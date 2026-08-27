Siete iniciativas mineras avanzan en distintas provincias con potencial para ampliar la producción nacional y fortalecer el desarrollo energético

El uranio en Argentina dejó de ser una promesa. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) confirmó que el país cuenta con 33.650 toneladas de uranio identificadas y recuperables a costos competitivos.

Ese volumen alcanza para cubrir la demanda nucleoeléctrica actual y futura del país. El dato cobra relevancia en un momento donde la minería argentina se expande y los recursos estratégicos vuelven al centro de la agenda económica.

La CNEA identificó siete proyectos de minería de uranio distribuidos en cuatro provincias. Cada uno tiene un volumen de recursos diferente y está en distinta etapa de desarrollo.

Los yacimientos están ubicados en Mendoza, Chubut, Río Negro y Salta. Algunos avanzan en estudios de factibilidad, otros apenas arrancan con exploraciones iniciales.

Dónde está el uranio argentino y cuánto hay en cada proyecto

El proyecto más grande es Sierra Pintada, en Mendoza. Tiene recursos por 10.010 toneladas de uranio y es el más avanzado en términos de infraestructura.

Le sigue Cerro Solo, en Chubut, con 8.180 toneladas. Después viene Amarillo Grande, en Río Negro, que acumula 6.600 toneladas de recursos identificados.

Meseta Central, también en Chubut, aporta otras 5.290 toneladas. Laguna Salada suma 2.980 toneladas al inventario nacional.

Los proyectos más chicos son Don Otto, en Salta, con 430 toneladas, y Laguna Colorada, en Chubut, con 160 toneladas. Todos juntos conforman el mapa uranífero del país.

Cómo trabaja la CNEA para ampliar las reservas disponibles

La CNEA no se quedó quieta después de identificar estos recursos. El organismo lleva adelante tareas de exploración permanentes para ampliar el conocimiento sobre los yacimientos.

Los trabajos incluyen estudios geológicos, relevamientos radiométricos aéreos y prospecciones geoquímicas. También realizan perforaciones y labores mineras para analizar las características de los yacimientos en profundidad y evaluar su viabilidad económica.

Desde el organismo nacional remarcan que identificar nuevas reservas tiene un doble objetivo. Por un lado, fortalecer el abastecimiento del sistema nuclear argentino.

Por otro, generar saldos exportables. Argentina podría convertirse en proveedor regional de uranio si logra escalar la producción más allá de su consumo interno.

Qué lugar ocupa el uranio en la minería argentina que crece

El desarrollo del uranio se da en paralelo a una etapa de expansión de la minería argentina. El cobre y el litio concentran hoy la mayor parte de las inversiones y proyectos nuevos.

Un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyectó que los proyectos de cobre más avanzados podrían llevar a la Argentina a superar el millón de toneladas anuales de producción.

En litio, las distintas iniciativas en desarrollo permitirían sumar unas 342.000 toneladas de capacidad productiva de carbonato de litio equivalente durante la próxima década.

El uranio tiene una escala de inversión menor frente a esos grandes desarrollos. Pero representa otro de los recursos estratégicos que forman parte del mapa minero nacional.

La CNEA sostiene que avanzar en la exploración resulta clave para ampliar las reservas disponibles. El objetivo es consolidar el abastecimiento de combustible para la generación nuclear y, eventualmente, posicionar a Argentina como exportador de uranio en la región.

Argentina cuenta hoy con recursos identificados en distintas regiones del país. Los siete proyectos atraviesan diferentes etapas de desarrollo, desde exploraciones iniciales hasta yacimientos con infraestructura más avanzada.