La compañía anunció un hallazgo histórico: 500 metros de petróleo y gas en la cuenca de Santos, el mayor descubrimiento en 25 años

BP, reconocida como una de las grandes compañías del sector energético mundial, informó sobre su descubrimiento más destacado en los últimos años: una columna de unos 500 metros compuesta por petróleo y gas en el bloque Bumerangue, situado en la prolífica cuenca de Santos, en las aguas profundas frente a la costa brasileña.

Este descubrimiento representa el mayor logro de la firma en el último cuarto de siglo y llega en un momento crucial para BP, que desde febrero ajustó su estrategia mundial.

Un cambio estratégico bajo nuevo liderazgo

Con el liderazgo del CEO Murray Auchincloss, la compañía decidió redirigir sus recursos hacia la explotación de petróleo y gas, tras un período caracterizado por inversiones poco rentables en energías de bajas emisiones.

En un comunicado oficial, BP destacó que "el descubrimiento en Brasil es otro éxito en lo que ha sido un año excepcional para nuestro equipo de exploración". Y señaló que este hallazgo podría servir como base para "establecer un centro de producción material y ventajoso" en Brasil.

Expansión y consolidación del portafolio upstream

Difundida por la agencia Bloomberg, la información se adiciona a una serie de hallazgos recientes que refuerzan el portafolio upstream de BP, como descubrimientos importantes en Trinidad y Tobago, el Golfo de México y Egipto. Con estos progresos, la compañía apunta a consolidar su capacidad productiva para los próximos años.

Metas ambiciosas en un contexto desafiante

Aunque enfrenta retos globales derivados de la transición hacia fuentes de energía más limpias y la creciente presión ambiental, BP ratificó sus metas de producción. La empresa se propone alcanzar una producción diaria de entre 2,3 y 2,5 millones de barriles equivalentes para el año 2030, y asegura contar con la capacidad necesaria para incrementar esos volúmenes al menos hasta 2035.

El descubrimiento en la cuenca de Santos, reconocida como una de las zonas offshore más valiosas a nivel mundial, consolida la presencia de BP en la región y confirma al litoral brasileño como un destino estratégico para las inversiones petroleras globales.

Un renovado interés por proyectos convencionales

En un escenario marcado por la creciente demanda global de energías renovables, las principales compañías petroleras retoman su interés en proyectos tradicionales que ofrecen elevados rendimientos y producción a gran escala. En este sentido, el descubrimiento de BP no solo amplía su portafolio, sino que también refleja un cambio de paradigma en la estrategia del sector energético.