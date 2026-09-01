Anuncian una segunda licitación de áreas en Vaca Muerta en cumbre inversora en EE.UU.

Un encuentro de inversores y funcionarios que impulsan el desarrollo de Vaca Muerta se concretó este martes por primera vez en Washington D.C., en la Embajada Argentina, en una fuerte señal que busca atraer nuevas inversiones a Vaca Muerta, para lo cual se anunció una segunda ronda de licitación de áreas no convencionales en la provincia de Neuquén

Allí se reunieron Rolando Figueroa, gobernador de la provincia de Neuquén; Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería; y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, acompañados por el embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Desde el sector empresario se destacaban las presencias de Michael Rulli, co-presidente del Argentina Congressional Caucus; Harold Hamm, fundador y presidente ejecutivo de Continental Resources y una de las figuras definitorias de la revolución del shale americano; junto con Doug Lawler, el CEO de Continental; Alejandro Bulgheroni, presidente del Pan American Energy Group; y José Luis Manzano, fundador y presidente de Integra Capital.

Los funcionarios iniciaron este martes su agenda en Estados Unidos, con el objetivo de lograr nuevas inversiones que permitan acelerar el desarrollo de Vaca Muerta y como parte de sus actividades, la comitiva se reunió con el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de ese país, Juan Pablo Segura.

La jornada había comenzado en Washington con el encuentro con inversores en la Embajada argentina, y luego se reunieron con Hamm, el presidente y fundador de Continental Resources, una de las mayores empresas petroleras de los Estados Unidos que tiene sus primeras inversiones en Vaca Muerta.

Una segunda ronda de licitación para Vaca Muerta

Al anunciar una segunda etapa de licitación de bloques no convencionales de gas y petróleo en la formación neuquina, Figueroa destacó que "la provincia siempre fue muy seria. La seguridad jurídica siempre ha sido muy importante y sobre todo el buen trato hacia los inversores. El buen trato incluye varios ítems, pero uno fundamental para el inversor es la transparencia", señaló.

El mandatario neuquino aseguró que desde el Gobierno provincial "incentivamos la participación permanente y la competitividad" y recordó que recientemente la Provincia, a través de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), recibió las ofertas de empresas interesadas en explorar y eventualmente desarrollar 15 áreas hidrocarburíferas incluidas en la primera ronda del Plan Exploratorio Neuquén.

Tras recibir ofertas por ocho de las 15 áreas presentadas a los inversores, la provincia decidió retomar las licitaciones de manera secuencial dos veces por año, ofreciendo una diversidad de áreas para la exploración pero con potencial en gas y petróleo.

El mandatario neuquino dijo que, como un nuevo paso en la estrategia provincial para ampliar el desarrollo de Vaca Muerta, "se han licitado áreas por primera vez en mucho tiempo para la exploración. Hubo propuestas muy exitosas y también ya es momento de seguir con una segunda tanda de licitaciones", anticipó el mandatario.

Un encuentro con grandes inversores petroleros

Las reuniones en la Embajada esta mañana fueron el comienzo de una agenda intensa que continuará con reuniones bilaterales entre la delegación argentina y contrapartes estadounidenses, así como un evento de alto nivel organizado por el Atlantic Council sobre oportunidades energéticas en Argentina. En conjunto, estas actividades están convirtiendo espontáneamente hoy en un verdadero "Día de la Energía Argentina" en Washington.

El embajador Oxenford explicó que "el objetivo a lo largo de esta agenda es muy concreto: presentar al gobierno de EE.UU., instituciones financieras e inversores el potencial de Vaca Muerta; su creciente contribución a la estabilidad macroeconómica de Argentina; su impacto en la economía real a través de inversión, producción, exportaciones y empleos, y las enormes oportunidades de inversión".

Las actividades en la Embajada reunieron a altos representantes de los Departamentos de Estado, Energía y Guerra de EE.UU., el Congreso de EE.UU., la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE.UU. (DFC), el Banco EXIM e IDB Invest, junto con Chevron, Continental Resources, Bechtel, Tesla, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la Cámara de Comercio de EE.UU., el Atlantic Council, la Americas Society y el Council of the Americas. y otros actores líderes en la comunidad energética y empresarial global.

"Argentina está avanzando rápidamente de ser simplemente un país con petróleo y gas a convertirse en un actor global importante de la energía. Vaca Muerta alberga los segundos mayores recursos de gas de esquisto del mundo y los cuartos mayores recursos de petróleo de esquisto, y lo que durante años se vio principalmente como potencial geológico es ahora una cuenca productora de clase mundial. Grandes inversiones en desarrollo upstream, oleoductos y GNL están creando la infraestructura requerida para exportar a escala", afirmó el diplomático argentino.