La provincia de San Juan dio un nuevo paso en la consolidación de su infraestructura energética sustentable con la puesta en marcha oficial del Parque Solar Coral San Pedro, una obra clave ubicada en el departamento de Calingasta que inyectará potencia limpia al sistema y reforzará la oferta para los sectores productivos estratégicos de la región. Se trata de una zona donde se desarrollan varios de los más importantes yacimientos de cobre y oro del mundo.

El emprendimiento, desarrollado por Coral Energía —unidad de negocios del Grupo Corven—, cuenta con una potencia instalada de 6,3 MWp y está diseñado para alcanzar una generación anual estimada en torno a los 9.600 MWh, con una inversión de u$s5 millones

Esta cifra permitirá cubrir la demanda equivalente al consumo de unos 3.200 hogares y evitará la emisión a la atmósfera de más de 3.500 toneladas de dióxido de carbono al año, posicionándose como un hito clave dentro del esquema de electrificación sustentable en la precordillera sanjuanina.

La conducción del Grupo Corven ponderó el horizonte de crecimiento que ofrece el territorio sanjuanino, marcando una lectura muy clara sobre las condiciones institucionales que exige el capital privado para desembarcar en proyectos de infraestructura pesada. Leandro Iraola, presidente del holding, remarcó que existe una perspectiva de expansión muy marcada traccionada por la minería de gran escala y el esquema de inversión proyectado para los próximos cinco años, un ciclo que demandará volúmenes crecientes de energía limpia tanto a nivel provincial como nacional. En ese sentido, el empresario ubicó a la jurisdicción entre las de mayor dinamismo productivo del país, sustentada en la previsibilidad jurídica y el impulso sostenido hacia sectores extractivos y energéticos de alto impacto.

La apuesta corporativa y el plan de desarrollo renovable

La puesta en valor de la planta de Calingasta se encuadra dentro de una estrategia integral mucho más amplia de la compañía. Coral Energía mantiene una cartera diversificada que combina proyectos de generación fotovoltaica y parques de almacenamiento energético distribuidos en diferentes puntos de la Argentina. La firma tiene comprometidos desembolsos por más de u$s220 M orientados al desarrollo, construcción y operación de activos energéticos, apuntando a consolidarse como un jugador relevante en el mercado de la transición sustentable mediante la suma de nueva capacidad instalada y tecnologías avanzadas de gestión de demanda.

Calingasta, donde el sol atrae inversiones

El caso de Calingasta no representa un hecho aislado, sino que ratifica la hegemonía que ha construido San Juan en el tablero energético de la Argentina. Gracias a una irradiancia solar de niveles excepcionales que supera los 7,5 kWh/m² diarios en diversos valles, sumada a más de 300 días de sol al año y una política pública continuada de promoción de las renovables a través de la firma estatal EPSE, la provincia encabeza la potencia fotovoltaica instalada del país.

Este ecosistema favorable ha permitido el desembarco sistemático de los principales actores del sector corporativo energético, con proyectos de envergadura comercial como los parques del complejo Ullum, las etapas de Guañizuil en Iglesia y Tocota en Calingasta, además de los continuos desarrollos de firmas como Genneia, que avanzan con millonarias inversiones como el Parque Solar San Juan Sur en Sarmiento para abastecer al Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).

Un insumo estratégico para la minería de gran escala

Esta expansión del parque solar cuyano cobra un sentido eminentemente estratégico cuando se analiza la demanda proyectada del sector minero. San Juan alberga los yacimientos de cobre y oro más prometedores de América Latina, con proyectos de escala mundial en fases avanzadas de exploración y evaluación económica, entre los que se cuentan:

Vicuña

Los Azules

Altar

La presión internacional por descarbonizar las cadenas de suministros minerales exige que la operación extractiva cuente con certificaciones verdes desde sus primeras etapas constructivas. De esta manera, el parque Coral San Pedro y las futuras ampliaciones fotovoltaicas en los valles sanjuaninos no solo aportan potencia al sistema interconectado, sino que sientan las bases de infraestructura indispensables para viabilizar las inversiones mineras que transformarían la matriz económica a mediano plazo.