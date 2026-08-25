Trágico accidente en Vaca Muerta dejó un operario muerto y otro herido en grave estado

Un operario murió y otro resultó herido en Rincón del Mangrullo. El comunicado de YPF, y cómo es la siniestralidad en locaciones y rutas de Vaca Muerta

La empresa activó los protocolos de emergencia y colabora con el sindicato para determinar las causas del hecho y revisar las medidas de seguridad.

La tragedia ocurrió en una de las áreas productivas de gas más importantes de Vaca Muerta, cuando una cañería golpeó a los trabajadores en el sitio.

Un operario de YPF murió y otro resultó gravemente herido tras un accidente laboral en el bloque Rincón del Mangrullo, en la provincia de Neuquén.

La petrolera YPF informó este martes sobre un incidente registrado en el bloque Rincón del Mangrullo, área operada por la compañía en la provincia del Neuquén, como consecuencia del cual un operario de la empresa falleció, mientras que otro que sufrió graves heridas debió ser derivado en helicóptero para recibir atención médica de urgencia.

Ante el suceso, la empresa desplegó sus equipos de emergencia y activó los protocolos previstos para este tipo de contingencias. Según lo comunicado por la operadora, la situación en la instalación afectada fue controlada tras la intervención de las dotaciones en el lugar.

Rincón del Mangrullo es operada por YPF en sociedad en partes iguales con Pampa Energía, y es una de las cinco áreas más productivas en gas de Vaca Muerta, detrás de bloques como Fortín de Piedra, La Calera Aguada Pichana y Sierra Chata.

Voceros de la compañía explicaron que no se trató de una explosión tal como se informó erróneamente en un principio sino en la operatoria de una cañería que golpeó a los trabajadores con el fatal desenlace.

La compañía emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido en la locación neuquina. A continuación, el texto completo difundido por la empresa:

"YPF informa que se registró un incidente en el Bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF en la provincia del Neuquén.

Ante la situación, la compañía desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes. Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro está siendo trasladado por vías aéreas para recibir atención médica de urgencia.

El incidente ya se encuentra controlado."

Tras el trágico episodio se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas y la dinámica del hecho en el yacimiento. Asimismo, se dio participación al sindicato que nuclea a los trabajadores petroleros y de control de la actividad en la cuenca Neuquina.

Los antecedentes de la siniestralidad en la cuenca

Si bien no son reiterados, los accidentes son propios de una actividad de riesgo como lo es la industria petrolera, en la cual hay numerosos protocolos que buscan dar las mejores condiciones de seguridad a los operarios en cada una de las etapas de trabajo.

Los registros de siniestralidad en la cuenca Neuquina reflejan hechos fatales vinculados tanto a la actividad en campo como a la logística vial. Durante el período 2025-2026, las estadísticas contabilizaron accidentes -pocos de ellos fatales- derivados de maniobras con cargas pesadas, fallas en sistemas de alta presión, atrapamientos en equipos de perforación y contingencias mecánicas durante las distintas etapas de pozos.

A los incidentes ocurridos dentro de los bloques se suma el impacto del tránsito en los corredores de transporte de personal e insumos. En las rutas provinciales 7, 17 y 51, así como en la ruta nacional 151, se registraron colisiones con consecuencias fatales o heridos que involucraron a personal operativo y camiones de carga pesada. La saturación del flujo vehicular en los accesos a los yacimientos se mantiene como uno de los principales factores de riesgo en el corredor energético.

Ante la repetición de estos hechos, las organizaciones sindicales de la actividad y las empresas operadoras mantienen comisiones de seguimiento para la revisión permanente de los esquemas de trabajo y los controles en las instalaciones.

La capacitación en el eje de la seguridad del trabajador

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, suele apelar a una definición contundente en sus intervenciones públicas y encuentros del sector sobre la importancia de brindar a los trabajadores la capacitación para su seguridad en las operaciones.

Marín destacó en una de esas oportunidades que en 2015 la tasa de accidentes en la compañía era de 1,94 por millón de horas trabajadas, y que en la actualidad se logrpo reducir ese indicador (Índice de Frecuencia de Accidentes o TRIF) a 0,21.

Al poner la cifra en contexto con otras cuencas petroleras del mundo, Marín subrayó que un valor de 0,21 ubica a Vaca Muerta por encima de los estándares promedio del shale en Estados Unidos, posicionando la operación al nivel de los líderes mundiales en seguridad operacional.

"No hay curita que justifique un metro cúbico de petróleo producido ni un litro de nafta refinado", suele afirmar el ejecutivo, quien remarca la importancia de instancias de capacitación como el Instituto Vaca Muerta, iniciativa orientada a formar técnicos y estandarizar las prácticas de trabajo para reducir la curva de aprendizaje y mitigar la siniestralidad.

En la misma línea de mensaje hacia los cuadros de la industria, el titular de la compañía señaló en distintas oportunidades la complejidad humana y emocional que conllevan los accidentes fatales en el sector, definiendo los momentos de acompañamiento a las familias de los trabajadores fallecidos y las asistencias a los servicios fúnebres como las situaciones más complejas y dolorosas experimentadas a lo largo de su carrera profesional en la industria.

Desde la perspectiva estadística, las métricas presentadas por la operadora reflejan índices de siniestralidad que se ubican por debajo de los promedios registrados en la industria hidrocarburífera internacional. La empresa fundamenta este desempeño en la implementación del indicador de Frecuencia de Accidentes y en el refuerzo de los sistemas de supervisión en campo, buscando mantener estándares de seguridad alineados con las cuencas no convencionales de Estados Unidos.