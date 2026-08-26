YPF, Vista y Pampa Energía, empresas que llevaron a Vaca Muerta a un semestre récord

El salto de Pampa Energía se suma al liderazgo de YPF y la eficiencia de Vista en los primeros seis meses de 2026. Los datos clave de la cuenca neuquina.

El desarrollo no convencional de la cuenca neuquina alcanzó un desempeño que es considerado histórico durante la primera mitad del año, por consolidar el ritmo de producción en Vaca Muerta y el nivel de inversiones sostenido para el segmento de exploración y producción o upstream.

En este escenario de crecimiento continuo, el desempeño de tres de los principales jugadores de la cuenca demuestra cómo Vaca Muerta está reconfigurando el mapa energético, y llevando a todo el ecosistema de empresas operadoras a nuevos límites.

Según un detallado balance elaborado por RICSA ALyc sobre los resultados operativos y financieros de la industria, las empresas mantuvieron o aceleraron sus desembolsos entre trimestres, sumando un CAPEX conjunto de u$s3.131 millones.

La escala general del negocio sigue liderada por YPF, mientras que Vista Energy continúa marcando el ritmo en materia de eficiencia por barril. Sin embargo, la gran novedad del período la aportó Pampa Energía, que logró consolidar de forma vertiginosa su segmento de Petróleo y Gas para posicionarse en el podio de las principales productoras.

El desempeño de Pampa Energía en el upstream

El dato sobresaliente del semestre pertenece a la compañía presidida por Marcelo Mindlin: Pampa Energía multiplicó por nueve su resultado operativo en el upstream, al pasar de apenas u$s13 millones en los primeros seis meses de 2025 a u$s113 millones en igual lapso de 2026.

Sus ingresos en este segmento treparon un 66% interanual hasta alcanzar los u$s581 millones, con un EBITDA de u$s286 millones. Este salto cualitativo ubica a la empresa como el tercer jugador indiscutido del sector, acortando distancias con las dos compañías que dominan la extracción no convencional.

El gran motor detrás de esta expansión vertiginosa fue el bloque Rincón de Aranda, un activo enfocado en el crudo shale que pasó de producir 0,9 Kboe/d a 22,2 Kboe/d en tan solo doce meses. A esta disparada en el crudo se sumó la fortaleza en el segmento gasífero, donde Sierra Chata anotó un récord de producción con un incremento interanual del 95%.

La proyección de Pampa Energía en el no convencional quedó ratificada además con la aprobación bajo el régimen RIGI de su plan para Rincón de Aranda por u$s4.522 millones previstos hacia 2041, consolidando su transición estratégica desde una matriz predominantemente gasífera hacia una producción diversificada.

El liderazgo sigue inalterable para YPF

En el análisis comparativo que detalla RICSA ALyc, YPF retiene el liderazgo absoluto de la industria en términos de escala e ingresos totales. La compañía de mayoría estatal generó US$ 4.762 millones de ingresos en el upstream y un inédito EBITDA de u$s2.873 millones, anotando el margen operativo más elevado del mercado con un 60,3%.

Si bien su producción total promedio cedió un leve 2,6% interanual al ubicarse en 534,8 Kboe/d debido a la menor ponderación de los campos convencionales, la sustitución por shale oil registró récords históricos al superar los 213.000 barriles diarios.

El liderazgo de YPF se extiende asimismo a la infraestructura que viabilizará la producción futura de toda la cuenca. La obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) alcanzó aproximadamente el 80% de avance en su construcción, garantizando la capacidad de evacuación hacia el Atlántico.

En paralelo, la petrolera avanza en la estructura corporativa y de inversión de Argentina LNG tras la incorporación de socios internacionales como Eni y XRG, un paso decisivo para convertir las reservas de gas natural en exportaciones globales de escala.

La eficiencia de la Vista de MIguel Galuccio

Por su parte, Vista Energy ratificó su posición como el operador insignia en materia de productividad y costos. Durante el primer semestre de 2026, la compañía comandada por Miguel Galuccio registró ingresos por u$s2.100 millones y un EBITDA de u$s1.256 millones, lo que representó un incremento interanual del 84,7%.

Su producción trepó un 46,2% interanual hasta los 145,4 Kboe/d, impulsada por la suba sostenida en La Amarga Chica y la integración exitosa de los activos de Equinor (Bandurria Sur y Bajo del Toro) formalizada a partir de mayo.

Vista encabeza los indicadores del sector en rentabilidad por unidad, reportando el costo de extracción más bajo del mercado (US$ 4,4 por boe) y el mayor EBITDA por barril equivalente producido, con u$s48,0/boe.

Con un margen EBITDA del 59,8% e intensidad de capital orientada al crecimiento del shale oil, la firma completa tres pilares operativo que muestra a la industria energética en su punto más alto de generación de valor.