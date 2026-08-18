Sendero Resources detectó nuevas anomalías de oro y plata en Peñas Negras, La Rioja, y prepara una nueva campaña de perforación

La actividad minera en La Rioja sumó nuevos indicios sobre el potencial de Peñas Negras, proyecto de Sendero Resources donde se detectó oro y plata a poca profundidad y se ampliaron los sectores de interés para continuar con la exploración.

Los resultados también aportaron nuevos datos sobre la estructura geológica del yacimiento y reforzaron la hipótesis de que podría tratarse de un sistema epitermal-pórfido, con potencial para albergar mineralización de cobre y oro en profundidad.

Oro y plata a poca profundidad: los resultados de las perforaciones

Uno de los datos más destacados surgió del sondeo PNDH-201, que encontró 1,04 g/t de oro en un tramo de 1,5 metros, ubicado desde los 14 metros de profundidad.

Los análisis también mostraron que la presencia de oro no se restringe a ese intervalo. En los primeros 46 metros desde la superficie se identificó un sector con valores de oro cuya ley promedio ponderada alcanzó 0,11 ppm.

La plata también apareció en las muestras obtenidas mediante perforación. En el mismo pozo se registraron 48 g/t de plata en 1,5 metros desde los 14 metros y 28,2 g/t en un tramo de un metro desde los 57 metros.

Por ahora, Sendero aclaró que los resultados disponibles no permiten establecer la potencia verdadera de los intervalos mineralizados.

Más señales de actividad hidrotermal

Los estudios realizados sobre los testigos de perforación detectaron además concentraciones anómalas de antimonio, arsénico, cobre, molibdeno, plomo y zinc.

La combinación de estos elementos resulta relevante para la interpretación geológica de Peñas Negras, ya que funciona como una señal que permite seguir la evolución del sistema mineralizado.

A esto se suma otro hallazgo: los tres sondeos atravesaron una zona de lixiviación o leached cap de considerable extensión.

Esta formación está asociada con sistemas epitermales de alta sulfuración. Su alcance dentro del proyecto todavía no fue delimitado, por lo que la propia zona se transformó en un blanco para los próximos trabajos.

El mapa de interés se extiende más allá de las perforaciones

La exploración no se limitó al área donde se hicieron los sondeos. El programa de muestreo superficial incorporó 453 muestras de roca, que permitieron detectar anomalías en distintos puntos de Peñas Negras.

Uno de los sectores que mostró resultados destacados fue PN-NNE, ubicado unos 9 kilómetros al norte-noreste de la zona perforada. Allí se encontraron muestras con hasta 4,82 g/t de oro y 18 g/t de plata.

En PN-NW, aproximadamente 6,5 kilómetros al noroeste, se obtuvo otro resultado relevante: una muestra alcanzó 1,65 g/t de oro.

En el área suroeste, donde se concentró la campaña de perforación, las muestras tomadas en superficie llegaron a registrar 5,13 g/t de plata.

Para la empresa, la coincidencia entre las anomalías geoquímicas, las alteraciones y las estructuras identificadas podría indicar que el sistema mineralizado tiene una extensión mayor a la zona inicialmente explorada.

Una falla que puede orientar la próxima búsqueda

La perforación PNDH-203 aportó otro elemento para interpretar el proyecto: permitió confirmar la presencia de la Falla Mogotes.

Esta estructura resulta de interés para Sendero porque podría ayudar a explicar la distribución de la mineralización dentro del cinturón de Vicuña.

El mismo pozo presentó una anomalía de antimonio, un dato que la compañía considera útil para determinar hacia dónde podría continuar el sistema en profundidad.

Todavía queda sin perforar un tramo de aproximadamente 3 kilómetros del corredor estructural asociado a Mogotes, por lo que la empresa mantiene abierta la posibilidad de ampliar la exploración en ese sector.

La hipótesis de un depósito de cobre y oro

Los datos reunidos hasta el momento llevaron a Sendero a plantear una posibilidad de mayor escala: que la mineralización epitermal observada en superficie y en los primeros metros de perforación pueda estar relacionada con un sistema de pórfido de cobre y oro ubicado a mayor profundidad.

En paralelo, hacia el norte-noreste del proyecto apareció una zona con presencia de oro y alteración argílica avanzada. Este sector podría servir como referencia para orientar la búsqueda hacia un eventual centro mineralizado.

Peñas Negras forma parte del cinturón de Vicuña, una región donde también se encuentran proyectos como Filo del Sol, Josemaría y Lunahuasi.

El área explorada por Sendero se ubica aproximadamente 12 kilómetros al norte-noreste del área de recursos de Josemaría.

Cuándo volverán a perforar

La compañía anticipó que continuará con los trabajos durante la temporada exploratoria 2026-2027, para la cual asegura contar con financiamiento.

La nueva etapa buscará obtener mayor información sobre la configuración del sistema asociado a la Falla Mogotes y avanzar sobre los blancos geoquímicos identificados en PN-NNW y PN-NNE.

De acuerdo con las estimaciones de Sendero, esos sectores podrían ampliar el área con potencial mineralizado hasta unos 9 kilómetros de extensión siguiendo el rumbo.

Cuánto mide Peñas Negras

Sendero Resources tiene el 100% de Peñas Negras, un proyecto que ocupa 211,77 km² en La Rioja.

Además, la compañía cuenta con una opción para quedarse con la totalidad de ocho concesiones mineras, que en conjunto representan otros 91,7 km².

La propiedad se encuentra aproximadamente a:

18 kilómetros al sureste de Caserones, operado por Lundin Mining.

24 kilómetros al noreste de Lunahuasi, de NGEx Minerals.

32 kilómetros al norte-noreste de Filo del Sol, desarrollado por BHP y Lundin Mining.

Por el momento, los resultados obtenidos no permiten determinar el tamaño de un eventual recurso mineral ni confirmar su magnitud.

Sin embargo, la información reunida permitió sumar nuevos blancos y definir hacia qué sectores podría avanzar la próxima etapa de exploración.