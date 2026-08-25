Neuquén alcanzó los 658.639 barriles diarios de crudo impulsada por el shale. El gas registró una leve baja pero sostiene la suba interanual

La extracción de crudo en Neuquén creció 24,37% interanual, impulsada por bloques de Vaca Muerta como Cruz de Lorena.

La producción de petróleo en Neuquén alcanzó un récord en julio, llegando a 658.639 barriles diarios, motorizada por Vaca Muerta.

La provincia del Neuquén volvió a marcar otro rècord de producciòn durante julio y con un promedio de 658.639 barriles de petróleo por día, la actividad no convencional consolidó su marcha ascendente, empujó la extracción a un nuevo máximo histórico y refuerza el rol de la cuenca neuquina en el total nacional.

La actividad de julio representó un incremento del 1,64% en comparación con los valores registrados en junio. Sin embargo, el alza resulta aún más contundente cuando se observa la evolución de mediano plazo en el cual la producción se expandió un 24,37% frente a julio de 2025.

De acuerdo a las cifras del MInisterio de Energía de la provincia de Neuquèn, el comportamiento acumulado entre enero y julio de este año mostró un crecimiento del 31,28% respecto del mismo tramo del año previo.

El ascenso en la curva extractiva obedeció al repunte registrado en bloques de Vaca Muerta como el área Cruz de Lorena que tuvo un aporte adicional de 5.705 barriles diarios respecto del mes previo. Detrás se ubicaron Bajo del Choique-La Invernada que tiene un RIGI solicitado por u$s12.000 millones- con una suma de 5.452 barriles diarios, y Bajada del Palo Este, que sumó 3.176 barriles diarios. Completan la lista de mayor dinamismo Lindero Atravesado (+2.910 bbl/d) y Coirón Amargo Sureste (+2.408 bbl/d).

Durante julio, un total de 641.207 barriles diarios provinieron de la formación no convencional, cifra que equivale al 97,36% de todo el crudo obtenido en la provincia. Este porcentaje expone la paulatina pérdida de peso de la extracción convencional y la concentración de las inversiones en el recurso shale.

El desempeño del gas no convencional

A diferencia de lo sucedido con el crudo, el segmento del gas natural mostró un comportamiento dispar. La extracción promedió los 118,07 millones de metros cúbicos diarios en julio, lo que representó un leve retroceso del 0,43% frente a la marca lograda en junio.

La merma mensual respondió principalmente a contracciones registradas en los bloques Aguada de la Arena, El Mangrullo, Sierra Chata, Parva Negra Este, El Trapial Este y La Escalonada.

Pese a ese leve ajuste respecto del mes anterior, la comparación interanual registró un incremento del 3,12% con relación a julio de 2025. En tanto, la producción acumulada durante los primeros siete meses de 2026 se situó un 6,3% por encima de los volúmenes del mismo lapso del año anterior.

En el caso de gas, los recursos no convencionales aportaron 107,92 millones de metros cúbicos diarios, un volumen que equivale al 91,41% de la producción total del distrito neuquino. La modalidad shale gas concentró 96,51 millones de metros cúbicos por día, mientras que los yacimientos caracterizados como tight gas abastecieron los restantes 11,41 millones.

Los datos consolidados de julio confirman que la cuenca continúa operando en niveles de escala inéditos, donde los proyectos enfocados en formaciones no convencionales compensan los vaivenes técnicos de ciertos bloques y marcan la pauta del desarrollo energético en la Argentina.

El nivel de fracturas había encendido luces amarillas

La dinámica de operaciones en Vaca Muerta habíai mostrado en julio un matiz de desaceleración que encendió luces amarillas en el sector energético. Tras rozar techos históricos en los meses previos, la cantidad de etapas de fractura completadas en el segmento no convencional experimentó un retroceso durante el último mes, al contabilizar 1.965 completamientos en la provincia de Neuquén.

El enfriamiento puntual de la actividad mensual interrumpió la marcha firme que exhibía el shale oil y el shale gas, abriendo una pausa sobre los límites operativos, la logística de abastecimiento de insumos clave y la disponibilidad real de equipos en el terreno de operaciones.

Sin embargo, la desaceleración registrada en el séptimo mes del año dista de resentir la solidez de la marcha general de la cuenca. Según los datos oficiales relevados por la consultora NCS Multistage, que dirige el especialista Luciano Fucello, el desempeño acumulado de 2026 registra 16.968 etapas de fractura no convencionales en el período comprendido entre enero y julio.

La cifra representa un salto del 18,9% en comparación con el mismo lapso de 2025, lo cual confirma que la inercia del año todavía se ubica holgadamente por encima de los registros alcanzados en el ejercicio anterior.