, San Francisco, Cruz del Eje y San Francisco del Chañar- que aportarán 20 MW conjuntos.

A esto se suma el desembarco en la región patagónica con un proyecto híbrido de u$s5,4 millones en Paso de Indios, Chubut, consistente en una microrred inteligente de 3 MW solares, 5 MWp de baterías y 1 MVA diésel orientada a sustituir hasta un 80% del consumo de combustibles fósiles en comunidades aisladas.

En forma paralela, la firma del Grupo Corven encabeza la incorporación de tecnología de vanguardia en el Área Metropolitana de Buenos Aires tras adjudicarse dos proyectos por 100 MW en la licitación nacional "Alma-GBA".

Con una inversión de u$s 90 millones, la empresa instalará sistemas de almacenamiento con baterías de ion-litio (BESS) diseñados para optimizar el uso de energías limpias, reforzar la red de distribución eléctrica y mitigar el riesgo de apagones en momentos de alta demanda.