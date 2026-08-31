La compañía italiana Eni ingresó formalmente como socia y nueva operadora del Área OFF-5, una zona de exploración offshore ubicada en aguas profundas frente a las costas de Uruguay, tras concretar la firma del acuerdo con la estatal ANCAP y MIWEN, firma perteneciente al grupo YPF.

A partir de esta operación, Eni asumió una participación del 50% en el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, mientras que la filial de la petrolera de la Argentina conserva el 50% restante como socia no operadora.

El entendimiento formaliza el traspaso operativo de la superficie de 17.000 kilómetros cuadrados y profundidades de agua de hasta 4.100 metros. En esta nueva etapa, Eni aportará su capacidad técnica y tecnológica para continuar los estudios geológicos y la evaluación del potencial del bloque, en continuidad con las labores de análisis preliminares que desarrollaba MIWEN dentro de los compromisos asumidos para el período de exploración vigente.

El proyecto en el bloque OFF-5 guarda relevancia estratégica debido a las similitudes geológicas observadas entre la cuenca uruguaya y la cuenca Orange, en Namibia, donde se registraron importantes descubrimientos de petróleo y gas en años recientes. Ambos márgenes continentales compartieron el mismo desarrollo geológico previo a la separación del Océano Atlántico, lo que impulsa las expectativas sobre los recursos prospectivos en esta porción del Atlántico Sur.

Para YPF, la consolidación de la alianza con Eni en aguas de Uruguay representa un paso previo en el marco de las actividades exploratorias proyectadas a futuro en la plataforma del Mar Argentino. A su vez, el ingreso de la firma europea refuerza el interés de la industria petrolera internacional en los proyectos de aguas profundas del cono sur, consolidando la cooperación técnica que ambas empresas ya sostienen en otras iniciativas energéticas regionales.

YPF y ENI, un paso previo al Mar Argentino

"Este acuerdo con Eni nos permite dar un paso hacia la exploración offshore. Incorporamos conocimiento global y capacidades que nos posicionan para aprovechar oportunidades en una región con gran potencial, reafirmando nuestra visión de crecimiento y liderazgo en proyectos innovadores", afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Meses atrás, Marin habia anticipado cuando aún no se conocía la alianza con ENI que buscaba un socio para explorar el mar uruguayo, pero que de resultar positiva la experiencia ese mismo consorcio podría avanzar en los bloques en la plataforma argentina.

Este entendimiento refuerza el compromiso de ambas compañías con el desarrollo energético en la región y marca un paso importante en la cooperación internacional para proyectos offshore. Además, YPF y Eni firmaron recientemente un contrato para avanzar con la ingeniería de la etapa más grande del proyecto Argentina LNG, consolidando una relación estratégica que combina experiencia global y capacidades locales para impulsar el desarrollo energético en la región.

El objetivo de la petrolera apunta a la exploración ultraprofunda en el Atlántico, un terreno donde la estrategia de inversión se desarrolará en alianza con grandes jugadores globales con un primer escenario en el mar de Uruguay, que de arrojar resultados positivos se replicará el modelo en el territorio argentino.

En ese marco, se proyecta el inicio de operaciones exploratorias a fines de 2027 en el Uruguay, plaza donde la firma italiana Eni se asoció al bloque que tiene adjudicado YPF y adquirió opciones estratégicas en conjunto con Apache.

Las expectativas de la conducción de YPF se sustentan en la correlación geológica con los recientes y masivos hallazgos en las costas de África occidental. "Encontraron recursos en Namibia cualquier cantidad de petróleo. Si tengo que jugar una ficha, la juego y la vamos a jugar con Eni. Creo que a fines de 2027 o principios de 2028 iremos en el offshore de Uruguay y, si da bien, venimos a la Argentina", adelantó Marín respecto de los plazos técnicos de la campaña.

Lejos de una estimación moderada, el ejecutivo trazó un panorama de alto impacto productivo y divisas para la economía argentina en caso de que las perforaciones confirmen las hipótesis de los geólogos. "Esto puede ser muchísimo más grande que Vaca Muerta, si esto se da puede llevar a millones y millones de barriles de producción", concluyó Marín, redefiniendo el potencial de las áreas marítimas.

Socios en el mayor proyecto de infraestructura de la Argentina

La cooperación entre YPF y Eni en el ámbito regional tiene su objetivo central en la Argentina con el desarrollo del proyecto Argentina LNG, iniciativa a la que se sumó la firma emiratí XRG. El consorcio tripartito avanza en la ingeniería financiera y operativa para convertir las reservas de gas natural no convencional de Vaca Muerta en Gas Natural Licuado (GNL) destinado a la exportación.

Dos semanas atrás, YPF anunció que Argentina LNG presentó la solicitud de adhesión al RIGI para el desarrollo de su proyecto integrado de producción y exportación de gas natural licuado (GNL), con una inversión acumulada de u$s 51.000 millones durante todo el proyecto. Siendo la mayor inversión privada de la historia argentina y la más elevada para un proyecto RIGI hasta el momento

Para la ejecución de la infraestructura necesaria, que abarca la construcción de ductos dedicados, instalaciones en tierra y unidades flotantes de licuefacción, las empresas gestionan la estructuración de un préstamo sindicado por un monto proyectado de entre u$s14.000 y u$s15.000 millones. La operación financiera cuenta con la coordinación de entidades bancarias internacionales como JP Morgan y Santander, junto con la posible participación de agencias de crédito a la exportación.

El repago del financiamiento estructurado estará respaldado por los ingresos que generen las futuras ventas de GNL al mercado exterior. Con una capacidad de producción inicial proyectada en 12 millones de toneladas anuales, el esquema contempla el transporte del gas desde la cuenca neuquina hacia la costa de la provincia de Río Negro, donde se ubicarán las instalaciones de procesamiento y exportación.

El consorcio conformado por YPF, Eni y XRG prevé alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) antes de la finalización de este año. La resolución permitirá establecer el cronograma de desembolsos definitivos e iniciar la fase de construcción de las obras en 2027, con el objetivo de iniciar las operaciones comerciales hacia 2031.