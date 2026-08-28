La compañía presentó el borrador técnico para explotar dos áreas petroleras en Neuquén y debutar como operador no convencional en Vaca Muerta

El principal generador de energía eléctrica de la Argentina, Central Puerto, formalizó el paso clave para completar su mutación corporativa y estrenarse de manera efectiva como operador no convencional en la cuenca neuquina. La compañía presentó ante el Gobierno de la Provincia del Neuquén el borrador técnico preliminar con el objetivo de tramitar la Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) sobre las áreas Aguada del Chivato y Aguada Bocarey.

El trámite administrativo y de ingeniería representa la piedra angular para poner en marcha su primer proyecto upstream en la formación no convencional de Vaca Muerta. La movida corporativa comenzó a delinearse formalmente en abril de este año, cuando la firma concretó la compra del 100% del paquete accionario de Patagonia Energy al grupo Disvol -encabezado por Federico Tomasevich- por un desembolso total de u$s 50 millones.

Con esa transacción, la empresa no solo tomó posesión de la infraestructura existente en ambos bloques convencionales, sino que adquirió los derechos de desarrollo sobre la ventana no convencional a la que se puede acceder desde las áreas.

La estrategia de desembarco en Vaca Muerta

En el reciente reporte de resultados financieros correspondiente al segundo trimestre de 2026, la dirección de la compañía confirmó que, tras formalizar la entrega de los documentos técnicos ante las autoridades neuquinas, la estrategia operativa se enfoca en consolidar el equipo directivo y técnico especializado en hidrocarburos.

Este desarrollo resulta indispensable para un actor corporativo cuyo core business estuvo enfocado históricamente en la generación térmica, hidroeléctrica y renovable. Pero la etapa que inicia la empresa conducida por su CEO Fernando Bonnet no implica un pase inmediato a un desarrollo masivo o de full desarrollo, sino una fase de conocimiento geológico.

Mediante los análisis de sísmica y la formulación de los primeros planes de perforación exploratoria del borrador técnico, la operadora apunta a delimitar con precisión la productividad de los bloques y mitigar la incertidumbre sobre la ventana de shale oil antes de disponer de desembolsos de capital de gran escala.

Tal como suele darse en el sector, conseguir la CENCH le otorgará a la compañía la previsibilidad jurídica y de plazos por 35 años que requiere cualquier esquema de inversiones dentro de la formación No Convencional neuquina.

Cómo llega a su nueva unidad de negocios

A mediados de abril, Cenral Puerto anunció la firma de un acuerdo con Patagonia Assets Limited para la adquisición total de Patagonia Energy S.A. (PESA), en una operación que implica un traspaso de activos clave que le permite apuntar a producir en Vaca Muerta. Con esta transacción, la compañía incorporó la concesión hidrocarburífera de los bloques Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, situados en la Cuenca Neuquina.

Los bloques son principalmente convencionales, enfocados en la producción de petróleo y gas, operados por Patagonia Energy, y aunque tienen potencial de Vaca Muerta su operación central sigue el método tradicional.

Desde la empresa destacaron en su comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que este paso representa un hito en "la estrategia de crecimiento y expansión de la Sociedad, constituyendo un paso relevante en el proceso de diversificación de actividades" a áreas como la actividad minera y la forestal.

"En particular, esta adquisición permitirá a la Sociedad ampliar su presenciaen el sector energético, incorporando activos y capacidades que fortalecen suposicionamiento competitivo y generan nuevas oportunidades de desarrollo sostenible enel mediano y largo plazo", resaltó la compañía que es la principal generadora eléctrica del país.

La hoja de ruta de CEPU hacia Vaca Muerta

En un comunicado de prensa posterior, Central Puerto reseñó que "esta operación representa la primera inversión en el sector de Oil & Gas, marcando un punto de inflexión en su hoja de ruta de diversificación y su ingreso a la formación de Vaca Muerta".

"Con este movimiento, el grupo no solo consolida su posición como un actor en la infraestructura energética del país, sino que también expande su alcance hacia la producción de recursos primarios en una de las reservas no convencionales más importantes del mundo", afirmó la compañía.

La empresa también resaltó que "en los últimos años, Central Puerto demostró una notable agilidad para identificar oportunidades de valor en sectores adyacentes. La incorporación de activos hidrocarburíferos se alinea con la visión de la compañía de ser una plataforma energética integral". La operación permite a Central Puerto integrar verticalmente parte de su cadena de valor,sumando experiencia en el desarrollo de activos de producción en una de las regiones másproductivas del mundo.

El bloque de explotación, denominado oficialmente Aguada del Chivato / Aguada Bocarey, abarca una superficie total de aproximadamente 27.181 acres (110 km²). Esta zona cuenta con unpotencial probado y se encuentra en una ubicación de alta relevancia geológica dentro de lacuenca neuquina, posicionando a Central Puerto como un nuevo jugador estratégico en Vaca Muerta.

Del electrón a la molécula de gas y petróleo

Central Puerto es la principal generadora privada de energía eléctrica en la Argentina, alcanzando una participación de mercado que ronda el 17%. Con una capacidad instalada superior a los 7.000 MW, la compañía opera un robusto ecosistema de catorce plantas que incluyen tecnologías térmicas, hidráulicas y renovables.

Esta escala operativa le permite ser un actor fundamental para el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), garantizando el suministro necesario para el desarrollo industrial y el consumo residencial en todo el territorio nacional.

Más allá de su predominio en el sector eléctrico, la firma atraviesa un ambicioso proceso de diversificación estratégica. En la actualidad, uno de sus pilares es el desarrollo forestal, actividad en la que se posiciona como el mayor inversor privado del país con más de 160.000 hectáreas.

Este negocio no solo genera valor mediante la producción de madera, sino que se integra con la generación de energía renovable a través de biomasa, aprovechando los residuos industriales para inyectar electricidad limpia al sistema.

La expansión de la compañía también abarca el pujante sector de la minería. Central Puerto acompaña el crecimiento de este rubro mediante inversiones estratégicas, como su participación en proyectos de oro y plata en el noroeste argentino. Asimismo, trabaja en el desarrollo de infraestructura crítica, como líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, diseñadas para abastecer con fuentes renovables a los grandes emprendimientos mineros, facilitando así una transición hacia una extracción más sostenible.

Finalmente, su portfolio se completa con la apuesta por el gas natural y la venta de vapor para procesos industriales. Mediante plantas de cogeneración, la empresa suministra insumos energéticos clave a grandes complejos fabriles, optimizando la eficiencia de sus operaciones.