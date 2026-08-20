Continental Resources y Phoenix ofertan por seis áreas clave en Vaca Muerta

Continental Resources y Phoenix Global Resources presentaron ofertas por seis bloques clave de Vaca Muerta en la ronda de licitaciones de Neuquén

Este desembarco masivo trae nuevos jugadores a Vaca Muerta para el desarrollo no convencional, sin las grandes operadoras habituales.

La alianza entre el "rey del fracking" Harold Hamm y el grupo de José Luis Manzano busca una expansión agresiva en Neuquén.

Continental Resources y Phoenix Global Resources lideran ofertas en 6 áreas de la licitación de Vaca Muerta de GyP en Neuquén.

La licitaciòn de nuevas áreas en Vaca Muerta ya da que hablar en la industria por la fuerte jugada de la estadounidense Continental Resources, fundada y conducida por el magnate Harold Hamm, célebre en los mercados globales como el rey del fracking, que unió esfuerzos con Phoenix Global Resources, la petrolera controlada por el gigante suizo del trading Mercuria en sociedad con el grupo Integra Capital, del empresario argentino José Luis Manzano.

Detrás de los números de la Ronda 1/2026 de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la noticia de fondo es el desembarco coordinado de una alianza explosiva para la industria no convencional. La UTE conformada por ambas firmas irrumpió con ofertas en seis de las ocho áreas que registraron interés en el proceso provincial, anticipando una eteapa de nuevos jugadoes en la cuenca

Es que de los 15 bloques puestos a disposición por la provincia, 8 recibieron propuestas formales por parte de un total de 10 compañías interesadas en la exploración y eventual desarrollo de los recursos hidrocarburíferos. Pero de esas oferentes no hubo participación de las grandes operadoras actuales como YPF, Vista, Pluspetrol, Pampa Energía, Shell, Chevrón o Tecpetrol.

El acto de apertura y recepción de los sobres dio continuidad a un esquema que había sido presentado oficialmente meses atrás en Houston por el gobernador Rolando Figueroa. En aquella gira internacional, la comitiva provincial buscó posicionar el potencial energético neuquino ante inversores de la cuenca de Permian y otros centros financieros globales, con el objetivo de ampliar el horizonte productivo de la formación no convencional.

Tras esta primera instancia de presencación de antecedentes técnicos de los oferentes correspondiente al sobre A, le seguirá en los próximos días, la evaluación de la documentación de cada oferente para luego dar lugar a la apertura de los sobres B con la propuesta económica para cada bloque.

La agresiva estrategia de expansión de Continental

La arremetida de Continental Resources no termina de sorprender si se analiza el desembarco progresivo iniciado en la cuenca neuquina a mediados de 2024. En aquel momento, la compañía fundada por Harold Hamm concretó su ingreso formal al país al asociarse con Phoenix Global Resources, empresa líder de crudo, para operar los bloques Mata Mora Norte y Mata Mora Sur, sumando el bloque exploratorio Confluencia Norte para conformar una plataforma de casi 70.000 acres.

A partir de esa base técnica y territorial, la petrolera norteamericana aceleró su estrategia de adquisiciones y asociaciones para ganar volumen. En esa línea, Continental cerró un acuerdo estratégico con Pluspetrol para adquirir la titularidad del bloque Los Toldos II Oeste —que había quedado sin desarrollo tras la reorganización de activos por la salida de ExxonMobil de la Argentina-, además de asumir el 100% de la participación sobre el área Los Toldos I Sur.

En mayo de 2026, la firma estadounidense selló un acuerdo con Pan American Energy (PAE) para ingresar como socia en el desarrollo no convencional de cuatro bloques clave: Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro, Aguada Cánepa y Loma Guadalosa, una operación donde PAE retuvo la operación de los yacimientos.

Con este recorrido previo como respaldo financiero y operativo, la nueva compulsa por seis áreas de GyP en UTE con la dupla Mercuria-Manzano constituye la confirmación de una estrategia de escala. La sumatoria de estas alianzas le permite a la compañía del rey del fracking estructurar un mayor ritmo de crecimiento y capacidad de despliegue sobre el mapa de Vaca Muerta.

Las áreas en licitación disputadas entre la UTE y sus competidores

El binomio Continental-Phoenix concentró su interés en seis de las ocho áreas solicitadas y formalizó propuestas competitivas por los bloques Águila Mora Noreste, Corralera Noreste, Corralera Noroeste, Corralera Sur, La Tropilla I y Santo Domingo II.

Esta presencia masiva ubica a la alianza como el actor con mayor dinamismo en la compulsa, en momentos en que las compañías buscan acrecentar su superficie acreedora sobre la geología no convencional para garantizar bloques de escala del desarrollo en los próximos años.

Sin embargo, la puja por los activos no estará exenta de competencia. En Águila Mora Noreste y La Tropilla I, la asociación debió medirse frente a propuestas de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y Aldyl Argentina, sumándose también Patagonia Resources en el caso de La Tropilla I.

Por su parte, la operadora Geopark Argentina presentó ofertas para disputar la titularidad de Corralera Noreste y Corralera Noroeste, en esta última junto a Patagonia Energy. En tanto, para Santo Domingo II la disputa sumó a Bentia Energy y a PCR, configurando uno de los lotes con mayor diversidad de postulantes.

El cuadro de ofertas presentadas se completó con las propuestas recibidas para Chasquivil Sur, solicitada por la firma Selva María Oil, y Pampa de las Yeguas Noreste, que registró el interés de JPM Energía e Ingeniería Multipiping. En contraposición, siete áreas de la convocatoria no registraron ofertas de los inversores: Curamhuele, Cerro Avispa Norte, Cerro Avispa Sur, Cerro Partido Este, El Corte, La Hoya y Totoral Este.

Distribución de las ofertas por bloque en la licitación de GyP

La provincia GyP resumió cómo se posicionaron las ofertas en cada bloque:

Águila Mora Noreste: Phoenix Global Resources-Continental Resources, Aldyl Argentina SA, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA.

Phoenix Global Resources-Continental Resources, Aldyl Argentina SA, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA. Chasquivil Sur: Selva María Oil SA.

Selva María Oil SA. Corralera Noreste: Phoenix Global Resources-Continental Resources, Geopark Argentina SA.

Phoenix Global Resources-Continental Resources, Geopark Argentina SA. Corralera Noroeste: Phoenix Global Resources-Continental Resources, Patagonia Energy SA, Geopark Argentina SA.

Phoenix Global Resources-Continental Resources, Patagonia Energy SA, Geopark Argentina SA. Corralera Sur: Phoenix Global Resources-Continental Resources, Aldyl Argentina SA.

Phoenix Global Resources-Continental Resources, Aldyl Argentina SA. La Tropilla I: Phoenix Global Resources-Continental Resources, Aldyl Argentina SA, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA, Patagonia Resources SA.

Phoenix Global Resources-Continental Resources, Aldyl Argentina SA, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA, Patagonia Resources SA. Pampa de las Yeguas Noreste: JPM Energía SA, Ingeniería Multipiping SAS.

JPM Energía SA, Ingeniería Multipiping SAS. Santo Domingo II: Bentia Energy SA, Phoenix Global Resources-Continental Resources, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA.

Bentia Energy SA, Phoenix Global Resources-Continental Resources, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA. Sin ofertas resultaron Curamhuele, Cerro Avispa Norte, Cerro Avispa Sur, Cerro Partido Este, El Corte, La Hoya, Totoral Este.

El rol de GyP en el esquema de inversiones

Desde la conducción de la compañía provincial destacaron la concreción de esta instancia en el marco de los objetivos de gestión fijados por el Poder Ejecutivo neuquino. El presidente de GyP, Guillermo Savasta, señaló que "esta iniciativa se encuentra plenamente alineada con la estrategia del Gobierno de la Provincia de poner en valor nuestros recursos hidrocarburíferos y transformarlos en nuevas oportunidades de desarrollo para Neuquén".

"GyP tendrá un rol activo como socio en el desarrollo de los bloques, articulando con empresas e inversores y generando las condiciones para la concreción de nuevos proyectos en la provincia", aseguró Savasta.

El Plan Exploratorio Neuquén funciona como el vehículo normativo y operativo mediante el cual la provincia busca licitar bloques reservados para la empresa estatal, bajo modalidades de asociación con el sector privado.

La incorporación de firmas internacionales de peso técnico y financiero, junto a jugadoras de escala media e independiente, apunta a dinamizar trabajos de prospección en zonas adyacentes a los desarrollos masivos consolidados, extendiendo los límites de la actividad en la cuenca no convencional durante los próximos años.