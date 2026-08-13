La petrolera anunció la presentación del proyecto Argentina LNG al RIGI, el que contempla obras de plantas y ductos de magnitud inédita para exportación

YPF solicitó la adhesión al RIGI para Argentina LNG, el proyecto de u$s 51.000 millones que será la mayor inversión privada del país.

YPF anunció este jueves que Argentina LNG presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de su proyecto integrado de producción y exportación de gas natural licuado (GNL), con una inversión acumulada de u$s 51.000 millones durante todo el proyecto. Siendo la mayor inversión privada de la historia argentina y la más elevada para un proyecto RIGI hasta el momento

El proyecto, impulsado por YPF, Eni y XRG, contempla el desarrollo de una cadena de valor integrada que permitirá transformar los recursos de gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales.

Su diseño incluye la producción de gas rico en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cuya capacidad será de 12 MTPA en conjunto, que operarán frente a la costa de Río Negro, en el Golfo San Matías.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF afirmó, "la adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía. Estamos hablando de una plataforma de crecimiento que generará empleo, desarrollo tecnológico, proveedores locales y una inserción internacional inédita para nuestro país".

El régimen proporciona un marco de estabilidad jurídica, fiscal, aduanera y cambiaria de largo plazo, fundamental para viabilizar proyectos de infraestructura energética de gran escala, intensivos en capital y orientados a la exportación. Condiciones esenciales para atraer inversión y financiamiento internacional a largo plazo, necesarios para la ejecución de este tipo de iniciativas.

El anuncio de la petrolera había sido spoileado durante la mañana de este jueves por el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, durante el foro AmCham Energy, donde aseguró que "el RIGI es una historia de éxito que está impactando positivamente" y anticipó que "YPF va a estar aplicando al RIGI su proyecto de Argentina GNL, como ya lo tiene aprobado Southern Energy y el VMOS".

Una obra energética inédita en la Argentina

El consorcio integrado por YPF (36%), la italiana Eni (32%) y la emiratí Adnoc a través de XRG (32%) avanza en el proyecto Argentina LNG, una iniciativa para monetizar el gas no convencional de Vaca Muerta mediante su exportación a gran escala.

La primera etapa operativa del plan se basará en la instalación de al menos dos buques licuefactores flotantes (FLNG) amarrados en la costa de la provincia de Río Negro, una solución técnica que permite acortar los plazos de puesta en marcha frente a la construcción de plantas en tierra firme y posicionar al país como un proveedor global de gas natural licuado entre 2029 y 2031.

Para alimentar estas unidades marítimas, el desarrollo contempla una infraestructura de transporte sin precedentes en la región como la construcción de un gasoducto dedicado de 48 pulgadas de diámetro desde la cuenca Neuquina, junto a un poliducto paralelo para el manejo de los líquidos asociados y plantas de tratamiento en cabecera.

La materia prima provendrá de bloques específicos del no convencional reestructurados para este fin -como Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas-, garantizando un flujo constante para producir inicialmente 12 millones de toneladas anuales de GNL, con una meta de expansión proyectada en los 18 millones de toneladas.

Para alcanzar semejante nivel de inversión global, proyectado en unos u$s30.000 millones para las etapas clave del desarrollo, el consorcio liderado por la petrolera nacional prevé apalancar la operación mediante un esquema de Project Finance internacional por un monto de entre u$s15.000 y u$s18.000 millones.

Este estructurado mecanismo de financiamiento, que ya se encuentra en etapa de estructuración, buscará la participación de un pool de bancas de crédito y entidades financieras globales, con el respaldo financiero de sus socios inetrnacionales, permitiendo calzar los extensos plazos de amortización con los flujos de fondos futuros que generarán los contratos de exportación.

La hoja de ruta para el mayor proyecto exportador del país

Marín vino marcando una serie de hitos que se deberán cumplir para el megaproyecto Argentina LNG, ratificando en distintas oportunidades que la Decisión Final de Inversión (FID) está prevista para antes de que concluya el año. Durante su reciente intervención en el Foro de Inversiones Vaca Muerta, el ejecutivo enfatizó que el calendario para esto ya se encuentra completamente definido y definió el inicio de construcción como "el objetivo de oro del 2027".

La formalización de la FID representará el paso clave para sellar la asignación de capitales definitivos y la estructura de financiamiento del consorcio internacional. Al dimensionar el impacto económico y la magnitud del proyecto, Marín estimó que el desarrollo exportador de GNL alcanzará un volumen entre 12 y 15 veces superior al mayor desarrollo de gas no convencional registrado hasta la fecha en el país, tomando como parámetro comparativo la operación de Fortín de Piedra.

Bajo esta premisa de escala masiva, el titular de la compañía corrigió al alza las proyecciones de divisas para la Argentina, calculando que el ingreso acumulado por ventas al exterior podría escalar hasta los u$s55.000 millones hacia comienzos de la próxima década, sumando el aporte del proyecto de crudo.

En cuanto al cronograma de infraestructura y logística, el titular de YPF precisó que en el plazo aproximado de dos meses se lanzará la licitación clave para la provisión de caños. Se trata de un insumo crítico destinado a la construcción del gasoducto dedicado de 48 pulgadas de diámetro y 527 kilómetros de extensión, para vincular Vaca Muerta con el puerto de salida ubicado en Sierra Grande, Río Negro.

El horizonte de trabajo proyectado prevé que a lo largo de 2027 comenzará el despliegue efectivo de las obras civiles de superficie en la costa rionegrina, a la par de las primeras campañas de perforación dirigidas específicamente a abastecer la demanda del complejo licuefractor. Esta etapa marcará el paso definitivo del diseño conceptual a la fase de construcción en territorio, preparando el terreno para el arribo de las unidades flotantes de licuación (FLNG).

Finalmente, en materia socioeconómica y de largo plazo, las proyecciones informadas por Marín anticipan la creación de aproximadamente 45.000 empleos permanentes, con un pico proyectado de hasta 90.000 puestos de trabajo hacia 2031 durante el punto máximo de la obra.

YPF ya tiene en marcha un RIGI por u$s25.000 millones

En el mismo marco del RIGI, la petrolera nacional ya había solicitado formalmente la adhesión al RIGI para el denominado proyecto LLL Oil. La iniciativa, que contempla un programa de inversión estimado en u$s25.000 millones a lo largo de los próximos 15 años, representa la propuesta de mayor escala financiera presentada hasta el momento en el segmento upstream.

El plan contempla el desarrollo integrado de cinco bloques contiguos en la formación no convencional -La Angostura Norte, La Angostura Suroeste, La Angostura Sur II, Barreal Grande y La Angostura Sur I-, donde se prevé la perforación de 1.152 pozos.

Con este despliegue de capital y eficiencia logística, la compañía aspira a alcanzar hacia 2032 un meseta (plateau) de producción de 240.000 barriles diarios de crudo, además de destinar el gas natural asociado al abastecimiento de la demanda del mercado interno.

La totalidad del crudo extraído en este desarrollo estará orientada a la exportación, para lo cual la compañía utilizará la capacidad de evacuación del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Según las proyecciones informadas por la petrolera de mayoría estatal, el proyecto promete consolidar divisas por aproximadamente 6.000 millones de dólares anuales hacia el final del período de desarrollo, sumando una generación de divisas acumulada que superaría los 100.000 millones de dólares durante la vida útil de los yacimientos.

La ejecución del programa demandará la creación de aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos durante sus etapas de perforación, completación de pozos e infraestructura de superficie. Desde la conduccion de la empresa calificaron la presentación como el hito más relevante para la proyección de los hidrocarburos locales en los mercados internacionales, marcando un cambio de escala operativa para la actividad en la cuenca Neuquina.