Aceleran el desarrollo de la mina de cobre Los Azules tras cerrar crédito por u$s240 millones

McEwen Copper cerró un crédito para avanzar en la ingeniería de Los Azules rumbo a la decisión de inversión del proyecto de cobre

La inversión total en Los Azules superará los u$s2.500 millones, buscando producción de cobre para 2030 y carbono neutralidad en 2038.

Un sindicato de prestamistas, liderado por Sprott y Rob McEwen, financia uno de los yacimientos de cobre no desarrollados más importantes del mundo.

La minera McEwen Inc. anunció que su subsidiaria McEwen Copper Inc. -de la cual posee un 46,3% de participación- concretó un préstamo a plazo senior garantizado por u$s240 millones. El financiamiento, otorgado por un sindicato de prestamistas por un período de cuatro años, permitirá inyectar fondos frescos para avanzar en los trabajos de ingeniería y obras tempranas del proyecto de cobre Los Azules, ubicado en la provincia de San Juan.

Ubicado en el departamento Calingasta, en la provincia de San Juan, Los Azules es considerado uno de los yacimientos de cobre no desarrollados más importantes del mundo. El proyecto se encuentra emplazado en la alta cordillera de los Andes -a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar- y está concebido bajo estándares de minería de vanguardia, con la meta proyectada de convertirse en una de las primeras minas de cobre regenerativas y carbono neutral para 2038.

A diferencia de los modelos extractivos convencionales que exportan concentrado, la iniciativa está diseñada para procesar el mineral in situ y producir cátodos de cobre de alta pureza mediante procesos de lixiviación, extracción por solventes y electroobtención (SX-EW).

Inversión total prevista se ubica en torno a los u$s2.500 millones a u$s2.700 millones para la fase inicial de desarrollo y construcción directa, aunque estimaciones más amplias con expansiones futuras evalúan un desembolso global cercano a los u$s4.000 millones.

Cómo se conformo el crédito millonario

El paquete financiero de u$s240 millones quedó conformado por tres aportes principales: Sprott Natural Resource Investment Partners encabeza la nómina de acreedores con u$s112 millones; Rob McEwen, presidente y principal accionista de la empresa, sumó u$s85 millones de su capital personal; mientras que otros prestamistas completaron el monto final con una inyección conjunta de u$s43 millones.

En cuanto a las condiciones de la operación, la deuda devengará una tasa de interés del 12% anual con pagos mensuales y el capital deberá reembolsarse íntegramente a los cuatro años. No obstante, el contrato prevé la posibilidad de una cancelación anticipada total o parcial, sujeta al pago del capital pendiente, los intereses acumulados y una comisión del 5% sobre el saldo adeudado.

Adicionalmente, los prestamistas recibieron 15.000 warrants de compra de acciones ordinarias de McEwen Copper por cada u$s1 millón otorgado, con una vigencia de cinco años y un precio de ejercicio fijado en u$s40 por acción.

Este flujo crediticio busca actuar como un puente clave mientras la minera avanza en el diseño de un esquema de estructuración de deuda más exhaustivo para el desarrollo integral del yacimiento sanjuanino. En esta línea, la compañía designó en mayo de 2026 a la entidad financiera Société Générale como asesor exclusivo del proceso, al tiempo que mantiene en carpeta los preparativos para una eventual oferta pública inicial (IPO) de McEwen Copper.

El objetivo de la operadora apunta a adoptar la Decisión Final de Inversión (FID) y cerrar el financiamiento integral a mediados de 2027, con la meta fijada en iniciar la producción comercial de cátodos de cobre para 2030, una vez obtenidos los permisos sectoriales requeridos.

Detalles técnicos de la campaña y el impacto en San Juan

Al referirse al contexto institucional y económico para el desembolso de capitales en el país, Michael Meding, Director General de McEwen Copper, sostuvo que "este financiamiento refleja la confianza de los prestamistas en Los Azules y en los avances que la Argentina logró durante los últimos dos años y medio".

"Las iniciativas del presidente Javier Milei contribuyeron a que la Argentina se convierta en un destino cada vez más atractivo para las inversiones extranjeras de gran escala. La estabilización económica, la mejora de las calificaciones crediticias, la reducción del riesgo país y el RIGI están impulsando el regreso de capital de largo plazo al país", afirmó el ejecutivo minero.

En el plano operativo en alta cordillera, los trabajos avanzan con métricas destacables. La última campaña de campo 2025-2026 concluyó con más de 5.600 metros de perforación, cuyos resultados geotécnicos arrojaron datos superiores a las previsiones iniciales, lo que posibilitará perfeccionar el diseño del rajo abierto.

En tanto, las adjudicaciones de ingeniería continúan su curso, y la empresa Metso fue seleccionada para los paquetes de equipos de proceso (extracción por solventes/electroobtención, ácido sulfúrico y trituración), mientras se evalúan las propuestas para la flota minera y la contratación EPCM proyectada para el último trimestre de 2026.

Ecuación económica y proyección de regalías

El megaproyecto cuprífero muestra un perfil económico fortalecido por factores de mercado y regulación local. McEwen Inc. cuenta con la aprobación del proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sumado a la completamiento previa de su Estudio de Factibilidad basado en un precio del cobre de u$s 4,35 la libra.

McEwen posee además una regalía de retorno neto de fundición (NSR) del 1,25% sobre la producción de Los Azules. Con base en los datos técnicos del estudio de 2025, la compañía proyecta que dicha regalía generará ingresos aproximados de u$s584 millones en su escenario base y hasta u$s860 millones en caso de ejecutarse la extensión Nuton. De este modo, la sumatoria proyectada para este flujo de caja combinado por regalías alcanza los u$s 1.400 millones antes de impuestos.

En el ámbito laboral y social, la operadora registró picos de ocupación superiores a las 500 personas durante la temporada alta de campo, de las cuales cerca del 90% fueron trabajadoras y trabajadores de San Juan, respaldados por programas de capacitación técnica que alcanzaron a 2.000 habitantes en el departamento Calingasta.