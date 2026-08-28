Autoridades de los cuatro países sellan acuerdo para impulsar la minería sostenible, atraer inversiones y proveer recursos clave a la transición energética

Autoridades mineras de los gobiernos de Chile, Argentina, Bolivia y Perú encabezaron este viernes la firma de una declaración conjunta sobre minerales estratégicos para la integración regional con ocasión del primer encuentro ministerial sobre minerales estratégicos realizado en la ciudad de Santiago.

Recogiendo el rol de la minería como palanca de desarrollo y crecimiento económico, generación de empleos, formación de capital humano y progreso social, las autoridades de los cuatro países encabezaron firma de comunicado conjunto con foco en posicionar a la región como un socio confiable en el suministro global de recursos y metales para la transiciónenergética.

La declaración conjunta de los cuatro gobiernos considera igualmente, fomentar la inversión responsable y el desarrollo económico a lo largo de toda la cadena de valor de la industria regional, además de explorar espacios de cooperación técnica e institucional entre los organismos mineros de cada país, incluyendo el intercambio de experiencias en fiscalización, geología, política pública minera y formación de capital humano especializado.

De esta manera, la suscripción del acuerdo recoge como referentes las experiencias bilaterales impulsadas por Chile, actualmente en marcha, como la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina reactivado este año; y el Memorando de Entendimiento sobre Asuntos Mineros firmado con Perú en 2025.

En este contexto, y con foco en apoyar iniciativas mineras regionales, se promoverá la búsqueda de apoyo técnico y financiero de organismos multilaterales, así como el diseño de convocatorias conjuntas que permitan la participación de actores públicos y privados en proyectos de investigación, innovación y fortalecimiento institucional.

Consenso de los paises y metas comunes

El documento fue suscrito por el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas; el secretario de Minería de la Argentina, Luis Lucero; el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización de Bolivia, Walter Landívar; y el ministro de Energía y Minas del Perú, Guillermo Shinno.

El objetivo fijado por las autoridades apunta a promover el desarrollo de la actividad e impulsar el posicionamiento conjunto de la región como proveedora de insumos requeridos por la descarbonización, la electromovilidad y la inteligencia artificial.

Durante el acto de firma, Daniel Mas sostuvo que el acuerdo representa "el primer paso para consolidar una alianza permanente en el Cono Sur frente a una demanda global que prevé un crecimiento de entre el 400% y el 600% en minerales críticos durante la próxima década".

El funcionario chileno remarcó que "las decisiones del bloque impactan directamente en la estabilidad de las cadenas globales de suministro" y destacó que, en el caso de Chile, las exportaciones de bienes y servicios mineros hacia la Argentina, Bolivia y el Perú sextuplican a las de minerales. Asimismo, citó el Tratado de Integración y Complementación Minera firmado con la Argentina como la prueba concreta de que la cooperación binacional acelera inversiones estratégicas, modelo que buscan replicar con Bolivia y el Perú.

Proyección geológica y estabilidad regional

El secretario de Minería de la Argentina, Luis Lucero, señaló que la combinación de la oferta geológica con el contexto de estabilidad regional sitúa a la zona ante una oportunidad sin precedentes para la atracción de capitales. El representante argentino enfatizó el impacto de los proyectos intergeneracionales de cobre, cuyos ciclos productivos se extienden entre 50 y 70 años, lo que permitirá generar empleo de alta remuneración para las próximas tres o cuatro generaciones.

Lucero puntualizó además que la Argentina integrará la región encargada de abastecer más de la mitad del cobre mundial, subrayando el valor de construir una visión compartida de largo plazo más allá de las prioridades específicas de cada país.

En tanto, el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización de Bolivia, Walter Landívar, afirmó que "la cooperación técnica y el intercambio de experiencias resultan centrales para avanzar más allá de la mera extracción y exportación de materias primas".

Landívar explicó que el desafío regional consiste en "transformar los recursos en bienes de mayor valor agregado mediante la integración de las cadenas de suministro". Según el funcionario boliviano, el futuro sectorial exige articular el incremento productivo con mecanismos de responsabilidad social, fiscalización y protección ambiental para convertir la riqueza mineral en desarrollo efectivo.

Finalmente, el ministro de Energía y Minas del Perú, Guillermo Shinno, ratificó que "el aprovechamiento de los recursos naturales debe orientarse al desarrollo inclusivo, la competitividad y la reducción de brechas socioeconómicas".

El ministro peruano sostuvo que los minerales estratégicos representan instrumentos dinámicos para garantizar cadenas de suministro confiables en el mercado global, e instó a consolidar relaciones de confianza e integración institucional entre las cuatro naciones para afianzar una industria minera moderna en la región.