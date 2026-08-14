Subasta inversa, el nuevo modelo de licitación de YPF para abaratar las obras de Argentina LNG

Con un esquema de de competencia a ciegas y auditoría en vivo, YPF revoluciona sus licitaciones para reducir costos y garantizar máxima transparencia

En el marco del despliegue del megaproyecto Argentina LNG, la iniciativa de licuefacción y transporte de gas natural que contempla inversiones por más de 51.000 millones de dólares y el pedido de adhesión al RIGI más grande de la historia nacional, YPF resolvió patear el tablero de las contrataciones tradicionales.

La petrolera implementó un novedoso esquema de subasta japonesa inversa, una herramienta de licitación electrónica a la baja diseñada para maximizar la competitividad económica, barrer con las prácticas corporativas y dinamizar la ejecución de las grandes obras de infraestructura.

Esta transformación metodológica apunta de lleno a la contratación de los equipos, ductos y construcción que conectarán la cuenca neuquina con la terminal de exportación en Sierra Grande, Río Negro.

Se trata del tendido de 527 kilómetros y 48 pulgadas de diámetro, la obra de transporte de gas más importante hasta hoy encarada en el país, proyectada para transportar alrededor de 100 millones de metros cúbicos diarios hacia la costa atlántica.

El concepto de subasta inversa invierte la lógica tradicional de las compras corporativas. A diferencia de un remate clásico donde los compradores pujan hacia arriba para quedarse con un bien, aquí es el contratante quien fija un valor tope inicial y son los proveedores quienes compiten hacia abajo, recortando sus pretensiones tarifarias en vivo.

Un filtro técnico estricto antes de la subasta

El modelo adoptado por YPF deja de lado las licitaciones a sobre cerrado tradicionales, dividiendo el proceso en dos fases. La primera etapa consiste en una evaluación técnica rigurosa y previa.

Durante esta fase de precalificación, la petrolera analiza de forma detallada los antecedentes, la solvencia financiera, la capacidad de ingeniería, la viabilidad operacional y la seguridad legal de los consorcios oferentes.

El sesgo económico queda excluido de esta instancia inicial por lo que solo aquellas empresas que cumplen y garantizan los estándares técnicos de la industria internacional obtienen la luz verde para pasar a la compulsa económica.

Una vez confeccionado el listado de proveedores calificados, la definición del contrato se traslada a un entorno estrictamente digital, seguro y trazable.

Cómo funciona el paso a paso del gráfico de la subasta

El cuadro técnico presentado por YPF explicita la dinámica de escalones descendentes de la Subasta Inversa. A diferencia de las compulsas convencionales donde la oferta escala a la suba, este formato parte de un valor máximo de referencia fijado por la plataforma y establece reducciones sistemáticas y progresivas de la tarifa. El funcionamiento del sistema ilustra su marcado perfil competitivo:

Punto de partida: la subasta inicia en el escalón tarifario más alto. Todas las empresas precalificadas confirman en simultáneo su disposición a ejecutar la obra bajo esa cifra inicial de referencia.

Descenso progresivo: la plataforma disminuye de forma automática el precio en los siguientes escalones. A medida que la cifra cae, los oferentes deben revalidar voluntariamente su permanencia en la sala digital.

Depuración por rentabilidad: con el correr de las rondas y la profundización de la exigencia de costos, la tarifa alcanza el umbral límite de ganancia para varios participantes, lo que motiva su retiro paulatino del proceso.

Fase final de adjudicación: el mecanismo continúa bajando el valor hasta que queda un único proveedor dispuesto a sostener la cotización. Al ser la única opción técnica válida en ese nivel de precio define la adjudicación a su favor.

Cierre: si en el escalón subsiguiente no se registran nuevas validaciones, la compulsa concluye asegurando para la obra la tarifa más competitiva lograda en el mercado.

Desde la empresa se explica que se puede dar el caso en que una empresa como no sabe que está deciendo su competencia ni si sigue en carrera, puede quedar sola como oferente e incluso así competir con sigo misma bajando su umbral de ganancia cuando ya sería la ganadora de la compulsa.

Lo que conocen sobre la experiencia internacional en este tipo de procesos, advierten el riesgo de que una empresa pueda reducir de tal manera sus precios con tal de ganar la licitación que resulte inconsistente en el desarrollo de la obra y, una vez en marcha, obligue a una revisión de contrato, un incremento de tarifa un cambio en las condiciones para poder cumpir.

Transparencia institucional y trazabilidad

Precisamene, el factor disruptivo del esquema radica en que la pugna se desarrolla en absoluto "a ciegas". Las empresas participantes desconocen qué cotizan sus competidores o cuántos rivales continúan en la puja en cada paso, lo que elimina cualquier margen de especulación o cartelización.

Todo el procedimiento se ejecuta bajo el monitoreo en tiempo real de un escribano público y auditores independientes dentro de una sala incomunicada.

El propio presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó institucionalmente el alcance de esta metodología en sus redes sociales: "En YPF implementamos un esquema de subasta inversa para la licitación de los ductos de ArgentinaLNG, que combina una rigurosa evaluación técnica previa con un proceso competitivo realizado en una plataforma auditada."

"El resultado es un proceso más transparente y eficiente, que promueve la competencia entre empresas previamente calificadas y permite obtener la mejor oferta económica sin comprometer los estándares técnicos", aseguró Marín.

Con este movimiento, la principal operadora del país no solo busca capturar eficiencias de costos millonarias para consolidar la factibilidad de la exportación de GNL, sino que establece un nuevo estándar de gobernanza corporativa e innovación licitatoria para toda la cadena de valor energética.

La magnitud de una obra de u$s51.000 millones liderado por YPF

El megaproyecto Argentina LNG se posiciona como la mayor iniciativa de inversión privada en la historia del país, diseñada para transformar el potencial no convencional de Vaca Muerta en un vector de exportación a escala global.

Liderado por YPF en alianza con socios internacionales como la italiana Eni y la emiratí XRG (brazo inversor de ADNOC), el desarrollo contempla un esquema integrado que abarca desde la producción intensiva de gas en la cuenca neuquina hasta la licuefacción y despacho en la costa atlántica.

Con una solicitud formal de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por US$ 51.000 millones de inversión acumulada, la iniciativa apunta a generar divisas anuales por cerca de u$s10.000 millones durante dos décadas.

La infraestructura midstream del proyecto comprende la construcción de un dedicado gasoducto de 527 kilómetros de extensión y 48 pulgadas de diámetro que unirá Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, con la localidad de Sierra Grande, en Río Negro.

Con capacidad para transportar unos 100 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, el tendido abastecerá a las unidades flotantes de licuefacción (FLNG) e instalaciones en tierra previstas en el Golfo San Matías. Esta infraestructura de transporte en la región resulta crucial para descontracturar los cuellos de botella de la cuenca y viabilizar la fase industrial del gas licuado.

La escala de Argentina LNG proyecta una dinamización transversal sobre la cadena de valor industrial argentina. Se estima la generación de unos 20.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, con picos de hasta 40.000 empleos directos e indirectos en el período de mayor demanda operativa.