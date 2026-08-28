La operación estructurada por los bancos Citi, J.P.Morgan, Santander e Itaú, permitirá financiar la construcción del gasoducto dedicado

San Matías Pipeline (SMP) anunció el cierre de un préstamo sindicado bajo la modalidad Project Finance por u$s 900 millones destinado a financiar la construcción del gasoducto dedicado, considerado una de las principales obras de infraestructura energética en desarrollo en Argentina.

El consorcio conformado por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%) informó este viernes que la financiación fue estructurada a 7 años de plazo con 3 años de gracia por los bancos Citi, J.P.Morgan, Santander e Itaú, quienes integran el sindicato de bancos conjuntamente con BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China.

El gasoducto dedicado se integra al proyecto de Southern Energy (SESA), consorcio conformado por los mismos socios de SMP, cuyo objetivo es posicionar a la Argentina como un nuevo proveedor en el mercado mundial de GNL.

El proyecto contempla una inversión total estimada de u$s 1.300 millones, de los cuales u$s 900 millones serán financiados mediante el préstamo sindicado y el resto con aportes de capital de los accionistas.

El repaldo de préstamo son los contratos de ventas futuras

La estructura del préstamo se sustenta en los flujos de fondos futuros del proyecto respaldados por contratos de transporte de largo plazo. La obra de SMP ingresó al RIGI en junio de este año y cuenta con los estudios de impacto ambiental aprobados por las provincias de Neuquén y Río Negro.

Los dos buques de licuefacción que SESA instalará en Río Negro, "Hilli Episeyo" y "Esperanza" (anteriormente llamado "MKII"), comenzarán a operar en 2027 y 2028 respectivamente y tendrán una capacidad de producción conjunta de 6 millones de toneladas anuales de GNL.

Southern Energy (SESA) y la firma estatal alemana SEFE (Securing Energy for Europe) firmaron un contrato clave para la venta de gas natural licuado (GNL). Se trata de la primera exportación en firme que logra una empresa o consorcio nacional al exterior, lo que marca un hito histórico para la industria.

Este compromiso comercial, que se firmará el martes 3, establece el envío de 2 millones de toneladas anuales de GNL por un período de ocho años. El inicio de las operaciones está previsto para fines de 2027, lo que marca el ingreso formal del país en la comercizalición de este energético de alta demanda internacional.

La construcción a cargo de una empresa italiana

La constructora italiana Sicim realizó la mejor oferta económica para adjudicarse la construcción del gasoducto clave para el proyecto de Southern Energy, la iniciativa de exportación de gas natural licuado (GNL) que lidera Pan American Energy (PAE) junto a su socia Golar LNG.

Esta obra había generado una fuerte repercusión meses atrás, cuando el grupo argentino Techint perdió la provisión de los tubos a manos de un holding de la India, marcando un fuerte cruce con el Gobierno. Poco después perdería también la compulsa por la construcción

La compulsa convocó a tres grandes grupos constructores, pero la propuesta de la firma europea que se presentó en una alianza estratégica con la local Víctor Contreras, logró posicionarse por encima de los presupuestos presentados por los otros competidores de peso.

La decisión deja en un segundo plano no solo al consorcio nacional integrado por Techint y Sacde, sino también a la firma Pumpco, vinculada a los propietarios del Inter Miami CF, el club donde milita Lionel Messi.

Cómo será el gasoducto dedicado para Southern Energy

El pryecto en conjunto prevé inversiones superiores a u$s15.000 millones a lo largo de 20 años y exportaciones por u$s 20.000 entre 2027 y 2035. Pero el punto de partida del gas de Vaca Muerta será a través del gasoducto dedicado, cuyas características son las siguientes:

Extensión: 472 kilómetros.

Diámetro: 36 pulgadas.

Capacidad: 27 millones de m³ de gas natural por día.

Comienzo de la construcción: agosto 2026

Finalización de la construcción: mediados 2028

Inversión estimada: US$ 1.300 millones.

Desde: Tratayén, Neuquén.

Hasta: costa de Río Negro / sistema de GNL de Southern Energy.

Construcción del gasoducto: consorcio SICIM - Víctor Contreras.

Construcción Planta compresora de Allen: OPS.

Una obra que ya cuenta con el RIGI aprobado

A comienzos de junio, el Gobierno nacional anunció este jueves la aprobación y el ingreso formal al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Gasoducto San Matías, una megaobra de u$s1.300 millones clave para el proyecto exportador de Gas Natural Licuado (GNL) para el consorcio Southern Energy.

La obra civil consiste en un ducto dedicado de 472 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro que unirá la localidad neuquina de Tratayén con la costa atlántica, y según los pliegos técnicos presentados por el consorcio, la traza interprovincial recorrerá 29 kilómetros en territorio de Neuquén y 443 kilómetros en suelo rionegrino, en un tendido que avanzará de forma paralela al trazado del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

La construcción demandará un plazo estimado de 24 meses, con fecha de finalización proyectada para abril de 2028, y generará picos de empleo de hasta 1.500 operarios directos. El diseño de ingeniería contempla una capacidad de transporte de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural (MMm3/d), volumen que será inyectado de forma exclusiva para el megaproyecto de exportación que lidera la firma Southern Energy.

La finalidad de este megaproyecto es abastecer de manera directa a las terminales flotantes en las cercanías de San Antonio Oeste. La plataforma marítima de la compañía contempla el despliegue secuencial de dos buques factoría conosidos como la unidad "Hilli Episeyo" y, posteriormente, el buque "MKII".