Energía y petroquímica lideran el ranking de salarios pretendidos con un promedio de $3,5 millones

El mercado laboral argentino continúa reflejando la marcada disparidad existente entre los sectores productivos estratégicos y las actividades tradicionales de servicios o comercio. Según el último reporte Bumeran Index correspondiente a julio de 2026, las pretensiones salariales en las posiciones técnicas y de ingeniería ligadas al complejo energético e industrial encabezan la nómina de las aspiraciones más elevadas en el segmento profesional.

En el nivel Senior y Semi-Senior, los aspirantes a cubrir puestos en Ingeniería en Petróleo y Petroquímica se posicionaron al frente de la pirámide retributiva, registrando pretensiones de $3.500.000 mensuales brutos. Esta cifra supera holgadamente a la media del segmento, que en julio se ubicó en $1.948.385, y coloca a la actividad extractiva y a una de las ramas derivassa como la petroquímica como el motor con mayores pretensiones económicas del país.

A la par de los puestos vinculados a la cuenca hidrocarburífera y la industria petroquímica, otras especialidades técnicas muestran solicitudes sustanciales. En el rubro de Producción, Abastecimiento y Logística, la rama de Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto alcanzó una aspiración media de $3.450.000 por mes, mientras que áreas transversales como Tecnologías de la Información registraron $3.150.000 en el mismo escalafón.

En líneas generales, el sector de Producción, Abastecimiento y Logística demandó el haber pretendido promedio más alto dentro de las posiciones Senior, situándose en $2.157.014. Se ubicó por delante de áreas como Tecnología y Sistemas ($2.145.833), Administración y Finanzas ($2.040.763) y Recursos Humanos ($2.030.000). En el extremo opuesto, el área Comercial registró la pretensión media más baja del segmento, con $1.573.438 brutos.

Cuando el análisis se desplaza hacia los niveles ejecutivos o de responsabilidad, la escala se amplía. En el segmento de Jefe / Supervisor, la media de los salarios pretendidos alcanzó los $2.711.995. No obstante, ciertas especialidades corporativas sobrepasaron esa cota.

El rubro de Impuestos registró el reclamo salarial más elevado de toda la muestra, marcando un pico de $4.225.000 mensuales . Pero es necesario aclarar que se trata de un pico puntual de nicho administrativo/corporativo en jefaturas, y no se trata de líderes entre las ramas productivas e industriales de mayor impacto.

Por su parte, en la franja Junior, donde la pretensión promedio del mercado fue de $1.423.721 , la categoría de Gerencia / Dirección General sorprendió al concentrar las búsquedas más altas con $3.100.000. Le siguieron las solicitudes para Infraestructura ($2.550.000) y Otras Ingenierías ($2.266.250). En contraste, puestos iniciales de Mantenimiento y Limpieza registraron la aspiración más austera con $893.500 brutos.

Dinámica general: salarios, inflación y brechas

En el plano general de la economía, el salario promedio pretendido a nivel global se ubicó en $1.925.787 por mes en julio de 2026, lo que representó un incremento del 2,55% frente a junio. La cifra se mantuvo por encima de la inflación mensual registrada en el mismo período, que fue del 2,1%. De este modo, la variación acumulada del salario requerido alcanza un 11,21% en lo que va del año, mientras que la medición interanual arroja un alza del 14,57%.

El informe también pone de relieve la dispersión salarial entre la pretensión más alta y la más baja del mercado laboral, diferencia que en julio fue del 372,86%. Si se evalúa por niveles de jerarquía, la mayor brecha interna se observó en el tramo Senior y Semi-Senior, con una amplitud del 268% entre las distintas especialidades. En los roles Junior, la brecha interna escaló al 247%, mientras que entre Jefes y Supervisores fue del 207%.

Finalmente, las diferencias según género continúan manifestándose en las pretensiones de los candidatos . El salario medio solicitado por los hombres se posicionó en $1.983.332 (con una suba mensual del 2,30%), al tiempo que el de las mujeres se ubicó en $1.814.083 (un incremento del 0,61%). Esta brecha de pretensión entre géneros ascendió al 9,33% a favor de los hombres, acentuándose a medida que se escala en la pirámide corporativa: alcanza el 12,14% en cargos de Jefatura y Supervisión.

El perfil de los postulantes y la concentración de la demanda

Más allá de las pretensiones económicas, el comportamiento de las postulaciones muestra una clara radiografía de la búsqueda laboral en el país. El segmento Senior y Semi-Senior concentró la mayor parte de las solicitudes de empleo durante julio, reuniendo el 66,5% del total. Por su parte, las posiciones Junior representaron el 28,1%, mientras que las solicitudes para cargos de Jefatura y Supervisión alcanzaron apenas un 5,4%.

Al analizar la oferta de candidatos por áreas de desempeño, el sector de Comercial se mantuvo como el de mayor convocatoria, al acaparar el 26,8% de las postulaciones totales. Le siguieron Administración y Finanzas con el 22,4%, y Producción, Abastecimiento y Logística con el 23,1%. En tanto, las áreas técnicas vinculadas a Tecnología y Sistemas sumaron el 7,3%, mientras que Recursos Humanos registró un 6,9%.

Esta distribución evidencia una fuerte presión competitiva en los rubros administrativos y de ventas, donde la abundancia de candidatos contrasta con la menor oferta de perfiles altamente especializados -como la ingeniería petrolera, la petroquímica o la supervisión impositiva-, un factor determinante que explica por qué estas últimas ramas logran convalidar techos salariales significativamente más altos en el mercado.