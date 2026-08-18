Las tareas del programa apuntan a validar nuevos objetivos de perforación, estudios de gas radón y prospección regional en una provincia estratégica

La minera canadiense Blue Sky Uranium Corp. confirmó, junto con su empresa conjunta operadora Ivana Minerales S.A., el inicio formal de un ambicioso programa de exploración en el proyecto de uranio y vanadio Amarillo Grande, ubicado en la provincia de Río Negro.

La iniciativa técnica se pautó con una planificación de doce meses que abarca tareas operativas, gestión de permisos, contratación de servicios y adecuación de terrenos. La primera etapa de seis meses —que cuenta con aprobación firme y presupuesto asignado— concentrará los mayores esfuerzos operativos a través de tres ejes de exploración complementarios dirigidos a incrementar el potencial geológico del distrito.

Financiamiento e inversión para ampliar el proyecto de uranio

El financiamiento integral de estas actividades corre por cuenta de Abatare Spain S.L.U., vehículo perteneciente al grupo Corporación América.

Esta alianza estratégica se encuadra dentro del acuerdo de opción de compra e inversión progresiva firmado a comienzos de 2025, el cual contempla el desembolso de hasta 35 millones de dólares para la obtención de una participación del 49,9% en el depósito Ivana, con posibilidad de ampliar la participación hasta el 80% mediante la elaboración del estudio de factibilidad y la construcción del proyecto comercial.

Tres frentes de exploración para multiplicar el potencial geológico

La estrategia trazada para Amarillo Grande busca balancear el testeo inmediato de blancos avanzados con la identificación de nuevas estructuras a escala regional. El frente con mayores expectativas operativas a corto plazo se ubica en el objetivo denominado Cuatro, considerado el blanco más avanzado para perforación directa. Allí se desplegará una campaña inicial de perforación de circulación inversa (RC) compuesta por 23 pozos prioritarios que totalizarán 500 metros de longitud, alcanzando una profundidad promedio de 21 metros.

La selección de los puntos de perforación en Cuatro responde a la coincidencia de anomalías radiométricas de superficie, sondeos previos con barrena y muestreos hidrogeoquímicos históricos de alta relevancia. Entre estos últimos destaca la detección de concentraciones anómalas de 2.590 microgramos por litro de uranio y 191 de vanadio en pozos de agua locales. En caso de ratificarse la continuidad geológica de estos niveles, la empresa prevé una segunda fase con aproximadamente 30 perforaciones adicionales.

El segundo pilar estratégico se desplegará a lo largo de 5 kilómetros del denominado Corredor Ivana, una extensión de 11 kilómetros que une el depósito principal con los objetivos Ivana Gateway e Ivana Central. En esta zona se implementará un estudio piloto de gas radón mediante emanometría pasiva de trazas alfa (DTPA), una herramienta técnica que permite identificar mineralización profunda y reducir las interferencias meteorológicas habituales. Los datos recolectados se integrarán con 10 kilómetros de estudios geofísicos de polarización inducida y muestreos isotópicos de plomo para definir blancos de perforación profunda.

El tercer eje de la campaña estará enfocado en los sectores vírgenes de la zona occidental, que abarcan las áreas Don Javier, Toro, Bajo de Valcheta Oeste e Ivana Oeste. En este bloque territorial se ejecutarán tareas integradas de cartografía geológica, prospección radiométrica terrestre, geoquímica de superficie, zanjas exploratorias y perforación superficial con barrena para generar nuevos depósitos a escala de distrito.

Al respecto, Nikolaos Cacos, presidente y director ejecutivo de Blue Sky Uranium, remarcó la importancia de abordar el distrito mediante un esquema secuencial: "Este programa nos permite impulsar simultáneamente tres oportunidades de exploración complementarias en Amarillo Grande. Cuatro es nuestro objetivo más reciente listo para la perforación, con potencial de descubrimiento para el proyecto, mientras que en el corredor Ivana emplearemos nuevas técnicas para identificar objetivos. Este enfoque por etapas nos permite avanzar de manera eficiente y maximizar las posibilidades de éxito".

En paralelo al lanzamiento de las nuevas tareas, la compañía comunicó la conclusión del programa de perforación diamantina de 431 metros realizado en el objetivo Ivana Este. En dicha área, los sondeos interceptaron potentes secuencias de arcillas finas de la Formación Gran Bajo del Gualicho en lugar de las areniscas de la Formación Chichinales inferior que albergan la mineralización del yacimiento central. El resultado permitirá reorientar la modelización técnica del área para enfocar los recursos económicos exclusivamente en las formaciones geológicas de mayor prospectividad dentro de la cuenca rionegrina.