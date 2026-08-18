La petrolera habilitó la inversión en sus títulos dentro de la app. La alianza con la banca y el split accionario facilitan el acceso a nuevos inversores.

YPF dio un paso inédito en el mercado financiero y tecnológico al integrar la compraventa de sus propios papeles bursátiles dentro de la plataforma App YPF. Con esta medida, la compañía petrolera se convirtió en la primera firma a nivel global en ofrecer este tipo de operatoria directa desde su aplicación móvil durante el horario de mercado, según confirmó la propia empresa.

La propuesta busca masificar el acceso al mercado de capitales al utilizar un entorno digital que ya forma parte de la cotidianeidad de millones de usuarios en la Argentina. La iniciativa se apoya en una decisión previa tomada este mes y en una alianza bancaria que le da respaldo operativo y normativo a la transacción de activos financieros.

Para entender el alcance de la nueva herramienta resulta clave observar los pasos previos dados por la conducción de la compañía, para lo cual el pasado 4 de agosto, YPF concretó un split de sus títulos en una relación de diez a uno. Esa división multiplicó la cantidad de papeles en circulación y redujo proporcionalmente el valor nominal de cada unidad, una maniobra pensada para bajar la barrera de entrada e incentivar la participación de pequeños ahorristas.

En paralelo, la petrolera profundizó su acuerdo estratégico con Banco Santander, por el cual la entidad financiera aporta la infraestructura técnica y el marco regulatorio para administrar los fondos de los usuarios de App YPF y canalizar las órdenes hacia el mercado bursátil. La alianza comenzó tiempo atrás con la habilitación de cuentas sueldo y la posibilidad de remunerar saldos, y sumó ahora este vehículo de inversión directa.

De este modo, la plataforma pasa a estructurar un modelo centrado en tres pilares financieros: "Fondear, Remunerar e Invertir". La opción de comprar y vender acciones queda integrada en la misma interfaz desde donde hoy los clientes abonar combustible en estaciones de servicio, transfieren dinero, pagan servicios y realizan recargas.

Cómo funciona la compraventa de acciones en la app de YPF

La operatoria se diseñó con el objetivo de eliminar las fricciones habituales que afronta un inversor principiante al abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa tradicional. Todo el proceso se despliega dentro de la misma billetera digital:

Ingreso y disponibilidad de saldo: El usuario accede al menú de finanzas en App YPF y utiliza el dinero depositado en su cuenta o transfiere fondos desde cualquier entidad bancaria o billetera virtual.

Visualización en tiempo real: Durante el horario de negociación del mercado local, la plataforma muestra la cotización en vivo de la acción de YPF.

Ejecución de la orden: El inversor ingresa el monto en pesos o la cantidad de títulos que desea adquirir o vender. La orden se procesa de forma instantánea a través de la infraestructura provista por Santander.

Custodia y seguimiento: Los papeles quedan registrados y visibles dentro del portafolio del usuario en la app, donde se puede monitorear el rendimiento en tiempo real y disponer la venta en el momento en que se considere conveniente.

Profundización del ecosistema digital

El ecosistema de App YPF experimentó una rápida transformación en los últimos dos años, al pasar de ser un programa de fidelización y medio de pago exclusivo para las estaciones de servicio a consolidarse como una plataforma financiera integral.

La suma de la renta variable se da en un momento en que la petrolera atraviesa un fuerte crecimiento y consolidación operativa y financiera. La compañía focaliza sus recursos en potenciar los desarrollos no convencionales en Vaca Muerta, encarar megaobras de infraestructura de transporte como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y desprenderse de bloques maduros convencionales para maximizar su eficiencia de capital.

Ese agresivo plan de desarrollo despertó un renovado interés por parte del público inversor retail. Con la habilitación de la compraventa bursátil en la aplicación, el usuario común no solo financia su consumo diario de combustibles, sino que gana un vehículo directo para participar en las ganancias y el valor accionario de la principal empresa energética del país.

Además, la medida refuerza la estrategia de la conducción actual por afianzar la liquidez del título en el mercado local, al tender un puente directo entre el ahorro cotidiano de la masa de clientes y el financiamiento del desarrollo energético. Con esta funcionalidad, la posibilidad de convertirse en accionista y socio directo de YPF quedó al alcance de la mano de cualquier usuario con saldo disponible en su teléfono celular.

Una operatoria bursátil simplificada

Tradicionalmente, para comprar un activo bursátil, un inversor debe registrarse de forma manual ante una sociedad de bolsa (ALyC) o una entidad bancaria, un proceso que exige presentar documentación respaldatoria, declaraciones juradas y vincular cuentas bancarias externas. Al automatizar este paso dentro de la propia plataforma, YPF asume la simplificación del trámite administrativo en el mismo instante en que el usuario decide operar.

Para hacer viable este ecosistema, la compañía ejecutó un paso previo indispensable que fue transformar su tradicional aplicación de beneficios en una billetera digital plena a través de una alianza estratégica con Banco Santander. Esta mutación convirtió a la plataforma en un centro transaccional donde los usuarios no solo abonan la carga de combustible, sino que disponen de una cuenta virtual con Clave Virtual Uniforme (CVU).

Esa nueva cuenta es apta para recibir transferencias, realizar pagos mediante códigos QR interoperables en las tiendas Full y programar turnos de mantenimiento en la red de boxes. Recientemente, la billetera sumó la funcionalidad de cuenta remunerada, lo que permite que los saldos en pesos que los clientes mantienen depositados generen rendimientos diarios automáticos, asimilando sus prestaciones a los estándares más competitivos de la industria fintech.

El salto de la petrolera al circuito minorista coincide con un ciclo de fuerte revalorización para sus activos, sustentado en la consolidación operativa de la cuenca neuquina y los resultados positivos de los últimos trimestres que arrojó la compañía, además de la expectativa generada en los mercados por los planes de exportación.