El cofundador de Palantir compró el 1% de Vista por u$s76 millones. Detrás de la jugada conviven la demanda de la IA y el de-risking del activo argentino

El reporte 13F presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos reveló una jugada financiera que llamó la atención en Wall Street: Thiel Macro LLC, el fondo personal de Peter Thiel, adquirió una participación de u$s76 millones en Vista Energy, alcanzando el 1% del capital de la compañía fundada por Miguel Galuccio.

La cifra representa alrededor del 18% del portafolio público informado por el magnate y convirtió a la petrolera en la segunda mayor tenencia de su fondo, solo superada por Amazon. El dato saliente es que Vista es la única firma no estadounidense dentro de su selecto grupo de activos.

Aunque el mercado local interpretó inicialmente el movimiento como una validación de afinidad política -a partir de la cercanía del cofundador de PayPal y Palantir con el presidente Javier Milei-, el trasfondo económico de la cartera de Thiel muestra una arquitectura financiera con un foco estratégico.

Para comprender por qué un icono del capital de riesgo de Silicon Valley destina fondos al shale oil de la Cuenca Neuquina, basta con analizar la composición de su portafolio en Wall Street. Las ocho posiciones declaradas por Thiel Macro LLC incluyen firmas de infraestructura, generación eléctrica y tecnología nuclear como Vistra, American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy y X-energy.

Esta concentración responde a una tendencia global y la expansión acelerada de los centros de datos requeridos para la Inteligencia Artificial está generando un cuello de botella en el suministro eléctrico a nivel mundial.

La IA requiere volúmenes de energía sin precedentes, y los fondos tecnológicos comenzaron a volcar capital hacia compañías energéticas con alta capacidad de generación y eficiencia operativa. En ese esquema, la oferta de hidrocarburos no solo actúa como respaldo directo para la transición, sino como una cobertura (hedge) frente a los costos crecientes de la matriz global.

Por qué el elegido fue Vista Energy

La elección de la petrolera conducida por Miguel Galuccio como el único vehículo latinoamericano de la cartera no es casual. Vista logró consolidarse como la mayor exportadora de crudo de la Argentina, con un perfil de producción por el cual más del 70% del volumen se destina a mercados externos.

"Vista reúne dos atributos centrales que busca el capital internacional cuando ingresa a mercados emergentes: una métrica operativa de costos de extracción comparable con los mejores bloques del Permian norteamericano y una estructura corporativa cotizante en el NYSE pensada desde el primer día para el inversor global", destacan reportes de analistas de Wall Street y bancos de inversión como J.P. Morgan que siguen la acción de la compañía.

Con las operaciones consolidadas tras la reciente compra de las participaciones de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, Vista se afirma como la mayor petrolera independiente del país, la segunda productora en Vaca Muerta y principal exportadora de crudo no convencional.

La compañía de Galuccio proyecta alcanzar una producción superior a los 160.000 barriles equivalentes por día, con un plan de inversiones acelerado de u$s1.800 millones en Vaca Muerta y una estrategia fuertemente inclinada al mercado externo, donde coloca más del 70% del petróleo comercializado.

El mayor atractivo para el capital global radica en su eficiencia técnica y perfil corporativo, y en ese sentido registra un costo de extracción (lifting cost) de apenas u$s4,5 por barril -valores altamente competitivos comparados con la cuenca del Permian estadounidense- y opera con una de las mayores márgenes de EBITDA de la industria.

Sumado a su participación en el megaóleo exportador Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y a un plan quinquenal que prevé desembolsos por u$s5.600 millones para superar los 200.000 barriles diarios, la empresa se ubica como el vehículo más eficiente y líquido para tomar exposición directa al potencial del shale argentino.

Por qué el dueño de PayPal se fijó en Vaca Muerta

Peter Thiel es uno de los inversores más influyentes, audaces y controvertidos de Silicon Valley. Cofundador de PayPal junto a Elon Musk y primer inversor externo de Facebook, el empresario consolidó su reputación como un cazador de tendencias disruptivas.

Su filosofía de inversión -expuesta en su célebre libro De cero a uno- sostiene que el mayor valor financiero no se encuentra en seguir al consenso del mercado, sino en identificar monopolios tecnológicos en construcción y activos subvaluados antes de que la mayoría advierta su potencial.

Esa misma visión lo llevó a fundar Palantir Technologies, la reservada firma de análisis de datos e inteligencia artificial financiada en sus inicios por la CIA que hoy abastece al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y al Pentágono.

Figura clave del ecosistema de capital de riesgo a través de Founders Fund, Thiel combina una activa agenda de influencia política internacional con apuestas corporativas de largo plazo, posicionándose ahora en el entramado energético argentino en un momento de reconfiguración económica.

La decisión de Thiel en Vaca Muerta actúa como una validación para los fondos institucionales de Nueva York que aún evalúan el marco de reformas locales. Pese a que las empresas argentinas experimentaron una paulatina mejora en sus cotizaciones, la volatilidad macroeconómica histórica provocaba que los activos cotizaran con un descuento de valuación respecto de sus pares globales.

El ingreso de un inversor con perfil contrarian —aquellos que compran activos infravalorados antes de que se consolide el consenso del mercado— envía una señal de reducción de exposición sobre el riesgo privado argentino.