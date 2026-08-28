Se proyecta que Argentina maximizará su oportunidad en cobre y generará más de la mitad de la oferta mundial en 10 años.

Los gobiernos de Argentina y Chile aprobaron marcos de operación para los proyectos Vicuña, NexoAndino y Filo Sur, ubicados en la cordillera de Los Andes en la zona fronteriza compartida entre la provincia de San Juan (Argentina) y la Región de Atacama (Chile), que suman más de u$s20.000 millones de inversión, en el marco del Tratado de Integración y Complementación Minera.

Los Protocolos Adicionales Específicos (PAE) suscriptos en Santiago de Chile establecen condiciones específicas para facilitar el desarrollo integrado de proyectos con yacimientos a ambos lados de la frontera, tal como se destacó en una nueva sesión de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chilena, instancia en la que ambos países aprobaron protocolos.

De la iniciativa participaron por la Argentina el secretario de Minería, Luis Lucero, yel director de Integración Económica Latinoamericana, Marcos Stancanelli, en tanto que por el vecino país lo hicieron el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Torres; el subsecretario de Minería, Álvaro González.

El proyecto Vicuña está integrado por los yacimientos Josemaría, en Argentina; Tamberías, en Chile; y Filo del Sol en ambos países, es una iniciativa que llevan adelante las mineroas internacionales BHP y Lundin Mining.

El PAE NexoAndino está integrado por Los Helados (en Chile) y Lunahuasi (en Argentina), mientras que Filo Sur ya registra trabajos de exploración a ambos lados de la frontera -en el denominado Distrito Vicuña- y el nuevo PAE le permitirá unificar sus operaciones.

Todos los proyectos están ubicados en la cordillera de los Andes en la zona fronteriza compartida entre la provincia argentina de San Juan y la Región de Atacama en Chile, lo que explica la viabilidad del acuerdo en el marco del Tratado Bilateral Minero.

Inversiones millonarias a ambos lados de la cordillera

En el encuentro se destacó que con estos protocolos se avanza desde la reactivación del Tratado hacia resultados concretos. La idea es profundizar una integración productiva que permita a ambos países capturar valor de sus recursos, fortalecer la competitividad de ambos mercados y consolidar al Cono Sur como actor estratégico en minerales críticos.

El objetivo es anticipar los desafíos que implicará el desarrollo de los proyectos binacionales y generar las condiciones para que avancen con mayor certeza y eficiencia. Hoy existe una cartera superior a u$s20.700 millones, con proyectos que comenzarán a desarrollarse progresivamente en los siguientes años.

El secretario Lucero manifestó tras el anuncio del entendimiento que "Argentina formará parte de la región que generará más de la mitad del cobre del mundo. De acá a 10 años, tiene que haber maximizado la oportunidad que tiene en el cobre; eso es lo que realmente va a dar vuelta la página, y es un imperativo que tenemos que cumplir".

"Para ello, el Tratado es una herramienta que facilita el desarrollo de los proyectos ubicados en la frontera y genera mejores condiciones para su puesta en marcha", agregó el funcionario de la cartera económica.

Por su parte el biministro Mas, destacó que "esta nueva etapa en la relación económica entre Chile y Argentina junto con la creciente demanda por minerales críticos representa una oportunidad estratégica: transformar la expansión minera en una palanca de desarrollo que se traduzca en una mejora en la calidad de vida para nuestras sociedades con mejores empleos, mejor infraestructura, mayor capital humano, encadenamiento productivo, fortalecimiento de proveedores y pymes, y desarrollo de las regiones mineras".

Hacia los 30 años del Tratado de Integración Minera

Firmado en 1997, el Tratado de Integración y Complementación Minera creó el marco jurídico para desarrollar proyectos mineros en la frontera entre Chile y Argentina. Casi tres décadas después, su reactivación coincide con el mayor ciclo de inversiones cupríferas que vive la Argentina.

La cartera de proyectos nacionales alcanza unos u$s22.000 millones aprobados en 7 proyectos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, y un renovado ciclo de inversiones mineras en Chile por más de u$s24.300 millones en proyectos mineros ingresados a tramitación ambiental desde el 11 de marzo pasado.

Para ambos países, este escenario abre oportunidades que no se relacionan únicamente con la extracción y procesamiento del mineral sino con avanzar en infraestructura, conectividad, logística, integración de proveedores mineros, servicios especializados, innovación, tecnología, energía y capital humano.

La agenda bilateral busca así que el crecimiento de la minería fronteriza se traduzca en más inversión, actividad económica y mejores condiciones de vida para los habitantes de Chile y Argentina, destacaron los funcionarios de ambos países.