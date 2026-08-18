Lula desafía la traba ambiental y busca validar su megaproyecto offshore en la boca del Amazonas

Lula impulsa la exploración de Petrobras en el Margen Ecuatorial para blindar las reservas del país, mientras se definen las licencias ambientales clave

El hallazgo confirmatorio de indicios de hidrocarburos en las aguas profundas del Margen Ecuatorial encendió una puja normativa en Brasil, y con la notificación oficial efectuada ante la Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre la presencia de petróleo en la cuenca Potiguar, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a articular una ofensiva para transformar esa franja marítima en la gran plataforma energética de las próximas décadas.

El plan busca no solo blindar las reservas del país frente a la declinación proyectada de sus campos maduros del Pre-Sal hacia la década de 2030, sino garantizar una caja millonaria capaz de apalancar la transición energética.

Para el presidente brasileño, los hidrocarburos ubicados en la frontera ecuatorial no representan una contradicción con la agenda climática, sino el auténtico "pasaporte al futuro". En la visión que transmite el Planalto, los recursos generados por la exportación de crudo offshore servirán como el financiamiento para apurar la descarbonización, subsidiar la reconversión industrial y sostener la soberanía fiscal de la nación.

Sin embargo, la brecha entre el discurso político y la concreción operativa exige atravesar un complejo filtro institucional encabezado por el Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Este organismo público y estatal no es un ministerio independiente, es una autarquía federal con autonomía administrativa y financiera que actúa bajo la órbita del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil.

Tal como informan los medios brasileños, el hallazgo genera mucha expectativa por poder contar con una nueva frontera petrolera, aunque todavía faltan estudios para determinar el volumen, la viabilidad comercial y el impacto ambiental del proyecto.

El estudio de Petrobras sobre el valor comercial

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, informó que la perforación ya ha alcanzado aproximadamente 3.000 metros de profundidad en agua y otros 3.000 metros en roca. Según indicó, aún se necesitan perforar unos 1.000 metros más hasta el fondo del pozo, de acuerdo a la cita de la estatal Agencia Brasil "Este descubrimiento es el resultado de años de trabajo, con mucha tecnología integrada, mucho esfuerzo y mucha inversión, pero hasta ahora ha confirmado todas nuestras expectativas sobre un importante potencial petrolero en el Margen Ecuatorial, más específicamente frente a la costa del estado de Amapá" , declaró Magda. El pozo Morpho se ubica aproximadamente a 175 kilómetros de la costa de Amapá y a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas. La profundidad del agua en el sitio es de 2.886 metros. Según la presidenta de Petrobras, aún no es posible estimar el volumen de petróleo encontrado ni el potencial de producción de la zona. Se espera que la perforación concluya en 15 a 20 días y según Magda, desde agosto del año pasado, cuando comenzó la actual campaña exploratoria en la región, Petrobras ya ha invertido u$s3.000 millones. La presidenta también informó que las operaciones de exploración cuestan aproximadamente u$s1 millón por día. Sin embargo, el descubrimiento de petróleo en un pozo exploratorio no confirma, por sí solo, una reserva comercialmente explotable. Una vez finalizada la perforación, serán necesarios estudios para evaluar el volumen, las características del yacimiento y la viabilidad técnica y económica de la producción potencial.

El contrapunto hacia el interior del mismo Estado

El contrapunto regulatorio tiene su epicentro en el bloque FZA-M-59, ubicado frente a la desembocadura del río Amazonas. Mientras que en la cuenca Potiguar la petrolera estatal logró avanzar con actividades exploratorias, la Foz do Amazonas continúa bajo un análisis riguroso de impacto socioambiental.

El organismo regulador mantiene su exigencia sobre la demostración práctica de los planes de emergencia ante un hipotético derrame en aguas ultraprofundas y las medidas de protección para la fauna costera. Desde Petrobras, no obstante, ratificaron que la tecnología desplegada en la zona replica los más altos estándares operativos globales, al tiempo que insisten en que la Argentina y el resto de América Latina observan atentamente la consolidación de esta nueva frontera.

La relevancia estratégica del Margen Ecuatorial radica en sus analogías geológicas con la costa del oeste africano y, de forma directa, con las cuencas de Guyana y Surinam. Los descubrimientos masivos logrados en esos países vecinos reconfiguraron el mapa petrolero del Atlántico Sur y demostraron que la región guarda estructuras altamente prospectivas.

En ese marco, la petrolera controlada por el Estado brasilero delimitó un ambicioso programa de inversiones enfocado en la perforación de múltiples pozos exploratorios a lo largo del litoral septentrional, que abarca desde el estado de Rio Grande do Norte hasta Amapá.

Un reacomodamiento del mapa petrolero regional y global

El debate traspasa las fronteras del sector hidrocarburífero y se inserta en la macroeconomía regional. La posibilidad de incorporar una nueva provincia petrolera con reservas estimadas en miles de millones de barriles reubica a la potencia sudamericana en un plano de competencia global con los grandes productores de la OPEP.

A la par, impone una fuerte lectura analítica sobre los equilibrios del comercio energético hemisférico. Para el mercado, asegurar la reposición de reservas resulta indispensable si el país aspira a mantener su condición de exportador neto y sostener su balanza comercial frente a eventuales volatilidades de los precios internacionales del barril.

La disputa entre las metas de producción de Petrobras y las exigencias de la fiscalización ambiental entra así en una etapa decisiva. Lula -reflejan los medios locales- busca acelerar los tiempos administrativos de la burocracia ambiental para evitar que las oportunidades del mercado petrolero global se desvanezcan con el avance del compromiso cero emisiones.