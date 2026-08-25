El consorcio YPF, Eni y XRG busca cerrar la mayor operación privada del país antes de fin de año. La inversión inicial asciende a u·$s29.000 millones

La megaobra en Vaca Muerta, amparada bajo el RIGI, proyecta producir 12 millones de toneladas anuales de GNL y generar hasta 90.000 puestos de trabajo.

El consorcio integrado por YPF, Eni y XRG busca asegurar el financiamiento y la Decisión Final de Inversión en noviembre para iniciar obras en 2027.

JP Morgan Chase y Banco Santander encabezan las negociaciones para avanzar con un crédito sindicado de entre u$s14.000 millones y u$s15.000 millones para financiar el megaproyecto exportador Argentina LNG, destinado a la agregaciòn de valor del shale gas de Vaca Muerta.

Según reveló la agencia Bloomberg a partir de fuentes directas del proceso de negociación, la operación se estructurará mediante un esquema de project finance. El consorcio integrado por la estatal YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG que participan con partes accionarias equivalentes, también autorizó a mantener conversaciones paralelas con otros grandes bancos y agencias de crédito para completar la inversión inicial.

Desde comienzos de año, el consorcio comenzò a trabajar en la presentaciòn del proyecto junto a las entidades financieras para sumar a la mayor cantidad de bancos y agencias de financiamiento, a la par de la preparaciòn de la Decisión Final de Inversión que los socios esperan aprobar antes de fin de año, de manera de comenzar con la construcción de todas las obras en 2027.

La iniciativa proyecta el desarrollo integral en la cuenca neuquina, la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta a las costas de Rio Negro, un oleoducto, un poliducto, plantas de separación y de tratamiento de líquidos y la colocación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG).

Con una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL, la terminal atlántica se posicionará entre las más grandes del planeta, con ingresos por exportaciones calculados en u$s 10.000 millones al año (MTPA). La expectativa es también poder avanzar con la ampliación de proyecto, lo que permitiría escalar al producción a 18 MTPA.

Clave regulatoria y la meta de la FID en noviembre

En toda la negociación de financiamiento, que podría incluir a una decena de bancos, el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) resulta un paso determinante para ofrecer certidumbre jurídica, cambiaria y fiscal a las entidades involucradas.

La estructuración exige la firma de contratos de venta de largo plazo (take-or-pay) con compradores que cuenten con calificación de riesgo investment grade. Como parte de ese proceso, el consorcio a través de YPF avanza con las primeras licitaciones de insumos y obras, lo que permitirá acelerar los tiempos una vez tomada la decisión de inversión.

Los socios prevén dar ese paso a finales de noviembre, fecha a partir de la cual se iniciarán las obras que deberían permitir hacia fines de la década lograr las primeras exportaciones. Antes de eso el país tendrá su primera experiencia como proveedor internacional de GNL con la puesta en marcha del consorcio Southern Energy, que encabeza Pan American Energy, y a la que también se sumó YPF.

Argentina LNG ya tiene un RIGI presentado por u$s51.000 millones, que será la mayor inversión de la história de la Argentina y que se anticipa generará hasta 90.000 empleos y el desarrollo de una cadena de valor integrada.

El RIGI más grande para una inversión inédita

Durante su reciente intervención en el Foro de Inversiones Vaca Muerta, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, enfatizó que el calendario del proyecto ya se encuentra completamente definido y marcó el inicio de construcción como "el objetivo de oro del 2027".

El régimen proporciona un marco de estabilidad jurídica, fiscal, aduanera y cambiaria de largo plazo, fundamental para viabilizar proyectos de infraestructura energética de gran escala, intensivos en capital y orientados a la exportación. Condiciones esenciales para atraer inversión y financiamiento internacional a largo plazo, necesarios para la ejecución de este tipo de iniciativas.

La primera etapa operativa del plan se basará en la instalación de al menos dos buques licuefactores flotantes (FLNG) amarrados en la costa de la provincia de Río Negro, una solución técnica que permite acortar los plazos de puesta en marcha frente a la construcción de plantas en tierra firme y posicionar al país como un proveedor global de gas natural licuado entre 2029 y 2031.

En cuanto al cronograma de infraestructura y logística, el titular de YPF precisó que en el plazo aproximado de dos meses se lanzará la licitación clave para la provisión de caños. Se trata de un insumo crítico destinado a la construcción del gasoducto dedicado de 48 pulgadas de diámetro y 527 kilómetros de extensión, para vincular Vaca Muerta con el puerto de salida ubicado en Sierra Grande, Río Negro.

El horizonte de trabajo proyectado prevé que a lo largo de 2027 comenzará el despliegue efectivo de las obras civiles de superficie en la costa rionegrina, a la par de las primeras campañas de perforación dirigidas específicamente a abastecer la demanda del complejo licuefractor. Esta etapa marcará el paso definitivo del diseño conceptual a la fase de construcción en territorio, preparando el terreno para el arribo de las unidades flotantes de licuación (FLNG).

Finalmente, en materia socioeconómica y de largo plazo, las proyecciones informadas por Marín anticipan la creación de aproximadamente 45.000 empleos permanentes, con un pico proyectado de hasta 90.000 puestos de trabajo hacia 2031 durante el punto máximo de la obra.