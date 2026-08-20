Mercuria Energy Group, accionista mayoritaria de Phoenix Global Resources, anunció este jueves que Continental Resources firmó un Acuerdo de Términos Principales que permitirá crear una plataforma conjunta con un portafolio en Vaca Muerta que abarca seis bloques y un despliegue de capital estimado de más de u$s 4.000 millones durante los próximos cinco años. De la operación también participa Integra Capital, el fondo de inversión fundado y presidido por José Luis Manzano.

El entendimiento, que ya se venía conociendo en el mercado, permite avanzar en una transacción por la cual la compañía de los Estados Unidos del millonario Harold Hamm adquirirá una participación del 50% en Phoenix. Una vez completada la transacción, Mercuria y Continental pasarán a ser titulares en partes iguales y conformarán una plataforma conjunta operativa 50/50, enfocada en el desarrollo y la expansión continuos en Vaca Muerta.

La transacción propuesta representa una expansión significativa de la inversión de Continental en la Argentina y establece otra alianza con Mercuria que en conjunto crea un portafolio en el no convencional que abarca aproximadamente 163.000 acres netos distribuidos en seis bloques.

Esta alianza reunirá las capacidades globales de energía e inversión de Mercuria, las décadas de experiencia de Continental en el desarrollo de recursos no convencionales a gran escala en algunas de las cuencas de petróleo y gas natural más prolíficas de Estados Unidos, y la plataforma operativa consolidada y el profundo conocimiento de Phoenix sobre Vaca Muerta.

Para ambas compañías "se crea una base sólida para la próxima etapa de desarrollo y crecimiento. Como socio de la plataforma conjunta, Continental trabajará junto a Mercuria y al equipo de Phoenix, aplicando las capacidades técnicas, operativas y de subsuelo combinadas para mejorar la planificación, la ejecución y los resultados del desarrollo en un portafolio de activos en expansión" expresaron en un comunicado.

Cómo operara la nueva plataforma de Vaca Muerta

Se espera que la plataforma conjunta impulse el crecimiento de la producción de Phoenix de 28 kboepd a más de 100 kboepd en los próximos cinco años. Para sostener ese crecimiento, se prevé un despliegue de capital superior a u$s 4.000 millones en el mismo período, lo que posicionará a Phoenix como uno de los mayores operadores y productores privados de Vaca Muerta.

La nueva sociedad reunirá los intereses de Phoenix en Mata Mora Norte, Mata Mora Sur, Confluencia Norte y Confluencia Sur, la participación operada de Continental en Los Toldos II Oeste, y las participaciones adicionales que se incorporarán del bloque Bajo del Toro Este, actualmente propiedad de Integra.

El portafolio combinado tiene una importancia estratégica para la región, tal como lo refleja la calificación prevista de los activos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Argentina.

La plataforma conjunta propuesta se apoya en la relación existente entre Mercuria y Continental. Ambas compañías también son socias en Pecos Power Plant, una planta de generación eléctrica a gas natural de 452 megavatios actualmente en desarrollo en el oeste de Texas.

La finalización de la transacción está sujeta a la negociación y suscripción de los acuerdos definitivos, al cumplimiento de las condiciones de cierre aplicables y a la obtención de las aprobaciones regulatorias que correspondan.

Nace un gran operador independiente en la cuenca

Pablo Bizzotto, Chief Executive Officer de Phoenix expresó tras conocerse el acuerdo que "Phoenix construyó una plataforma operativa disciplinada y técnicamente sólida, con un equipo que aporta un profundo conocimiento y experiencia en Vaca Muerta. La incorporación de Continental como socio operativo de la plataforma conjunta, junto con Mercuria, suma décadas de experiencia en el desarrollo y la operación de recursos no convencionales".

El ex YPF también entendió que "al combinar la plataforma operativa consolidada y el conocimiento de Phoenix sobre Vaca Muerta con la experiencia técnica y operativa de Continental en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales a gran escala, crea una oportunidad excepcional. Esta alianza nos permitirá expandir el desarrollo y construir uno de los operadores independientes líderes de la cuenca."

Por su parte, Doug Lawler, President & Chief Executive Officer de Continental, consideró que "las reformas impulsadas por el presidente (Javier) Milei y su administración generaron el interés en la Argentina y fortalecieron la confianza en su futuro, lo que en definitiva ayudó a allanar el camino para esta importante alianza".

"Mercuria ha sido un socio excepcional, y tenemos un enorme respeto por la sólida plataforma operativa y la trayectoria que Phoenix construyó en Vaca Muerta, el cual es un recurso de clase mundial, y la combinación del enorme potencial de la Argentina, las capacidades consolidadas de Phoenix y la experiencia de Continental en el desarrollo de recursos no convencionales puede contribuir a consolidar al país como un líder global en petróleo y gas natural."

Finalmente, Brian Falik, Global Chief Investment Officer de Mercuria, explicó que "la alianza con Continental sigue creciendo, y esta transacción es una extensión natural de esa relación hacia una de las principales formaciones de shale del mundo. Junto con la plataforma operativa de Phoenix, ahora sumamos la profundidad técnica de Continental, además de un compromiso conjunto de seguir invirtiendo en la Argentina para construir uno de los productores independientes líderes de Vaca Muerta."

Continental Resources, Inc. es la mayor productora privada de petróleo y gas natural delmundo. Con sede en Oklahoma City, Oklahoma, Continental construyó un legado de innovaciónen el desarrollo de recursos no convencionales, expectativa que generpo desde su anuncio de llegada al país en 2024.