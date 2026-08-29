Donald Trump firmó "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial" con Venezuela

El histórico acuerdo con Caracas posiciona a Estados Unidos como el mayor tenedor de crudo mundial y atrae inversiones privadas récord

Donald Trump anunció un acuerdo petrolero con Venezuela que, según el mandatario, le dará a Estados Unidos el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano.

El presidente lo comunicó a través de Truth Social. Allí calificó el entendimiento como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial".

Trump aseguró que la operación no tendrá costos para los contribuyentes estadounidenses. "Estados Unidos acaba de alcanzar un acuerdo con Venezuela, el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial", escribió en su plataforma.

El presidente Donald Trump comunicó el acuerdo del petróleo a través de Truth Social

El anuncio marca un giro en la relación entre Washington y Caracas. También coloca nuevamente a las reservas energéticas venezolanas en el centro de la estrategia norteamericana.

Venezuela posee una de las mayores concentraciones de petróleo del planeta, por lo que cualquier modificación en las condiciones de explotación o comercialización de su crudo impacta directamente sobre el mercado energético internacional.

Quiénes negociaron el acuerdo con Venezuela

Las negociaciones estuvieron encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Ambos trabajaron junto con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez.

También participaron representantes del sector privado para cerrar el entendimiento. Trump destacó especialmente el rol de sus dos funcionarios en el cierre del pacto.

El mandatario garantizó que el acuerdo le da a Estados Unidos "el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela". Y remarcó: "sin costo para el contribuyente estadounidense".

Qué beneficios tendrá el acuerdo para Estados Unidos

Trump puso el foco en los beneficios económicos para el país norteamericano. Según el presidente, la operación transformará el panorama energético de Estados Unidos.

"La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos", sostuvo el mandatario. También aseguró que aumentará considerablemente el suministro de petróleo disponible.

El objetivo central del acuerdo, según Trump, es reducir sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo, lo que apuntalaría la economía doméstica del país.

El presidente presentó el entendimiento como parte de su estrategia para fortalecer la autonomía energética de Estados Unidos. Una meta que viene impulsando desde el inicio de su segundo mandato.

Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, amplió la información sobre el impacto del acuerdo. Según el funcionario, la operación garantizará reservas estables de petróleo y ayudará a reducir los precios de la gasolina en el mercado interno.

Qué implica el pacto para la economía venezolana

Trump también presentó el acuerdo como una herramienta para la recuperación económica de Venezuela. Según expresó, la operación ayudará a mantener a la nación sudamericana "en el camino hacia un enorme éxito y una gran prosperidad".

Marco Rubio detalló las cifras de inversión que llegarán al país caribeño. El secretario de Estado aseguró que el nuevo acuerdo con Venezuela representará casi u$s100.000 millones en inversión privada en el país.

"Para el pueblo venezolano, este acuerdo traerá casi 100.000 millones de dólares en inversión privada", afirmó Rubio en un mensaje publicado en X. El funcionario sostuvo que el entendimiento respaldará miles de empleos bien remunerados.

La inversión privada, según Rubio, impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela, un país que atravesó una de las crisis económicas más severas de la región en los últimos años.

Trump aseguró que el acuerdo permitirá profundizar el acercamiento bilateral entre ambas naciones. "Esta transacción fortalecerá enormemente la relación, que ya está creciendo, entre Venezuela y Estados Unidos", señaló.

El mandatario cerró su publicación agradeciendo la atención sobre lo que definió como un asunto "revolucionario". Y volvió a utilizar su tradicional consigna política: "Make America Great Again" (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande).